OPSWAT ベニー・チャーニー氏、新著『Cybersecurity Upside Down』で業界にサイバーセキュリティの再考を提案

OPSWAT Japan株式会社

OPSWAT 、初の著書『Cybersecurity Upside Down』を出版し、各組織に対しサイバーセキュリティ戦略の見直しを呼びかけている。本書は、サイバー脅威への防御に関する長年の通説に新たな視点を提供するとともに、予防を最優先とする考え方の重要性を読者に説いている。

サイバーセキュリティ技術の開発において20年以上の経験を持つザーニ―は、現代のサイバー攻撃の多くが成功しているのは、セキュリティ戦略が脅威がシステムに侵入した後の検知に重点を置いているためだと指摘しています。脅威の進化のスピードが従来の検知ツールの対応能力を上回っているため、AIの普及がこの課題をさらに深刻化させています。『Cybersecurity Upside Down』の中で、同氏は、組織はシステムに流入するすべてのファイルを、安全であると確認されるまでは「信頼できない」ものとみなすべきだという原則に基づいた、サイバーセキュリティへの新たなアプローチを提唱している。

現状に異議を唱えるザーニー氏は、アンチウイルスや類似のツールだけに依存することの限界を解説しています。彼は、検出が完璧であることは決してないため、このアプローチは絶え間ない「悪循環」を生み出すと主張する。その代わりに、ファイルが悪意のあるものである可能性を前提とし、システムに侵入する前に自動的に安全なバージョンを再構築する予防策として、Deep Content Disarm and Reconstruction Deep CDR(TM)テクノロジー）」技術を提唱しています。

「長年にわたり、サイバーセキュリティ業界は『検知による予防』を目指してきました。それは一時は機能していました。しかし、そのモデルはもはや通用しません。現在、攻撃者は私たちが検知するよりも速いペースで新たな脅威を生み出しており、AIがその問題をさらに加速させているのです。」

本書は、著者の個人的な洞察、業界分析、そしてビジネスリーダーに向けた実践的な指針を融合させ、政府や政策立案者に対し、予防を重視した対策にさらに重点を置いた形で、サイバーセキュリティ基準や国家的な取り組みを見直すよう求めている。ツァルニーは複雑なセキュリティの概念を分かりやすい洞察へと凝縮しており、本書ではアーティストのセルジュ・ザイディッツによるイラストを含む、印象的なビジュアルとグラフィックデザインによって、これらの概念が生き生きと表現されています。

『Cybersecurity Upside Down』は、今日の脅威の全体像と、それに対抗するために必要な戦略を検証しています。本書の中で、ザーニー氏は次のように述べています：

新しいモデルで「検知と対応」の悪循環を断ち切る方法：ファイル再生成による予防。

CDRの仕組みと、他のサイバーセキュリティソリューションとの比較。

なぜシグネチャベースやAIを活用した検知ツールでは、現代のサイバー脅威に対応しきれないのか。

本書を通じて、ツァルニーは、OPSWAT 小さなOPSWAT 世界的なリーダーへと成長させ、世界中の重要インフラを保護してきた自身の歩みから得た洞察を語っています。

ザーニー氏は次のように付け加えます：

「本書は、サイバー脅威への対処において、なぜ抜本的な見直しが急務なのかについて、私なりの考察をまとめたものです。そのメッセージは単純明快です。これまで頼ってきた検知型モデルを転換し、予防を最優先に考える時が来たのです。」

著者について

ベニー・ザーニー氏は、世界中の最重要インフラの保護に注力するグローバルなサイバーセキュリティ企業、OPSWAT創業者兼CEOです。

20年以上にわたり、ベニーは政府機関、企業、セキュリティチームと緊密に連携し、サイバーセキュリティの理論と現実の攻撃との間に広がるギャップの解消に取り組んできました。ファイルのサニタイズや「予防を最優先とするセキュリティ」に関する彼の取り組みは、組織が信頼、データの移動、リスクについて考える方法に大きな影響を与えてきました。

『Cybersecurity Upside Down』は彼の初の著書であり、サイバーセキュリティにおける根強い通説に疑問を投げかけながら得た教訓の集大成である。

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OPSWAT について

IT、OT、ICS の重要インフラのサイバーセキュリティにおけるグローバルリーダーであるOPSWAT は、過去20年にわたり、公共および民間セクターの組織や企業に複雑なネットワークを保護し、コンプライアンスを確保するために必要な重要な利点を提供するエンドツーエンドのソリューションプラットフォームを継続的に進化させてきました。「Trust no file. Trust no device.(TM)」の理念のもと、OPSWAT は、ネットワーク、データ、デバイスを保護し、既知および未知の脅威、ゼロデイ攻撃、マルウェアを防止するゼロトラスト・ソリューションと、インフラストラクチャのあらゆるレベルにわたる特許取得済みテクノロジーによって、世界中のお客様の課題を解決します。OPSWAT がどのように世界の重要なインフラを保護し、私たちの生活の安全を支えているか、詳細は https://japanese.opswat.com/ をご覧ください。