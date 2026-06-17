【大阪3校同時開校】神戸に続き、レアル・マドリード財団公式サッカースクールが2026年夏、大阪に初上陸。開校記念！！入会キャンペーンも！！

株式会社グローバルフットボールマネジメント

レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール・JAPAN（運営：株式会社グローバルフットボールマネジメント 代表取締役 増田稿平）は、2026年8月7日（金）より大阪・東住吉校を、同年9月1日（火）より大阪・天王寺校を、9月3日（木）より大阪・梅田校をそれぞれ開校いたします。関西エリアへの本格展開として、大阪市内3拠点が同時期に始動。小学生から中高生、さらに大人まで、世界基準のサッカー教育の扉を開きます。開校に先立ち、2026年6～8月には各校で無料体験会を開催します。

■ 大阪進出の背景

開校から14年目を迎えるレアル・マドリード財団公式スクールは、首都圏・東海地方を中心に全国約1,400名の在籍者を抱える日本最大級のサッカー教育ネットワークです。2026年4月に関西・神戸校が開校したことを皮切りに、同年夏より大阪への本格進出を決定しました。

近年、学校部活動の地域移行が全国的に加速するなか、神戸市をはじめとする各自治体でその具体化が進んでいます。サッカーへの情熱を持ちながらも競技継続の場を失いかけている子どもたちに対して、世界クラスのメソッドと環境を提供することが、本大阪展開の根幹にある使命です。

■ 開校スケジュール

2026年6月23日（火）～ 各校無料体験会 順次開催（全9回）

2026年8月7日（金） 東住吉校 開校（毎週金曜 16:00～20:00）

2026年9月1日（火） 天王寺校 開校（毎週火曜 15:30～19:00）

2026年9月3日（木） 梅田校 開校（毎週木曜 15:30～19:00）

■ 大阪3校の特長

【1】 天王寺校 ─ 大阪最強立地で「サッカーの入口」を広げる

会場：キャプテン翼スタジアム天王寺（てんしば内）

住所：大阪市天王寺区茶臼山町5-55（天王寺公園てんしば内）

最寄り：JR・地下鉄御堂筋線・谷町線「天王寺」駅 / 近鉄「大阪阿部野橋」駅 各駅すぐ

コート：人工芝フットサルコート（屋外）

開校日：2026年9月1日（火）

練習曜日：毎週火曜日 15:30～19:00

対象：小学1～3年生（G1～G3）※大人向けクラス『大人のFútbol』を併設

大阪南北の交通拠点・天王寺公園てんしばの中心に位置する抜群の立地。公園の緑に囲まれた環境で、世代を超えた多くのファミリーが自然に集まる場所です。南大阪・堺・奈良方面からも広域集客が見込める大阪随一のアクセスを誇ります。

【2】 梅田校 ─ 大阪・梅田の屋上で世界ブランドを体感する

会場：キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA（ヨドバシカメラ梅田屋上）

住所：大阪市北区大深町1-1

最寄り：地下鉄御堂筋線「梅田」駅 / 阪急・阪神「大阪梅田」駅 直結 JR大阪駅

コート：人工芝フットサルコート（屋上・屋外）

開校日：2026年9月3日（木）

練習曜日：毎週木曜日 15:30～19:00

対象：小学1～3年生（G1～G3） ※大人向けクラス『大人のFútbol』を併設

関西最大のターミナル・梅田駅直結のヨドバシカメラ屋上という、日本でも類を見ないロケーション。仕事帰りの保護者が迎えに来やすく、関西全域からアクセスできる認知度・利便性を活かし、レアル・マドリード財団のブランドを広域に発信します。

