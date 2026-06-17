Unreal Engineで挑む！アニメーション制作ハッカソン「アニメ×ゲームジャム」を8月1日(土)・2日(日)に開催

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）は、京都市およびNPO法人アニメ産業イノベーション会議（ANiC・アニック 以下、ANiC）が主催する、ゲームエンジン等デジタル技術でアニメを作るハッカソン「アニメ×ゲームジャムUE2（UNLIMITED ENERGY 2）in 京都」を、8月1日（土）・2日（日）の2日間にわたり開催します。本イベントでは、学生や若手クリエイターが最前線の技術と制作プロセスを体験し、実践的なスキルの習得と交流ができる場を提供します。さらに、協力企業の提供による、3Dアバター「プレタコンポジッタ」や「mocopi(R)」を用いて3Dモーションキャプチャーを取り入れたアニメーション制作にも挑戦できます。学生や若手クリエイターの皆様、この機会にぜひご参加ください。

▼詳細はこちら

https://anic-japan.org/topics/agjue2026/

■「アニメ×ゲームジャムUE2（UNLIMITED ENERGY 2）in 京都」とは

アニメクリエイターとゲームクリエイターを目指す若者が業界の垣根を越えて、ゲームエンジン等のデジタル技術で新しいアニメーションの映像表現を生み出す可能性に挑戦するハッカソン(※)です。

夏休み期間中の8月に開催されるハッカソンの後、約3週間のブラッシュアップ期間を経て完成した作品をプロのクリエイターの方々の目によって厳正な審査を行います。そして9月に京都で開催される「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2026」において連携イベントとして授賞式を実施し優秀作品を発表。

アニメ・ゲーム業界の第一線で活躍するメンター陣のきめ細やかな指導のもと、プロの現場で使われているノウハウや制作の裏側を学ぶ機会を提供し、次世代を担うクリエイターたちの挑戦を全力で応援するイベントです。

本イベントを通じて、新しい魅力的なアニメーション作品を生み出し、時代を超えたクリエイター同士の交流を促進します。

※ハッカソン：

hack（ハック）とmarathon（マラソン）を掛け合わせた造語。

与えられた時間内で新しいアプリやサービスの開発に集中し、アイデアや開発の成果を出し合う参加型のイベント。

【こんな方にお勧め】

・アニメやゲームのクリエイターやクリエイター志望者

・ゲームエンジンや3DCGソフトを用いたアニメ・ゲーム制作経験者、または関心のある方

・アニメ、ゲーム関係の人材育成に携わっている方（学校、コミュニティ活動、SNSでの発信等）や人材育成に関心のある方

※性別、国籍等不問。チーム(グループ)でも応募可能ですが、本事業は新たなコミュニティづくり・チームビルドを目的としていますので、個人での参加を推奨します。

■イベント概要

複数のチームに分かれて、ゲームエンジン等のデジタルツールを活用し、ショートムービー(15秒～1分)を制作します。

※アフレコについては、声優、収録スタジオに協力いただきます。

※制作したすべての動画は、YouTubeにて公開予定です。

■プログラム

日 時：2026年8月1日(土)～2日(日) 10:00～20:00 (受付9:30～)

＊進行状況により終了予定時刻を超える場合があります。

＊ハッカソン終了後、8月23日(日)正午までブラッシュアップ期間を設けます。

会 場：京都デザイン&テクノロジー専門学校 （京都市下京区五条通猪熊西入柿本町596）

内 容：

チームビルディング、映像制作、音声収録 、仕上げ作業 、中間発表会 等

＊録画、録音撮影は許可が必要になります。事前にご確認ください。

〈メンター・ファシリテーター〉

・糸曽 賢志氏（アニメーション監督、大阪成蹊大学 芸術学部長・教授、投資家）

・坂本 一也氏（株式会社MAPPA CGI局 大阪スタジオ 作画演出室 室長）

・小宮 彬広氏(株式会社グラフィニカ京都スタジオ代表・技術開発プロジェクト本部長)

・宇野 剛氏(株式会社グラフィニカ京都スタジオ ディレクター・演出)

・小倉 理生氏(株式会社種々企画 プロデューサー・FXデザイナー)

・まつだす氏(京都精華大学講師、OCA大阪デザイン＆ テクノロジー専門学校講師)

・北村 英之氏(京都芸術デザイン専門学校講師・同志社大学大学院講師)

・橘 茂生氏(NPO「ANiC」 副理事長)

※上記は現在確定しているメンターの一部です。今後も続々と追加発表を予定しております。

定 員：35名(事前申込制）

※定員を大幅に超えた場合、提出いただいたポートフォリオや業界の経験値等を考慮した選考をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

