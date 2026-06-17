ワコールとBASF、Elastollan(R) TPUを活用し、「Melooop」技術を自動車内装用途へ展開

BASFジャパン株式会社- アームレストのコンセプトモデルにより、3D繊維ベースの自動車部品製造技術を実証- ワコールの「Melooop（メループ）」技術によるモノマテリアル設計と接着剤を用いない構造を実現

シンガポール - 2026年6月17日- ブラカップ分野での協業の実績を基盤に、ワコールとBASFは共同開発の領域を自動車内装用途へと拡大します。両社は、先進的な3D繊維ベース製造技術とBASFの材料ソリューションを活用したアームレストのコンセプトモデルを紹介し、軽量化・快適性・設計自由度を兼ね備えた内装部品の可能性を提示します。

3D繊維ベース製造技術を活用した自動車用アームレストのコンセプトモデル

Melooopは、ワコールが独自に開発した、メルトブロー法を用いて繊維から直接立体物を一工程で成型する技術であり、接着剤や多層構造を用いることなく不織構造の形成を可能にします。このような一体成形プロセスにより、製造工程の簡素化を図るとともに、材料使用量と廃棄材料の低減を実現し、環境負荷低減に貢献します。また、単一素材で構成されるモノマテリアル設計に適しており、リサイクル性の向上にも寄与します。さらに、厚みだけでなく物性を設計段階から調整することで、軽量性、性能、耐久性のバランスを最適化し、自動車用途に求められる要件に対応することができます。

Elastollan(R) TPUは、熱可塑加工性とエラストマー性能を兼ね備えることでMelooopプロセスを支え、柔軟性と機能を両立した3D繊維構造の形成を可能にします。また、製品設計および製造工程の簡素化につながるモノマテリアル設計にも貢献します。

アームレストのような乗員接触部位においては、この技術により繰り返し荷重下での弾性回復性（長期的な寸法安定性）とソフトタッチ性能を両立するとともに、繊維の形成および結合における安定した加工条件を実現します。

ワコールの「Melooop（メループ）」技術によるモノマテリアル設計と接着剤を用いない構造を実現

株式会社ワコール 執行役員 新規事業開発本部長 兼 新規事業開発室長 兼 Melooop事業準備室長 久村剛史氏は次のように述べています。

「ワコールは、高品質な素材、創造性、技術革新を融合させることで、日々の生活を快適に、自信をもって過ごせるような製品を開発しています。BASFとの協業により、当社の『Melooop』技術をアパレル分野にとどまらず、自動車内装用途へと展開できることを大変楽しみにしています。」



BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部アジア太平洋地域TPUビジネスマネジメント担当バイスプレジデントであるロヒット・ループ・ゴーシュは次のように述べています。

「ワコールが独自技術を新たな用途領域へ展開する取り組みは、BASFが重視する先進的な共創アプローチと非常に一致しています。当社は材料イノベーションおよび自動車用途における豊富な経験を活かし、ワコールの新コンセプト開発と新産業への展開を支援できることを嬉しく思います。」

なお、ワコールのモノマテリアルを実現する技術「Melooop」を採用した本アームレストコンセプトモデルは、2026年6月17日から19日まで開催される人とくるまのテクノロジー展2026名古屋（小間番号：309）にて展示されます。

※この資料はBASFが2026年6月17日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。

■ワコールグループについて

1946年創業の京都を本拠とするアパレルメーカーです。インナーウェアを中心に、人体研究に基づく製品開発を強みとし、長年にわたり高い品質と快適性を追求してきました。近年は、コンディショニングウェアの展開や、3D計測によるボディデータサービスの提供など、新たな領域にも事業を拡大しています。これらの取り組みを通じて、生活者一人ひとりの体型やライフスタイルに応じた商品・サービスの提供を行い、国内外で事業を展開しています。 ワコールグループの詳しい情報はhttps://www.wacoalholdings.jp/ をご覧ください。

■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部について

BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と高性能を両立させることで、プラスチック業界の変革をリードしています。材料に関する専門知識、深い業界知見、そして幅広い製品ポートフォリオを活かし、プラスチックのライフサイクル全体にわたる包括的なソリューションを提供するパートナーとして選ばれています。専任のマテリアルフォーカスチーム、強力な研究開発力、そしてお客様に近い場所に展開するグローバルな生産ネットワークを通じて、地域や業界特有のニーズに対応した最適なソリューションを提供しています。当社の製品は、自動車、建築、消費財、産業用途といった主要分野における性能と効率の向上に貢献しています。パートナーの皆さまと共に、より循環型で持続可能な未来に向けた #OurPlasticsJourney を歩んでいます。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門の世界売上高は64億ユーロとなりました。

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■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。