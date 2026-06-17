資金調達企業向け｜採用を待たずに新規商談を増やす「テレアポ代行による新規開拓支援」を提供開始（最短5営業日・電話リスト作成費0円）

株式会社Woltz

テレアポ代行のWoltz（株式会社Woltz）は、資金調達を実施したスタートアップ・成長企業を対象に、新規開拓のテレアポを代行する支援を提供開始します。営業組織の採用・立ち上げを待つことなく、打ち合わせから最短5営業日で商談（アポイント）の獲得をスタートできます。

■調達後にすり減るのは、資金ではなく“時間”

資金調達は、投資家と約束した成長計画のカウントダウンが始まる瞬間です。計画達成には新規商談の積み上げが欠かせませんが、インサイドセールスの採用・育成には通常3～6ヶ月。その間もランウェイは減り続け、代表や役員がセールスを兼務して疲弊する--調達直後の企業さまから最も多く伺う課題です。

Woltzは、この「採用が立ち上がるまでの空白」を埋めます。

■“待たずに増やせる”3つの理由

- 最短5営業日で立ち上がる｜リスト作成・トークスクリプト準備は当社が巻き取り、打ち合わせから5営業日で商談納品を開始。- 初期コストを最小化｜ターゲット企業の電話リスト作成費は0円。調達後のキャッシュは採用やプロダクトに回せます。- 経営の時間を“クロージング”へ｜アポ獲得を外部化し、代表・役員は最も価値の高い商談と意思決定に専念できます。

■導入イメージ（業種別の代表例）

・SaaSスタートアップ（シリーズA直後）：エンタープライズ向け新規開拓を委託。インサイドセールス採用と並行し、月20件の決裁者アポを獲得しパイプラインを早期立ち上げ。

・D2C／メーカー（プレシリーズA）：卸・小売バイヤーへのテレアポで月15件の商談を創出。代表のセールス工数を大幅に削減。

・人材系ベンチャー（シリーズB）：代表が兼務していた新規開拓を巻き取り、月30件超のアポで商談数を安定化。

■代表コメント

「資金調達後の企業がつまずきやすいのは、プロダクトでも資金でもなく“計画を商談数に変えるスピード”です。採用が立ち上がるまでの数ヶ月、私たちが新規開拓の最前線を担います。経営チームには、最も価値の高いクロージングに集中していただきたい。」

株式会社Woltz 代表取締役 井上 明

■提供概要

対象：資金調達を実施したスタートアップ・成長企業

内容：ターゲット選定～テレアポによる商談（アポイント）獲得代行

立ち上げ：打ち合わせから最短5営業日でアポ納品開始

電話リスト作成費：0円（トークスクリプト不要）

お問い合わせ：https://woltz.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社Woltz

代表者：井上 明

設立：2022年11月

本社所在地：東京都品川区大崎2丁目7-5

事業内容：テレアポ代行・インサイドセールス支援

URL：https://woltz.co.jp/

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