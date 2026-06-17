Centric Software、Dassault Systemesの消費財・小売向けPLM標準ソリューションに認定

セントリックソフトウェア

米国カリフォルニア州キャンベル、2026年6月10日 - Centric Software(R)は、親会社Dassault SystemesがCentric PLMを消費財・小売（CPGR）向け推奨ソリューションとして正式に認定したことを発表しました。

Centric Softwareは、商品コンセプトから商品化に至るまでを支援する、革新的で統合されたエンドツーエンドのAI搭載エンタープライズソリューションを提供しています。

Dassault SystemesのCentricブランドでは、ファッション、ラグジュアリー、フットウェア、アウトドア、日用品、家電、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、総合小売分野向けに、AIを活用した統合型エンタープライズソリューションを展開しています。

世界65か国以上の2,900社を超える顧客企業が、戦略および業務のデジタルトランスフォーメーション目標を達成するために、Centricソリューションで商品の企画、デザイン、開発、調達、コンプライアンス対応、購買、製造、価格設定、割当、品揃え、販売、補充を実行しています。

顧客企業には、LVMH、Carrefour、Walmart、The Magnum Ice Cream Company、JM Smucker、RITUALS、Robertet、The Body Shop、Hugo Boss、Levi Strauss & Co.、Tsingtao Brewery Co, Ltd.が名を連ねています。

Centric Softwareの消費財・小売業界における顧客基盤は、過去5年間で120%成長し、世界で約100社の顧客を新たに獲得しました。消費財業界特有の課題を解決してきた実績により、この領域で主要プレーヤーとしての存在感を確立しています。

具体的に、Centric PLMは次のことを実現します:

- 変化し続ける国内外の規制への対応を効率化。原材料や資材のトレーサビリティを高め、監査準備を強化するとともに、リコールや市場撤退のリスクを低減します。- 目まぐるしく変化する消費者トレンドを捉え、市場投入を加速。全チャネルにおける製品改良、パッケージ刷新、新製品発売のサイクルタイムを短縮します。- 原材料費、サプライヤーの価格設定、および配合の歩留まりに関する可視性を高めることで、利益率を確保。食品・飲料などコストに敏感なカテゴリーで重要な利益管理を強化します。- 競争の激しい市場でイノベーションを加速。研究開発、品質管理、パッケージング、調達部門間の部門横断的な連携を強化することで、新製品開発を迅速化します。- 配合、原材料、栄養成分、規制関連の計算を、BOM（部品表）や仕様書と併せて一元管理。これにより、正確なアレルゲン管理、一貫性のあるラベル表示、そして承認プロセスの迅速化を実現します。

Centric Softwareの顧客企業では、商品開発サイクルの38%短縮、新商品売上高の10%増加、規制分析時間の90%削減、製品原価計算プロセスの所要時間を50%削減といった成果が確認されています。

世界的なラグジュアリーブランドから成長著しい消費財ブランドに至るまで、業界をリードする企業がCentricソリューションを採用しています。最高水準の品質を維持しつつ、イノベーションを加速させ、Dassault SystemesとCentric Softwareの共同戦略を推進しています。

「ラグジュアリー業界において、卓越した業務運営、透明性、エンドツーエンドのトレーサビリティは製品開発のライフサイクル全体を通じて不可欠な要素です。Centric PLMは、クリエイティブ、技術、オペレーションの各チームを単一の高性能プラットフォーム上で戦略的に統合し、バリューチェーン全体で最高水準の一貫性を確保します。ビジネス環境の大きな変化や技術革新によってますます複雑化する中で、ラグジュアリー業界向けのPLMプラットフォームを開発・維持し、継続的に強化していくことは、極めて重要かつ広範な課題となっています。 Dassault Systemesとの連携により、Centric Softwareがこの技術変革を効果的に主導する立場をさらに強固なものにすると確信しています。」

- Franck Le Moal氏、LVMH Group IT & Technology Director、LVMH

「グローバルなカラーコスメ業界で急成長を遂げる新興勢力であるSHEGLAMは、複数のチャネルで事業を展開しています。Centric PXMは、当社のデジタル事業運営に不可欠な製品データの基盤を構築し、複雑なビジネスシナリオにも柔軟に対応できるようになりました。プロフェッショナルな協業実績に裏打ちされた信頼から、当社はCentricのソリューションを全面的に信頼しています。また、Dassault SystemesとCentricの間に深い相乗効果が生まれることも期待しています。このシナジーにより、化粧品企業に的確なデジタルイネーブルメントをもたらし、当社の持続的かつ着実な成長を後押ししてくれるでしょう。」

- Zhou Jinjian氏、Head of Digitalization、SHEGLAM

「Centric PLMを導入し、変化し続ける消費者ニーズに対応しながら製品開発を効率化し、全社規模でより俊敏に意思決定できる体制を築いています。イノベーション計画の策定を改善し、効率性を高めつつ、持続可能な成長を支えるための管理体制を強化していく予定です。」

- JM Smucker

「H&H Groupは、Centric PLMでグローバル製品データを『信頼できる唯一の情報源』として一元化・統合し、新製品開発プロセスの業務効率を高め、製品差別化の優位性を継続的に強化するとともに、規制遵守と高品質を確保しました。ここ数年間、H&H Groupはデジタルトランスフォーメーションを着実に推進し、拡大しています。Dassault SystemesとCentric PLMの緊密な連携により、より包括的なデジタル支援が提供されることを期待しています。」

- H&H Group

「製品の複雑化が進み、規制も変化し続ける中で、私たちは絶えずイノベーションと業務の卓越性を高めていくことが求められています。Centric PLMは、戦略策定から商品化まで、私たちが必要とする可視性と整合性をもたらしてくれます。今回のDassault Systemesによる認定は、当業界における同プラットフォームの戦略的な強さを裏付けています。」