【3】 東住吉校（旗艦校） ─ 全天候・ソサイチサイズで本格育成の核へ

会場：キャプテン翼フィールド東住吉（全天候屋内コート・2026年7月新規開業）

住所：大阪市東住吉区（詳細は開校時に公式HPにて発表）

コート：全天候型屋内フットサル2面 本格ロングパイル人工芝 スパイク可

開校日：2026年8月7日（金）

練習曜日：毎週金曜日 16:00～20:00

対象：小学3年生～高校生

猛暑・豪雨・台風に左右されない全天候型屋内施設で、小学生から高校生までが同じ場所で継続的に成長できる環境を提供します。セレッソ大阪のホームスタジアム・ヤンマースタジアム長居を擁するサッカー文化が根付くエリアに位置し、本格的な戦術練習に必要な広さを確保。大阪3校の中核として、GFMの関西展開を牽引します。

■ レアルスクール大阪3校 6つの特徴

1. スクール入会に推薦は不要 ── すべての子どもに扉が開かれている

神戸校がオール入校推薦制を採用しているのに対し、大阪3校はスクールへの入会に推薦を必要としないオープン入校制を採用。サッカーを始めたばかりの初心者から、本格的な技術向上を目指す経験者まで、すべてのレベルの子どもたちを受け入れます。なお、東住吉校のGC系クラス（PGC＆GC：小学5年生～高校3年生）のみ、無料体験でコーチの推薦を受けた選手が入校できるクラスとなります。

2. 大人も世界基準のメソッドを学べる「大人向けスクール『大人のFútbol』」を新設

天王寺校・梅田校では、レアル・マドリード財団公式スクールとして画期的な取り組みとなる一般（大人）向けクラス『大人のFútbol』を開講します。初心者から、経験者、さらには指導者まで、世界最高峰クラブのスペイン流トレーニングメソッドの真髄を体感しながら、サッカーを愛するすべての大人のための新クラスです。

3. マドリードからトップコーチが年2回来日

スペイン・マドリードより、レアル・マドリード財団の世界統括コーチが年2回定期的に来日。現地最新のトレーニングメソッドや評価基準が常にアップデートされます。

4. 全国ネットワークを活かした大会・交流戦

全国約1,400名が在籍する日本最大級の公式スクールネットワークを活かし、「All Japan Real Madrid Challenge」などの全国大会や他地域スクールとの交流戦を定期開催。日常から高い競争レベルの中で成長できる環境を提供します。

5. 世界への扉「World Challenge」

推薦された選手には、スペイン・マドリードで開催される「World Challenge」への参加チャンスがあります。トップチームも使用するレアル・マドリード・シティ（通称バルデベバス）でのトレーニングや試合経験は、他のスクールでは得られない唯一無二の国際経験です。

6. 日本語・英語・スペイン語が交差する国際的な学びの場

トレーニングでは3言語を自然に織り交ぜ、サッカー技術だけでなく国際感覚と語学への興味を育みます。

■ 大阪市「習い事・塾代助成事業」対象スクール ── 保護者の費用負担を月最大1万円軽減

大阪市内3校（天王寺校・梅田校・東住吉校）は、大阪市が実施する「習い事・塾代助成事業」の参画事業者として登録予定です。本制度は、大阪市内に居住する小学5年生から中学3年生を養育する保護者を対象に、学校外教育にかかる費用を月額最大1万円助成するものです。当スクールの月額受講料（税込8,800円～）は、クーポンの助成額（月額最大10,000円）の範囲内に収まります。つまり、対象のお子さまについては、月額受講料が実質無料となる場合があります。詳細は大阪市の専用ホームページ（https://www.juku-osaka.com/）またはスクールまでお問い合わせください。