参加費：無料（宿泊・交通費は自己負担）

申込方法：

「アニメ×ゲームジャムUE2（UNLIMITED ENERGY 2）in 京都」公式HPより、詳細を確認のうえ、申込フォームに必要事項を記入しお申込みください。

※メールアドレス等連絡先は正確に入力してください。

▼詳細・お申込みはこちら

https://anic-japan.org/topics/agjue2026/

申込締切：2025年7月27日(月)18:00まで

■連携関連イベント

●個別相談会

OPEN GAME FESTに出展し個別相談会を行います。

日 時：2026年7月11日(土) 10:00～17:30

会 場：京都コンピュータ学院（京都市南区西九条寺ノ前町10-5）

参加費：無料

OPEN GAME FESTとは、ゲーム開発者並びにゲーム業界を目指す学生の成長を促すと同時に、開発モチベーションを向上させることを目的としたイベントです。

ゲーム開発者、学生、ゲームファンの全ての方が楽しめるセッションやゲーム出展など様々な体験が用意されています。

会場にて、アニメ×ゲームジャムへの参加相談を受付けますので興味のある方は、ぜひスタッフまでお声がけください。

（主催：株式会社 Indie-us Games）

●特別セミナー：トークセッション＆参加ガイダンス(オンライン)

※YouTubeでライブ配信しますので申込不要です。「ANiC YouTubeチャンネル」よりご視聴ください。

ANiC YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@anicjapan1804/streams

日 時：2026年7月下旬

〈講 師〉調整中

・ハッカソンへの参加ガイダンス

※詳細は、後日改めてご案内いたします。

●作品発表及び表彰式×特別トークイベント

9月に開催される「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）」の会期中に、アニメ×ゲームジャムの作品発表および表彰式を実施予定です。あわせて、豪華クリエイターによる基調講演や、その他関連イベントも予定しています。

※会場や参加方法などの詳細については、後日発表します。

＜審査員＞

林 和哉氏（プロデューサー・ディレクター、テクニカル・コンダクタ、駿河台大学メディア情報学部教授、株式会社オプチカルフォース執行役員、ANiC理事）

平澤 直氏(アニメプロデューサー、株式会社グラフィニカ代表取締役、アーチ株式会社代表取締役)

りょーちも氏(アニメーター・キャラクターデザイナー・アニメーション監督・CGディレクター・Blenderおじさん)

濱中 良氏（株式会社Onakama代表取締役 インディーアニメ映画祭『＃Hashtag Animation Fes』プロデューサー、ANiC理事)

※上記の方々に加え、業界を牽引するプロフェッショナルが審査員として参加予定です。決定次第、順次お知らせいたします。

＜基調講演＞

トークゲスト： 調整中

プレゼンター：松本 淳氏（ジャーナリスト、ANiC理事長）

※詳細は、後日改めてご案内いたします。

●京都市未来クリエイター共創セミナー「Creators Gate」

京都市内の学生、クリエイター志望者、若手クリエイターを対象に、アニメーション・映像・ゲーム・デジタル表現に関する学びに加え、業界・社会との接点をつくるクリエイター育成プログラム。今年度は、これまでの教育機関連携やワークショップ実績をもとに、自ら発信し、仲間や企業、プロフェッショナルと接続する力を育むことを目指します。

事業の詳細や、今年度の実施予定はこちら

https://creators-gate.com/

■実施主体

主催：京都市、NPO法人アニメ産業イノベーション会議（ANiC・アニック）

協力：京都デザイン&テクノロジー専門学校、Unreal Engine、

株式会社ワコム、株式会社壽屋、ソニー株式会社、

株式会社 Indie-us Games

MoNoMooN factory Studio Tokyo（有限会社ミュージックワークス）

運営：KYOMAF B-SIDE事務局（運営：株式会社ツクリエ）

■「アニメ×ゲームジャム」とは

変革が続くアニメ産業では、ゲームエンジンや新たなツールの活用により、アニメ制作の表現や効率化にイノベーションが起こっています。このような状況を背景に、「イベント感のある中での集団制作」と「締切の効果を生む短期間制作」を特徴とするハッカソンでの作品制作を通して、アニメクリエイターやゲームクリエイターを目指す若者が垣根を越えた交流と情報交換を行い、面白い手法や技術活用、そして新しいアニメーション作品が生み出す可能性にチャレンジするイベントです。

