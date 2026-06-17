【6/26(金)オンライン開催】創業期から知っておきたいM&Aの基礎と事例｜創業者・経営者向け無料セミナー

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、2026年6月26日(金)に、創業者・経営者向けセミナー「創業期から知っておきたいM&Aの基礎と事例」を開催いたします。

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https://peatix.com/event/5042215

セミナー開催の背景と目的

VC調達を目指しながら未調達のまま、ランウェイが残り数ヶ月になってから相談に来るスタートアップは少なくありません。

「M&Aで起業する人が増えている」

「出口戦略は創業期から考えるべきか？」

経営者の間でこうした問いへの関心が高まる一方、M&Aの基礎を体系的に学ぶ機会は限られています。

本セミナーでは、プロトスター株式会社にてスタートアップM&A支援を行う池田瑠偉が、創業期から知っておきたいM&Aの基礎と出口戦略の選択肢をリアルな事例とともに解説します。

本セミナーで得られること

登壇者・スピーカー紹介

- 起業の早い段階から「M&Aによる出口」を選択肢として持つ視点- どんなスタートアップがM&Aを選ぶのか、現場のリアルな実態- スタートアップM&Aの最新トレンドと市場の動き- エクイティ調達に依存するリスクと、それを補う資金調達の選択肢

池田 瑠偉

プロトスター株式会社

スタートアップM&A事業部 責任者／アライアンス事業部

開催概要

日時：2026年6月26日（金）12:10～12:55

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

参加費：無料

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

起業LOG事業部

cs_kigyolog@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員