アニメ『呪術廻戦』5周年記念！第1期ED風の描き下ろしイラストを使用したZOZOTOWNコラボアイテムを7月3日より販売

株式会社ZOZO

アニメ『呪術廻戦』の放送開始5周年を記念して、ZOZOTOWNとコラボレーションしたアパレルアイテムを、7月3日（金）よりZOZOTOWNで受注販売します。（※）さらに、コラボアイテムを購入できるポップアップショップを、7月3日（金）～7月12日（日）の期間、「MIL GALLERY JINGUMAE」で開催します。

（※）TOHO animation STORE ONLINEでは、缶バッジなどのグッズを受注販売します。

今回ZOZOTOWNで販売するのは、TVアニメ『呪術廻戦』第1期エンディング（ED）のテイストで新たに描き下ろしたビジュアルを使用したパーカーやキャップ、ショルダーバッグのほか、第1期ED場面写を使用したTシャツやパーカーなど、全22型のアパレルアイテムです。描き下ろしビジュアルは主人公の虎杖悠仁をはじめ、「懐玉・玉折」より五条悟、『劇場版 呪術廻戦 0』より乙骨憂太など、アニメシリーズに登場した12名のキャラクターで展開されます。

また、7月3日（金）～7月12日（日）の期間、表参道「MIL GALLERY JINGUMAE」で開催するポップアップショップでは、描き下ろしイラストや第1期EDの場面写を展示するほか、本コラボのアパレルアイテムおよびTOHO animation STORE ONLINEで展開する一部グッズを販売します。なお、ポップアップショップでは、アパレルアイテムを含むお買い上げ金額が5,000円（税込）ごとに、ステッカーシート（全3種）をランダムで1点プレゼントします。（※）

（※）ステッカーシートは、配布予定数量に達し次第、配布を終了します。

・受注販売期間：2026年7月3日（金）正午 ～ 2026年7月31日（金）正午

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/jujutsukaisen/

※7月3日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年9月下旬予定

＜ZOZOTOWNコラボアイテムについて（一部）＞

（左上から）

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル風 Tシャツ 虎杖悠仁（2色展開）：5,720円（税込）

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル風 パーカー 懐玉・玉折（2色展開）：9,900円（税込）

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル風 キャップ（3種展開）：4,950円（税込）※画像は「乙骨憂太（劇場版 呪術廻戦 0）」ver.

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル風 バンダナ（6種展開）：2,750円（税込）※画像は「五条悟（懐玉・玉折）」ver.

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル風 巾着ショルダーバッグ（3種展開）：4,620円（税込）※画像は「劇場版 呪術廻戦 0」ver.

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル（場面写）Tシャツ 虎杖・伏黒・釘崎：5,720円（税込）

アニメ『呪術廻戦』5周年 1期EDビジュアル（場面写）パーカー 虎杖・伏黒・釘崎・五条：9,900円（税込）

(C) 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

＜ポップアップショップについて＞

・開催期間

2026年7月3日（金）～2026年7月12日（日）

・会場

MIL GALLERY JINGUMAE（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25-28 2F）

・オープン時間

各日10:00～20:00（最終入場：19:30）

※入場料：無料

※ポップアップショップの入場にあたり、整理券配布または入場抽選を実施します。入場方法の詳細は、TOHO animation グッズチーム公式X（＠TOHOanime_goods(https://x.com/TOHOanime_goods)）にて随時お知らせします。