オンライン決済サービス『Paysys（ペイシス）』、BtoB専用プランの導入加速で総加盟店数4,500店を突破！

株式会社ペイメントフォー

株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「当社」）が提供するオンライン決済サービス『Paysys』の加盟店数が、4,500店を突破したことをお知らせいたします。

加盟店数4,500店突破の背景：決済コストの増加とアナログな手作業という「2つの課題」に対応

『Paysys』はこれまで、業種や規模を問わず多くの企業において、「請求・決済業務の効率化」や「未回収リスクの低減」を実現するパートナーとして選ばれてきました。

昨今、あらゆる取引のデジタル化が進む一方で、多くの企業が「決済手数料をはじめとするランニングコストの増加」と「請求書発行や入金消込などアナログな手作業による業務負担」という2つの課題が顕在化しています。

『Paysys』は、企業の利益率向上にお役立ていただけるよう、BtoB取引の手数料を「1.99%」に抑えた料金体系を展開。あわせて、請求から入金管理までの手作業をシームレスに効率化できる各種機能を提供してきました。これらの実用性が高く認められ、多くの企業から信頼を寄せていただいた結果、加盟店数4,500店を突破いたしました。

『Paysys』の主な特徴

1. BtoB取引の手数料は業界トップクラスの「1.99%～」

BtoB決済の手数料は「1.99%」の圧倒的な低コストを実現。一般的なBtoB決済に比べ、導入・運用に伴う決済コストを大幅に削減し、企業の利益率向上に直接貢献します。

2. メール・SMS・LINEで手軽に案内「かんたんスマホ決済」

顧客専用の請求ページを即時作成し、メール・SMS・LINEで案内。顧客はスマホやPCから内容を確認し、その場でスムーズに決済から領収書発行まで完結できます。

3. 既存システムとつながる「API連携」

利用中の基幹システムとAPIで連携することにより、請求URLの発行や決済結果の通知受信などの処理が連動し、シームレスな決済運用を可能にします。

ビジネスの成長を加速させる便利機能

1.柔軟な「継続課金（サブスク）」対応

毎年・毎月の定額課金だけでなく、「3ヶ月ごと」などの変則的な周期や毎月金額が変動する「従量課金」にも対応し、スポット決済との併用も可能です。

2.自社フォーマット対応の「帳票発行」

領収書・請求書の発行に対応し、システム標準のフォーマットだけでなく、現在お使いの専用フォーマットをアップロードしてそのまま活用できます。

3.自由度の高い運用を可能にする「フォーム型決済機能」

事前に設定した項目で決済フォームを作成できる機能です。エンドユーザー自らが商品などを選択して決済を行えるため、幅広いシーンの決済業務をオンライン上でスムーズに完結させます。

今後の展望

『Paysys』は、あらゆる業種・規模の企業が抱える「決済・請求」の煩雑さとコストの課題を解消し、コア業務に集中できる環境づくりを目指しています。今回4,500店を突破した加盟店のみなさまをはじめ、今後も企業の生産性向上と顧客体験の向上に寄与してまいります。

オンライン決済サービス『Paysys』について

『Paysys』は、請求情報を入力するだけでオンライン決済用のURLを即時発行できるオールインワン型のオンライン決済システムです。発行後は入金状況のリアルタイム確認も可能で、請求から決済、入金管理までを一元管理できます。法人・個人問わず、年会費、登録料やイベント費用の回収など、幅広い用途に対応しています。

▶サービスページ：https://service.paysys.jp/

株式会社ペイメントフォーについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ペイメントフォー WEB決済グループ

TEL：03-6372-6817

E-mail：sales-2@paymentfor.com