■ クラス概要・タイムテーブル

【天王寺校（毎週火曜）/ 梅田校（毎週木曜） 共通クラス構成】

15:30～16:40（70分） 大人のFútbol 一般（大人） 11,000円（Zone A）

16:45～17:45（60分） ボールタッチクラス 小学1～3年生（G1/G2/G3） 8,800円（Zone C）

17:50～19:00（70分） ファンデーションクラス 小学1～3年生（G1/G2/G3） 8,800円（Zone C）

【東住吉校（旗艦校・毎週金曜） クラス構成】

16:00～17:10（70分） ストラテジークラス 小学3・4年生（G3/G4） 8,800円（Zone C）

17:15～18:25（70分） ストラテジークラス 小学5・6年生（G5/G6） 8,800円（Zone C）

18:30～20:00（90分） PGC＆GC（コーチ推薦制） PGC：小学5・6年生 / GC：中学生・高校生 14,300円（Zone Global）

■ 料金について

【初期費用】

入会金：12,100円（税込）

年会費：19,800円（税込）

ユニフォーム代：16,500円（税込）

※別途、スポーツ傷害保険料1,100円が必要です。

※月額受講料はクラスにより異なります（税込8,800円～14,300円）。

※掲載の料金は予定です。最新の料金・お支払い詳細は公式HP（https://frmjapan.com/）をご確認

ください。

※【大阪校開校記念キャンペーン】１０月末までに入会申込書を提出された方は、入会金ならびに初年度年会費が無料となる開校記念ダブル無料キャンペーンを実施します。詳しくはホームページをご覧ください。

■ 無料体験会スケジュール

開校に先立ち、各校にて無料体験会を開催します。参加無料・事前申込制です。

天王寺校：6/23（火）・7/7（火）・8/18（火） キャプテン翼スタジアム天王寺（てんしば内） 大阪市天王寺区茶臼山町5-55

梅田校：6/25（木）・7/9（木）・8/20（木） キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA 大阪市北区大深町1-1

東住吉校：7/5（日） フットサルパーク長居 大阪市東住吉区長居公園1-1

東住吉校：7/24（金）・7/31（金） キャプテン翼フィールド東住吉 大阪市東住吉区（詳細は開校時に公式HPにて発表）

お申し込み・最新情報は公式HP（https://frmjapan.com/trial/）まで。

■ 担当ヘッドコーチ

Julio Caraffo（フリオ・カラッフォ）

スペイン出身。UEFAプロライセンスを保有し、育成年代のスクールからラ・リーガのアカデミーまで、スペイン国内のあらゆるレベルで指導経験を持つフットボールコーチ。神戸校ならびに大阪展開においても中心的な役割を担う。

【コメント】「大阪はサッカー文化の深い街です。ガンバ大阪、セレッソ大阪、FC大阪という3つのJリーグクラブを持ち、草の根レベルでもサッカーへの情熱が高い。今回、大人を対象とした『大人向けスクール』を新たに開講します。これはレアル・マドリード財団公式スクールとしても初の画期的な試みで、世代を問わずサッカーを愛するすべての人に世界基準のメソッドを届けたいと考えています。レアル・マドリードが大切にするRespect・Teamwork・Effortの価値観を持った仲間たちとともに、大阪から世界へ向かう選手を育てたいと思います。」

■ レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクールについて

本スクールは、レアル・マドリードの教育的プログラムを担うレアル・マドリード財団による公式ライセンスを取得した公式サッカースクールです。サッカー技術の向上だけでなく、Respect・Teamwork・Effortといった価値観を大切にし、世界共通のメソッドでピッチ内外で活躍できる人材を育成します。日本公式スクールは現在全国で約1,400名が在籍し、日本最大級の規模を誇ります。

■ お問い合わせ・無料体験のお申し込み

公式HP：https://frmjapan.com/

体験申込：https://frmjapan.com/trial/

お問い合わせ電話：0120-059-669

Email：info@frmjapan.com

担当：Julio Caraffo（フリオ）※日本語対応可

■ 会社概要

会社名：株式会社グローバルフットボールマネジメント（GFM）

代表取締役：増田稿平

設立：2010年6月

資本金：1,000万円

本社所在地：東京都中央区晴海4-6-5

事業内容：レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール・JAPANの運営

公式HP：https://frmjapan.com/

本プレスリリースに関する報道・掲載については、上記お問い合わせ先までご連絡ください。

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