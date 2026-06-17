女性1000人が集う『WOMAN NEXT FES!! 2026』に15社が協賛

株式会社ママカラ

株式会社ママカラ（代表取締役：真鍋摩緒）は、2026年6月18日（木）に横浜大さん橋ホールにて開催する女性向けイベント「WOMAN NEXT FES!! 2026」において、このたび15社の企業・団体・専門家の協賛・参画が決定したことをお知らせいたします。

本イベントは、「全フロア、全主役。」をコンセプトに、女性一人ひとりが“人生の主役”を思い出し、自分らしく表現し、挑戦し、つながるきっかけを創ることを目的とした参加型フェスです。

WOMAN NEXT FES!! 2026とは

仕事、家事、子育て。

様々な役割を担う女性たちが、

「私は人生の主役だ」

という感覚を思い出し、自分らしく生きる一歩を踏み出すきっかけを届けるイベントです。

ステージ、ランウェイ、ブース出展、交流企画などを通じて、

“見るイベント”ではなく、“参加するイベント” を目指しています。

多彩なコンテンツで「主役」を体感

当日はランウェイショーやパフォーマンスステージ、企業・個人ブース、フォトスポット、交流コンテンツなどを実施予定です。

来場者一人ひとりが、それぞれの楽しみ方で参加できる空間を創ります。

会場全体がフェス空間に

横浜大さん橋ホール全体を活用し、

・ステージエリア

・ランウェイエリア

・企業・個人ブース

・飲食ブース

・美容ブース

・交流スペース

などを展開予定です。

15社の企業・団体・専門家が参画

現在、本イベントには15社の企業・団体が協賛。

ハリウッド株式会社、株式会社エアーエンタテイメント（AIR）、株式会社横浜ビールをはじめ、美容・健康・ライフスタイル分野で活躍する企業・専門家の皆さまにご支援をいただいております。

ゴールドスポンサー

銀座3丁目 BANNAI美容クリニック

脂肪吸引と脂肪豊胸を専門とする美容クリニック。

女性の自信や自己肯定感を高めるサポートを理念に掲げ

美乳づくりに特化した施術を提供しています。

当日は美容相談やカウンセリングを実施予定です。

自由が丘ルミナスクリニック

自由が丘駅徒歩1分。

内科・循環器内科・婦人科・美容皮膚科を備え、

心と身体の健康美を支えるクリニックです。

当日は高濃度水素吸入、自律神経チェック、

毛細血管観察などの体験コンテンツを予定しています。

特別プロデュースパートナー

存在感設計士／体験演出家 浅倉亜利（ARi）

「私が笑うと子ども達が笑う。子ども達が笑うとママ達が笑う。それが世界平和になる。」を理念に活動。

WOMAN NEXT FES!! 2026では、50日間コミットプロジェクト『UNLOCK』をプロデュースします。

当日はランウェイショータイム『UNLOCK』を通じて、自分らしく輝く女性たちの挑戦を応援します。

地域企業との連携

株式会社横浜ビール

乾杯ビールとして『横浜セゾン』をご協賛いただいております。

『横浜セゾン』は、“現代人にひと休みを届ける一杯”をコンセプトに誕生したクラフトビール。

忙しい毎日の中で自分自身に立ち返る時間を届けたいという想いは、

本イベントが目指す「主役を思い出す日」というテーマとも重なっています。

来場者向け協賛企画も実施

会場内ブーススタンプラリーへのプレゼント協賛といたしまして

美容と健康を応援する豪華賞品をご提供いただいております。

ハリウッド株式会社

植物性プロテイン「ソイプロビューティ」

100％自然由来成分を使用し、7種のスーパーフードと88種の植物発酵エキスを配合した植物性プロテイン🌿美容と健康に欠かせない「たんぱく質補給」に着目し、保存料・人工甘味料・香料不使用。

美容も健康も、自分らしく楽しみながら続けたい女性におすすめ。

株式会社エアーエンタテイメント（AIR）

トリートメントチケットや施術優待券、

MARY COHR（マリコール）よりエステご招待券など

プロの美容師のみが施術できるシステムサロントリートメントや

パリ発のエステティックブランド。独自開発マシンと

本場フランス式ハンドテクニックによる贅沢なエステを体験。

開催概要

WOMAN NEXT FES!! 2026

2026年6月18日（木）

開場14:00 開演15:00 終演18:30

会場：横浜大さん橋ホール

主催：株式会社ママカラ

公式サイト：https://bettey.my.canva.site/lp-woman-next-fes-2026(https://www.instagram.com/woman_next_fes/)

チケット：https://wnf2026.peatix.com/view

Instagram：https://www.instagram.com/woman_next_fes/

主催者より

女性が主役で生きることが特別じゃない文化を。

WOMAN NEXT FES!! 2026は、

女性一人ひとりが

「私は人生の主役だった」

ということを思い出せる場所を目指しています。

仕事、家事、子育て。

様々な役割を担う中で、

自分の想いや夢を後回しにしてしまう女性は少なくありません。

だからこそ、

この日だけは自分自身を思いっきり楽しみ、

「私も挑戦していい」

「私も輝いていい」

そう感じられる一日を届けたいと思っています。

また、女性たちが毎年楽しみに集い、

自分自身を思いっきり楽しめる場として、

WOMAN NEXT FES!!を

横浜から始まる新しい文化へ育てていきたいと考えています。

株式会社ママカラ

代表取締役 真鍋摩緒