- Mauro Maccagnani氏、Group Chief Information Technology Officer、Intercos Group

Dassault Systemesで戦略・業界戦略・マーケティング・トランスフォーメーションを統括するExecutive Vice PresidentのElisa Prisner氏は、次のように述べています。

「Generative Economyには、包括的なイノベーションが求められます。他社が部分的なソリューションを展開する一方で、Dassault Systemesは全体像を捉え、企業規模で散在する情報を一貫性のある意思決定へと変換します。 消費財企業は、スピードと安全性、イノベーションとコンプライアンス、消費者の支持と産業の現実のいずれかを選ばなければならないような状況に置かれるべきではありません。Dassault SystemesはCentricを、製品ポートフォリオ管理と研究開発、製造を統合し、ネットワーク化された消費財企業のための戦略的PLMソリューションとして位置づけています。」

Centric SoftwareのCEO、Fabrice Canongeは次のように述べています。

「Centricが消費財・小売分野における標準PLMとして認定されたことを大変光栄に思います。大手小売企業、食品・飲料企業、化粧品・パーソナルケア企業は、これら要求水準の高い業種に特化して設計されたCentric Softwareソリューションをすでに導入し、成果を上げています。今後さらに多くのブランドや小売企業が、イノベーション、プランニング、製品開発、コンプライアンス対応、調達を加速できるよう支援していきます。」

食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、グローサリー向けのCentric PLMに関する詳細情報や個別デモをご希望の場合は、以下よりお問い合わせください。業務効率の向上、市場投入までの期間短縮、収益性向上を実現する方法についてもご確認いただけます。

プレスリリース（英語版）はこちら(https://www.centricsoftware.com/press-releases/centric-confirmed-as-dassault-systemes-plm-standard-for-consumer-goods-and-retail-cpgr)

ソリューションに関するお問い合わせはこちら(https://www.centricsoftware.com/ja/request-a-demo)

Centric Software(R) について(https://www.centricsoftware.com/ja(https://www.centricsoftware.com/ja))

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、食品・飲料メーカー、グローサリー、ブランド、総合小売企業向けに、市場をリードするAI搭載の製品ライフサイクル管理プラットフォームを展開しています。あらゆるFMCG分野のエキスパートとして、Centric Softwareは、商品の企画、開発、調達、コンプライアンス対応、購買、製造、パッケージング、品揃え、販売を行うための最高水準のソリューションを提供しています。Centric Softwareソリューションは、製品ポートフォリオを最適化し、商品提案を整合させ、市場投入とイノベーションを加速して製品開発を効率化します。同時に品質管理を強化し、規制コンプライアンスを確保します。

- Centric PLM(TM)は、ファッション、アウトドア、フットウェア、プライベートブランド向けの、業界をリードするPLMソリューションです。企画から開発、調達、製造に至るまでの製品化プロセスを最適化し、生産性を最大50%向上させるとともに、市場投入までの期間を60%短縮します。https://www.centricsoftware.com/ja/what-is-centric-plm- Centric Planning & Pricing (TM) は、Centric AI を搭載したクラウドネイティブのソリューションです。計画策定、価格最適化、在庫最適化を一元的に管理し、小売業やブランド企業がシーズン前の計画立案からシーズン中の実行までを通じて、販売率の向上、利益率の改善、在庫効率の最適化を実現します。https://www.centricsoftware.com/ja/centric-planning-pricing- Centric Market Intelligence(TM) は、AIを活用したプラットフォームで、消費者のトレンドや競合他社の商品・価格に関する洞察を提供します。競争力を高め、消費者との距離を縮め、平均初期価格を最大12%引き上げるよう支援します。https://www.centricsoftware.com/ja/centric-market-intelligence- Centric Visual Boards(TM) は、視覚的なアプローチを重視して実用的なデータを活用し、消費者のニーズに的確に応える品揃えと商品提案を実現することで、品揃え開発のサイクルタイムを大幅に短縮します。 https://www.centricsoftware.com/ja/centric-visual-boards- Centric PXM(TM)は、AIを活用した商品体験管理（PXM）ソリューションであり、PIM、DAM、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析（DSA）を統合し、製品の商品化ライフサイクルを最適化することでブランド体験を変革します。販売チャネルを拡大し、販売実績を向上させ、利益率の向上を促進します。 https://www.centricsoftware.com/ja/centric-pxm

Centric Softwareが提供する市場志向型ソリューションは、業界最高レベルのユーザー導入率と顧客満足度を誇り、投資回収までの期間も業界最速です。同社は数多くの業界賞や評価を受けており、世界をリードするアナリストレポートやリサーチにも頻繁に取り上げられています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションの世界的リーダーであるDassault Systemes（Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA）の子会社です。

Dassault Systemesについて（https://www.3ds.com/ja/）

Dassault Systemesは、人類の進歩を加速するカタリストです。 1981年以来、同社は消費者、患者、市民の現実世界をより良くするバーチャルワールドを切り拓いてきました。3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて、AI搭載の科学ベースのバーチャルツインにより、あらゆる業界・規模の390,000社の顧客が、コラボレーション、構想、持続可能なイノベーション創出を推進し、有意義なインパクトを生み出しています。

Centric Softwareは、米国およびその他の国におけるCentric Software, Inc.の登録商標です。Centric PLM、Centric Planning &Pricing、Centric Market Intelligence、Centric Visual Boards、Centric PXM、Centric PIM、Centric DAM、Centric Shoppingfeed(R) およびCentric DSA（Centric Digital Shelf Analyticsを含む）は、Centric Software, Inc.の商標です。その他すべての第三者商標は、それぞれの権利所有者の商標です。