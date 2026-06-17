『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』都内と沖縄を巡るデジタルスタンプラリー開催

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. （東京都港区 代表取締役社長：浅田誠）は、 2026年7月23日発売予定のNintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)用アドベンチャーゲーム『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』について、協力店舗とゲームに登場する沖縄の施設を巡るデジタルスタンプラリーを開催することをお知らせします。

TVアニメ第2期が好評放送中の、「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」初のゲーム化作品『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』の発売を記念して、協力店舗とゲームに登場する沖縄の施設を巡るデジタルスタンプラリーを開催！

デジタルスタンプラリーのチェックポイントは全部で13か所あります。

スタンプ数ごとに「特製スマホ壁紙」をプレゼント。

参加は無料となりますので、ぜひご参加ください！

＜デジタルスタンプラリー開催概要＞

■開催期間：2026年6月19日（金）～7月19日（日）

■参加費：無料

■参加方法：

デジタルスタンプラリーアプリ「furari」をダウンロードし、本イベントのページをタップしてご参加ください。

ポイントとなる場所を訪れデジタルスタンプを集めます。

スタンプを集めたポイントごとに、スマホ壁紙をプレゼントいたします。

※アプリのダウンロードは無料です。

■賞品

2ポイント…通常版パッケージ壁紙

5ポイント…限定版パッケージ壁紙

■チェックポイント

【秋葉原】

・AKIHABARAゲーマーズ本店

東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル

・ビックカメラAKIBA

東京都千代田区外神田4-1-1

・ソフマップAKIBA アミューズメント館

東京都千代田区外神田 1-10-8 平岡ビル

【池袋】

・ヤマダデンキ LABI池袋本店

東京都豊島区東池袋1-5-7

・ビックカメラ池袋本店

東京都豊島区東池袋1-41-5

【沖縄】

・おきなわワールド

沖縄県南城市玉城字前川1336番地

・瀬長島ウミカジテラス

沖縄県豊見城市瀬長174番地6

・レクー沖縄北谷スパ＆リゾート

沖縄県中頭郡北谷町字美浜34番地2

・デポアイランド（シーサイドビル）

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-1

・ブルーシール 国際通り

沖縄県那覇市牧志1-2-32

・那覇市第一牧志公設市場

沖縄県那覇市松尾2-10-1

・波上宮

沖縄県那覇市若狭1-25-11

・沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）

沖縄県那覇市おもろまち3丁目1番1号

←チェックポイントのお店には

こちらの立て看板が設置！

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』ゲーム公式サイト

https://tenshisama.mages.co.jp/

デジタルスタンプラリー特設ページ

https://tenshisama.mages.co.jp/stamprally/

■作品概要

物語の舞台は沖縄！クラスメイト4人で過ごすオリジナルストーリー

本作はテキストを読み進めていくことで進行する、全編フルボイスのテキストアドベンチャーゲームです。

周と真昼がお付き合いをするようになってから初めての夏休み。

スーパーの福引で当てた沖縄旅行に、クラスメイトの樹と千歳と4人で行くことに。

4人が訪れる沖縄の観光地は、実際に存在する施設が登場し、沖縄ならではのイベントが展開。

リアリズムあふれるビジュアルとストーリーはまるで4人と一緒に沖縄旅行をしているかのような体験ができます。

選ぶ旅行プランによって物語が分岐するマルチストーリーが展開！

プレイヤーは、周の視点で物語が展開します。

4人それぞれが持ち寄った、どの旅行プランを採用するかによって物語が分岐し、訪れる施設やストーリーが変わるマルチストーリーを採用。

どのルートにも、沖縄ならではの描写と甘酸っぱいドキドキの物語が展開します。

全8種類の多様なエンディングを用意しています。

■あらすじ

『天使様』

そんなあだ名で呼ばれる学校一の美少女と偶然にもお隣さんだった周。

一緒に過ごすうちに二人の関係は“お隣さん”から“恋人”へ。

そしてやってきた初めての夏休み。

幸運にも沖縄旅行のチケットが当たったことからひと夏の物語がはじまる──

■限定版特典

限定版には、描き下ろしイラストを使用した特製外箱に、4つの豪華特典が同梱！

■アクリルスタンド×2枚

通常版・限定版の描き下ろしイラストを使用した、特製アクリルスタンドです。

サイズ：約H130×W70mm

■クリアしおり×4枚

周、真昼、樹、千歳の4人のイラストを使ったクリアしおりです。

■オリジナルドラマCD×1枚

周と真昼の甘い日常を真昼のセリフだけでドラマCD化。真昼の焦れったい気持ちをモノローグで楽しんでいただけます。

出演：椎名真昼（CV.石見舞菜香）

■ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1枚

主題歌を含む、ゲームオリジナルBGMを収録した1枚です。

■店舗別購入特典

限定版パッケージは、可愛い水着姿の真昼が目印通常版・限定版のパッケージイラストを使用したアクリルスタンド。クリアしおり4枚セット。原作ノベルを読む際のお供にも。アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?sci=0&smt=%E3%81%8A%E9%9A%A3%E3%81%AE%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%8B%E9%A7%84%E7%9B%AE%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E4%BB%B6%20Memorial%20Vacation&ss=1&sl=20&nf=1&spc=6)

