【地域経済分析】企業数約23.7万社。半導体サプライチェーンを支える精密機械の巨大クラスター「台湾・台中」の最新ビジネス動向をまとめたレポートを公開

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾のビジネス・市場動向調査に精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、台湾産業の最前線を分析する「主要都市発展シリーズ」の第5弾として、インサイトレポート『～半導体サプライチェーンを支える～精密機械の巨大クラスター「台中」』を公開いたしました。

人口約286万人を抱え「消費都市」としてのイメージが強い台中市ですが、B2B（産業界）の視点で見ると、世界を裏から支える「精密機械・工作機械の黄金の谷（ゴールデン・バレー）」というハードコアな顔を持っています 。本レポートでは、台中の巨大なモノづくりクラスターがいかにして半導体サプライチェーンへと進化を遂げているのか、日系企業にとってのビジネスチャンスを独自のデータに基づき解説しています。

■ レポートのハイライト（台中市場の強みと変化）

１．台湾の「モノづくり」を牽引する巨大クラスター

2025年末時点で、台湾全土の営利事業数170万社のうち、台中市には23万7,881社（全国シェアの14%）の営利事業がひしめき合っており、着実な成長を続けています 。最大の特徴は、市内に登記されている製造工場19,502社のうち、金属製品製造業（36.38%）と機械設備製造業（22.68%）の2分野だけで全体の約6割に達している点です 。この圧倒的なモノづくり力を背景に、台湾ファナックや台湾キヤノンをはじめとする日系企業が進出し、強力なパートナーシップを築いています。

（図1）台中市の主要産業・企業分布マップ。工作機械や電子・半導体などの精密機械クラスターが超高密度に形成されている。（資料：ワイズリサーチ）

２．「工作機械」から「半導体設備」への進化

現在、台中の産業界で起きている最大の地殻変動が「精密加工技術の半導体サプライチェーンへの転換」です 。台湾積体電路製造（TSMC）が中部科学園区（中科）で最先端プロセスの工場拡張を進める中、台中の地場企業が長年培ってきたノウハウが、半導体製造装置の部品供給や自動化システムに次々と組み込まれています。

３．B2B需要を潤す「台湾大道」の強烈な内需市場

台中のもう一つの強みは、「台湾大道」沿いに銀行、建設、不動産、工作機械などの重要企業の本部が集中し、強烈な消費力と資金力を生み出している点です 。新たな不動産開発やインフラ投資を呼び込んでおり、2025年第4四半期だけでも市内の新規住宅推案（デベロッパーの新規販売額）は836億台湾元に達しました 。こうした活況が、スマート物流インフラやハイエンドオフィス機器などの巨大なB2B需要を絶え間なく生み出しています。

■ 経営へのヒント：台中市場を攻略する「2つの波」に乗れ

「精密機械の底力」と「溢れるマネー」が掛け合わさる台中のダイナミズムを自社の戦略に組み込むため、日系企業が打つべき一手として以下を提言しています 。

半導体サプライチェーンへの間接参入： 台中の工作機械・金属加工メーカーに対して、高精度なセンサー、制御ソフト、ロボット部品を供給することで、間接的に巨大な半導体・AIサプライチェーンの恩恵を享受する 。

設備投資・インフラ更新需要の取り込み： 業績好調な台中企業に向け、スマートファクトリー化（DX・GX）支援や省エネソリューション、ハイエンドなオフィス空間設計など「次のステージ」を支援するB2Bソリューションを提供する 。

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設立：1996年11月

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