2023年度の京都での初開催で大きな反響を呼んだ本イベントは、2024年度からは夏休みにハッカソンを開催し、京まふの開催期間中に優秀賞の授賞式を行い、学生たちが新たなスキルアップを目指し、その挑戦をプロが評価する、実践的なクリエイター育成イベントとして確立されました。さらに昨年の2025年度には、協賛・協力企業様からの技術サポート体制が大幅に拡充。参加者が自身のスキルをより深く磨き、飛躍できる場として年々成長を続けています。

※2023年度開催「アニメ×ゲームジャム U25 in 京都」のレポート記事（CG WORLD）

https://cgworld.jp/article/202406-agjam-1.html

https://cgworld.jp/article/202406-agjam-2.html

※2025年度開催「アニメ×ゲームジャム UE -Unlimited Energy- in 京都」開催レポート（CG WORLD）

https://cgworld.jp/article/202508-agjam.html

■「プレタコンポジッタ」とは

人気イラストレーターにデザインによる、かわいらしい3Dアバター製品。VRサービスやVTuber配信などでご自身のアバターとしてご利用OK。全20製品+コラボ製品を多数展開中！

本イベント内では「寺田てら氏」「いわこ脳氏」「わす氏」「Gurin.氏」がデザインした3Dアバターをご使用いただけます。

■「mocopi」とは

『mocopi』とは、ソニー株式会社が提供するモーションキャプチャーシステムです。6点または12点の小型で軽量なセンサーを装着するだけで、どこでも手軽に3Dでフルボディトラッキングができます。アニメーション制作やゲーム開発などのプリビジュアライゼーションや本制作において、クリエイターの思い描く動きを手軽かつ高精度に具現化します。

当日お気軽に体験ください！

■NPO法人アニメ産業イノベーション会議（ANiC・アニック）とは

「アニメ」産業の新しいイノベーションや、テクノロジーや異業種への挑戦を通じて、さらなる進化可能な産業構造へ発展できるよう、ジャーナルを通じて業界内外に広報・提言し、イベントなどを通じてクリエイター、団体などに契機を提供します。また、従来の枠組みに留まらず新たなアニメビジネスを生みだす「次世代イノベーター」を、幅広い領域から発掘し、その育成・ネットワーク化を行い、人材と知恵の交流促進のサポートを行っていきます。

https://anic-japan.org/

■KYOMAF B-SIDE について

京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）をはじめとしたコンテンツ産業振興の取組により、京都は多くのクリエイター、企業の皆様とのネットワークを紡いできました。

こうしたネットワークを活かし、「京まふ」が東京⇔京都の情報ハブを担うことで、京都のコンテンツビジネスを加速させる、クリエイター・企業に寄り添ったプラットフォーム“KYOMAF B-SIDE”＝“Both creators & companies side”として取り組みます。京都は古くから時代の先端のカルチャーを生み出してきたまちであり、今も新たな挑戦と創造が続いています。西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームの大規模イベント「京まふ」。

日本初のマンガの総合文化施設「京都国際マンガミュージアム」。アニメスタジオ、ゲーム企業など、特色あるコンテンツ企業が立地。マンガ、アニメ、ゲーム、CG、映像などのクリエイターを輩出する芸術系の学部等を持つ大学・専門学校が多く立地。こうした京都の環境を背景に、”KYOMAF B-SIDE”はクリエイター、企業、学校、行政がつながるための取組を進めていきます。

https://kyomaf-b-side.city.kyoto.lg.jp/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは、起業支援と、クリエイティブ創造支援を中心に事業展開するプロフェッショナル集団です。ディープテック、クリエイティブ、グローバル、起業家教育の4分野を重点に、イベント企画・相談事業・プログラム運営を通じて、起業家・スタートアップ・クリエイター・研究者の方々を多角的に支援。脱炭素関連スタートアップ支援拠点 ZET-BASE KYOTOの運営も行っています。

本社オフィス：東京都千代田区神田駿河台1丁目5番地 化学会館4階

京都オフィス：京都市中京区新町通三条上ル町頭町112菊三ビル2階

代表者：代表取締役 鈴木 英樹

事業内容：起業支援サービス、インキュベーション事業、アクセラレーションプログラム開発事業、事業プロデュース、創業投資、他

会社HP：https://tsucrea.com/

＜オウンドメディア＞

StartupSide Magazine：https://magazine.startupside.jp/

起業支援ラボ：https://incubation-labo.com/

ヨムリエ：https://tsucrea.com/magazine/

■本件に関するお問合せ先

株式会社ツクリエ

〒604-8206

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル2階

TEL：075-257-5711

担当：山本・三輪

E-MAIL：kyomaf-b-side@tsucrea.com