対象：通常版、限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

ワンダーグー(https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=29985)

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

対象：通常版

アイテム：ブロマイド3種セット

ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/category/001/210/?q=%82%A8%97%D7%82%CC%93%56%8E%67%97%6C%82%C9%82%A2%82%C2%82%CC%8A%D4%82%C9%82%A9%91%CA%96%DA%90%6C%8A%D4%82%C9%82%B3%82%EA%82%C4%82%A2%82%BD%8C%8F%20%4D%65%6D%6F%72%69%61%6C%20%56%61%63%61%74%69%6F%6E)・ソフマップ(https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=002110020&styp=p_srt&keyword=%82%A8%97%D7%82%CC%93%56%8E%67%97%6C%82%C9%82%A2%82%C2%82%CC%8A%D4%82%C9%82%A9%91%CA%96%DA%90%6C%8A%D4%82%C9%82%B3%82%EA%82%C4%82%A2%82%BD%8C%8F%20%4D%65%6D%6F%72%69%61%6C%20%56%61%63%61%74%69%6F%6E&product_type=NEW)

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

ゲーマーズ(https://www.gamers.co.jp/keyword/?kid=54743)

対象：通常版、限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

マジゲット(https://maji-get.jp/pages/otonarino-tenshisama)

対象：限定版

アイテム：描き下ろしB2タペストリー

あみあみ(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Nintendo%20Switch%20%E3%81%8A%E9%9A%A3%E3%81%AE%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%8B%E9%A7%84%E7%9B%AE%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E4%BB%B6%20Memorial%20Vacation&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2a1j2vwhh%2a_ga%2aMTAxMzU0OTg4NS4xNTY0NTMzNDU2%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NzM4MTY4MTkkbzU1OCRnMSR0MTc3MzgxNzcyOSRqNDYkbDAkaDA.)

対象：限定版

アイテム：A2クリアポスター

エビテン(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026072301/)

対象：通常版、限定版

アイテム：B2タペストリー

Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/s?i=videogames&rh=p_6%3AAN1VRQENFRJN5&hidden-keywords=B0GT3SS61T%7CB0GT48PTRQ%7CB0GT3R1HFX%7CB0GT49KFK7&tag=m-tenshisama-22)

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD Amazon ver

周、真昼、樹、千歳の四人の朝のひと時を楽しんでいただけます。

出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

Joshin(https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=54&QK=%82%A8%97%D7%82%CC%93%56%8E%67%97%6C%82%C9%82%A2%82%C2%82%CC%8A%D4%82%C9%82%A9%91%CA%96%DA%90%6C%8A%D4%82%C9%82%B3%82%EA%82%C4%82%A2%82%BD%8C%8F%20%4D%65%6D%6F%72%69%61%6C%20%56%61%63%61%74%69%6F%6E&REQUEST_CODE=1&s=-sale_date,-score)

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD Joshin ver

周、真昼、樹、千歳の四人の昼のひと時を楽しんでいただけます。



出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

GEO(https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/etenshisama_dP/?utm_source=tenshisama&utm_medium=maker&utm_campaign=reserve)

対象：通常版、限定版

アイテム：ドラマCD GEO ver

周、真昼、樹、千歳の四人の放課後のひと時を楽しんでいただけます。



出演：藤宮周（CV.坂泰斗）、椎名真昼（CV.石見舞菜香）、赤澤樹（CV.八代拓）、白河千歳（CV.白石晴香）

【ご注意】

・各特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

・また、特典の有無はご予約時に各店舗にて必ずご確認ください。

対象商品が異なる場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。

・特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

・ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

・画像はすべてイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

■商品情報

【タイトル】お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation

【ジャンル】アドベンチャー

【発売日】2026年7月23日予定

【機種】Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM) ※Nintendo Switch(TM) 2はダウンロードのみ

【CERO】B（12歳以上対象）

【権利表記】(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会 (C)MAGES.

【価格】

通常版 7,480円（税込）

限定版 12,980円（税込）

ダウンロード版 6,380円（税込）

デジタルデラックスエディション 9,680円（税込）

【限定版特典】

・アクリルスタンド×2枚

・クリアしおり×4枚

・オリジナルドラマCD×1枚

・ゲームオリジナルサウンドトラックCD×1

【出演】

坂泰斗（藤宮周役）

石見舞菜香（椎名真昼役）

八代拓（赤澤樹役）

白石晴香（白河千歳役）

■ゲーム公式サイト https://tenshisama.mages.co.jp/

■ゲーム公式X https://x.com/tenshisama_game

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp/