9月29日開催『岡山スタートアップスクラム2026』、来場者の申込受付を開始

LETT株式会社

岡山市が主催するスタートアップの成長支援および協業のきっかけを創出し、地域経済活性化の機運醸成を目的に開催するイベント『岡山スタートアップスクラム2026』の公式Webサイトがオープンし、参加申込の受付を開始いたしました。

■ 参加申込み受付開始！今後も登壇者を続々と発表予定

・開催日時： 2026年9月29日（火）10:00～17:00／【アフターパーティー】18:00～20:00

・会場： 岡山コンベンションセンター3階 コンベンションホールほか／【アフターパーティー】杜の街ピクニックテラス

・参加費： イベントのみ参加 無料

イベント＋【アフターパーティー】両方参加 （一般）\5000／（学生）\3000

・公式Webサイト：https://okayama-startupscrum.com/

・来場申込フォーム： https://okayama-startup-scrum-2026.peatix.com

■ 日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を運営する、株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈 氏の登壇が決定！

秋元氏は2016年に「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」をビジョンに株式会社ビビッドガーデンを創業。小さくてもこだわりのある生産者がきちんと認められ、持続可能な形で一次産業に取り組むことができる世界を目指し、日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を展開しています。



現在、一次産業・生産者の課題解決に取り組むソリューションプラットフォーム企業として、食の領域におけるコンシューマー向け流通と、法人・自治体向けマーケティングを担っています。

「くだもの王国」としても名高い岡山で、一次産業の未来を切り拓く秋元氏の熱い想いに触れられるまたとない機会です。ぜひご期待ください！

株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈 氏

神奈川県相模原市の野菜農家に生まれる。慶應義塾大学理工学部を卒業後、2013年に株式会社ディー・エヌ・エーへ新卒入社。新規事業の立ち上げやマーケティング責任者などを経験。

2016年11月に一次産業分野の課題に直面し株式会社ビビッドガーデンを創業。2017年8月にこだわり生産者が集うオンライン直売所「食べチョク」を正式リリース。

リリース3年で認知度/利用率No.1の産直通販サイトに成長。2020年4月に「Forbes 30 Under 30 Asia」、2024年4月に世界経済フォーラム「Young Global Leaders 2024」に選出。

内閣府「規制改革推進会議」専門委員、農林水産省「食料・農業・農村対策審議会」「GI学識経験者委員会」委員、アスクル株式会社 社外取締役を務める。「食べチョクTシャツ」がトレードマーク。

■注目のセッションを一部ご紹介！

１．トークセッション１.

昨今、日本でも着実に増加している女性起業家。今をときめくお2人をお招きし、長くスタートアップに関わってこられている藤本氏を交えて、女性起業家のエコシステムとその可能性について議論を深めます。

登壇者

一般社団法人 スタートアップエコシステム協会 代表理事 藤本 あゆみ 氏

キャリアデザインセンター、グーグルでの法人営業を経て、at Will Workを設立。お金のデザインでのPR経験を経て、Plug and Play JapanでCMOとしてマーケティング・PRを統括。2022年にスタートアップエコシステム協会を設立し代表理事に就任。2025年にFoundersNationを共同創業し、スタートアップのスケールアップ支援、Startup Business School事業を推進。内閣府規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進ワーキンググループ専門委員、東京都スタートアップ戦略フェローなどを務める。

株式会社iiba 代表取締役 CEO 逢澤 奈菜 氏

京都出身で二児の母。 新卒でブライダル会社に就職し営業職。その後株式会社リクルートでの営業を経験したのち、子育てにおける課題意識から株式会社iibaを創業。「子育てしやすい社会を目指し、新たな子育てインフラを構築する」をビジョンに掲げ、子育て特化のマッププラットフォーム「iiba」の開発・運営を行う。 東洋経済「すごいベンチャー100」、日経クロストレンド「未来をつくる100社」に選出。Forbes JAPAN「RISING STAR AWARD 2025」受賞。

株式会社リィ Founder & CEO 廣瀬 あゆみ 氏

幼少期から、水泳・バレーボール・ラクロス…とにかく体を動かすことを楽しむ人生。新卒でソフトバンクに入社後、2社を経て2018年に株式会社リィを創業。「からだを動かせば、すべてが動き出す。」というPhilosophy（哲学）のもと、運動発達支援「Lii sports studio」を北海道から沖縄まで全国50スタジオ以上展開。社員350名に成長し、ジャカルタにも進出。2030年までに200店舗、そしてその先は世界へ。「世界中の人が、今より1分でも多く運動をすれば世界はもっとよくなる。」今日もたくさん動きながら、世界の運動の総量を増やすために奮闘する2児の母。



２．トークセッション３.

中国地方のみならず全国のスタートアップを支援する株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズの石元氏が、今、中国地方を盛り上げようとしている若手起業家をピックアップ。彼らの熱い想いに迫ります。

登壇者

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 取締役 投資部長 石元 玲 氏

大学卒業後、VCや事業承継ファンドを経て中国銀行に入社。ちゅうぎんキャピタルパートナーズの設立準備から関わり、2022年の設立と同時に取締役投資部長に就任。地方スタートアップエコシステムの黎明期から活動し、Startup Go!Go!/福岡、STARTUP KINGDOM/岡山などを企画運営。ももたろう・スタートアップカフェ設立にも関与。岡山イノベーションスクールでは2025年よりグロースコースを担当。MBA（岡山大学大学院）、中小企業診断士。

ONESTRUCTION株式会社 代表取締役CEO 西岡 大穂 氏

1997年生まれ。京都出身。鳥取大学農学部国際乾燥地科学専攻へ進学。大学在学中の2020年、建設Techベンチャー・ONESTRUCTION株式会社を 設立。大学卒業後、株式会社リクルートに入社し、 ONESTRUCTIONの経営と二足の草鞋生活をスタート。 23年、「J-Startup WEST」に選定される。24年にリクルートを退職し、ONESTRUCTIONの経営に専念している。

株式会社OMOI 代表取締役 川村 諒志 氏

愛知県名古屋市生まれ。関西大学社会学部卒業後、(株)船井総研入社、2020年に人口が一番少なく、起業家が 最も少ない鳥取県に移住して(株)OMOIを創業。 その後は地域の資源を活かしたブランドとして砂プリンが 名物のプリン専門店TottoPURINや、三朝ヨーグルトなどの ブランドを5年で8つ展開している。最終的な目標はきれいな川の 近くに村を作ることを目指して、地域での事業を展開している。

最新の登壇者情報やその他更新情報については、公式Webサイトをご確認ください。

https://okayama-startupscrum.com/

■2026年6月17日時点でのタイムテーブル

【本会場】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178279/table/8_1_7d53a8ec4179307111e0e61a2791726c.jpg?v=202606171152 ]

【サブ会場】

■【 7月3日（金）締切】ピッチ登壇者・ブース出展者も引き続き募集中！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178279/table/8_2_931fcfbb7f7e60e732460fbb37e8949a.jpg?v=202606171152 ]

１．ピッチ登壇者

当日ステージ上で、自社の事業・サービス・構想・挑戦について発表いただく登壇者を募集します。

⑴対象者

以下のような方々を想定しています。

・岡山で活躍するスタートアップ

・岡山への進出を目指すスタートアップ

・アトツギ

・学生起業家、若手起業家 など

⑵募集枠数

15枠

⑶参加費

無料



２．ブース出展者

会場内のブースエリアにて、来場者に向けて自社サービスやプロダクト、取り組みを紹介いただく出展者を募集します。

⑴対象者

以下のような方々を想定しています。

・ピッチ登壇する企業・団体

・岡山で活躍するスタートアップ、ベンチャー企業

・岡山への進出を目指すスタートアップ、ベンチャー企業

・岡山での事業展開や連携に関心のある企業・団体

・岡山市以外の自治体 など

⑵募集枠数

25枠程度

⑶参加費

無料

３．応募スケジュール

ピッチ登壇・ブース出展ともに同一日程です。

※スケジュールは変更となる場合があります。

・公募開始：2026年5月8日（金）

・応募締切：2026年7月3日（金）

・採否連絡：2026年7月8日（水）以降



４．応募方法

以下の応募フォームよりお申し込みください。

▼応募フォーム

https://forms.gle/wGRKkdFCFGG2JqwS7



■ 『岡山スタートアップスクラム』とは

『岡山スタートアップスクラム』は、岡山市がスタートアップの成長支援および協業のきっかけを創出し、地域経済活性化の機運醸成を目的に開催するイベントです。 岡山県内外企業や自治体、金融機関等が一堂に会し、スタートアップ企業のサービスや製品に直接触れ、意見交換する場を提供します。 昨年度の開催では、熱気あふれるピッチや活発な交流が行われ、大盛況のうちに幕を閉じました。今年度はその熱狂をさらにアップデートし、より強く、大きなスクラムを組めるようサポートしてまいります。

■ 『岡山スタートアップスクラム2026』の開催概要

開催日時： 2026年9月29日（火）10時～17時

開催場所：岡山コンベンションセンター3階 コンベンションホールほか（岡山県岡山市北区駅元町14番1号）

想定来場者数：500名

実施内容（予定）： 講演、トークセッション、スタートアップピッチ、ネットワーキング

主催： 岡山市

共催：ももたろう・スタートアップカフェ

運営： LETT株式会社

■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

- 地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）- スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）- 地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

代表者：代表取締役 志岐 遼介

設立：2026年2月1日

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援



■ お問合せ先

LETT株式会社

E mail：info@lett-c.jp