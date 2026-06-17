スニダン、「超抽選祭」を好評開催中。ラストウィークは取引数1位のエルメス「シェーヌ ダンクル」を、合計10名さまにプレゼント

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニダン）」を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、開催中の参加費無料のキャンペーン「超抽選祭」について、ラストウィークの賞品をエルメスの人気ジュエリー「シェーヌ ダンクル GM」に決定したことをお知らせいたします。

「超抽選祭」は、これまでスニダンを利用したことがない方や、ファッションアイテムを購入したことがない方にも、ファッションとの新たな出会いを楽しんでいただくきっかけとなることを目指し、5月20日より6週連続で開催しているプレゼントキャンペーンです。「ストーンアイランド」「メゾン マルジェラ」など人気ブランドのアパレルアイテムを週替わりでお届けし、たくさんのお客さまにご参加いただきました。

第1週目の応募対象となった「ストーンアイランド」の取引額とお気に入り登録数は、キャンペーン前と比較していずれも約2.5倍に伸長しました。キャンペーンをきっかけに対象ブランドへの関心が広がり、スニダンを通じて、ファッションブランドとの新たな出会いがうまれています。

■スニダンにおけるアクセサリーカテゴリの成長

スニダンでは「クロムハーツ」「エルメス」「カルティエ」などのアクセサリーの取引が拡大しています。今年に入ってからは取引が急増しており、アクセサリーカテゴリの取引金額は、昨年の同期間と比較して約3倍に成長（※1）しています。

※1：2025年1～5月と2026年1~5月のアクセサリーカテゴリにおける取引総額数から算出

なかでもエルメスの「シェーヌ ダンクル」は、職人が一点ずつ手作業で仕上げているため量産ができず、流通数が限られています。人気モデルは1年以上の予約待ちとなるケースもあるなど、正規店での入手が非常に困難なアイテムとして知られています。

一方で、人気の高さゆえに二次流通では偽造品も多く出回っています。真贋鑑定を行うスニダンは、そうした市場においても安心して購入できる場として選ばれており、過去1年間のアクセサリーカテゴリの売上ランキングでは「シェーヌ ダンクル GM」が1位を獲得（※2）。

また月平均で約60件の取引が成立し、そのうちの5点に1点が24時間以内に売れるなど（※3）、その人気の高さがうかがえます。

※2：2025年5月～2026年5月のアクセサリーカテゴリーにおける取引総額数から算出

※3：2026年1月～2026年5月の「シェーヌ ダンクル」の取引数から算出

憧れのジュエリーをスニダンで安心して手に入れていただける。そのことを多くの方に知っていただきたいという思いを込めて、6月24日から開始するラストウィークの賞品にエルメス「シェーヌ ダンクル」を選定しました。

スニダンは今後も「世界中が熱狂する次のマーケットプレイスをつくる」というミッションのもと、お客様の「好き」がめぐり、価値が続いていくサービスの実現を目指してまいります。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名

スニダンファッション超抽選祭

■抽選期間

6/24（水）12:00～6/30（火）23:59

■当選発表

7/2（木）

■参加条件・応募方法

・スニダンアプリをインストールし会員登録

・スニダン公式SNS（InstagramもしくはX）の投稿をリポスト（またはシェア）

・アプリ内の「抽選に参加する」ボタンから応募

■注意事項

・本キャンペーンはスニダンアプリからのみ抽選参加可能です

・お一人様一商品につき、一回限り応募可能です（複数サイズの応募はできません）

・当選連絡後、7月末までに賞品を発送いたします

・本抽選は、予告なく変更・中止・延長する場合があります

各キャンペーン詳細は、特設ページよりご確認ください。

詳細を見る :https://snkrdunk.com/lp/campaign/2605-chochusensai