記録に追われる看護師を減らす。現場の“書く時間”を半減する仕組み残業を減らす音声AI

MedTechGroup株式会社

医療AIと病院AI PMOカンパニー、MedTech Group株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 前田清貴、以下MedTech G社）は、看護現場における記録業務の負担を構造的に削減するAIプラットフォーム「AI Hippo 医療Loop」において、新たに音声入力と自動要約機能を統合した「音声×要約機能」を搭載したタブレット版の実証実験を開始しました。

本機能は、看護師の記録業務を効率化することで、現場の“書く時間”を半減し、人員配置の最適化と残業削減を同時に実現する仕組みです。

タブレット版は、訪問診療などで、PCを使わずに看護師が持ち歩くことを想定し、音声入力からSOAP形式に要約する機能を搭載します。

▼医療AIプラットフォーム「AI Hippo 医療 Loop」(https://www.aihippo.ai)

■ 背景 ー看護現場の“見えない負担”と人員配置の限界

看護師長・管理職のマネジメントにおいて、現在大きな課題となっているのが、

記録業務に起因する現場の負担増加です。

看護記録・申し送り準備に時間がかかる

業務終盤に記録が集中し、残業が発生

人員配置における“忙しさのムラ”

記録の質・量のばらつき

教育・指導に時間が割けない

これらはすべて、「記録業務が現場の中で最適化されていない」構造問題です。

■ 概要 ー記録業務を“構造で減らす”新しいアプローチ

今回提供する「音声×要約機能」は、

人を増やさずに業務を減らす という発想で開発されました。

特にタブレット版においては、訪問診療で“後追い入力”の負担を大幅に軽減する効果が

期待されています。

■ 主な機能

■ 特徴 ― 記録を“後作業”から“同時処理”へ

- 音声入力による看護記録の自動作成- 申し送り内容の自動生成- 複数記録の要約・整理- 報告書・資料の自動作成- 業務記録のフォーマット変換※開発予定機能も含む

従来の看護業務では、

ケア終了後にまとめて記録を入力する

という流れが一般的でした。

本機能では、

現場での対応内容をその場で音声入力することで記録が完成

するため、

- 記録業務の分散- 記録時間の短縮- 業務負荷の平準化

が実現されます。

■ 管理職視点での変化

本機能の導入により、

患者対応後に簡単に音声で内容を入力するだけで、

- 看護師の残業時間の削減- 記録業務の属人性解消- 人員配置の最適化- 教育・指導時間の確保

といった、マネジメント課題の解決につながります。

■ 導入効果

本機能の導入により、病棟看護などで以下の効果が期待されます。

■ AI Hippo 医療Loopについて

- 記録時間の大幅削減- 残業時間の削減- 業務負荷の平準化- 記録品質の均一化- 看護師の定着率向上

AI Hippo 医療Loopは、医療現場の課題を起点に設計されたAIプラットフォームであり、

- 音声・要約（業務圧縮）- 医療Loop（判断支援）- チャットHippo（教育・検索）- ドライブLoop（ナレッジ統合）- インシデントLoop（学習組織化）

の5つの機能群により、

「人の頑張りで回す医療」から「構造で回る医療」への転換を支援します。

■ 今後の展開

MedTech G社は今後、

- 病棟マネジメント支援機能の強化- 介護・在宅医療領域への展開- 医療データ基盤（IDX）との統合

を進め、医療現場の持続可能な運営を支援していきます。

■【限定3施設】AI Hippo 医療Loop 1ヶ月無料トライアル（実証実験）を開始

「診察が終わってから書く時代」を、終わりにしませんか。

AI Hippo 医療Loopは、外来カルテ・看護記録・議事録などの作成を、会話から自動要約・作成する医療AI支援サービスです。このたび、医療機関を対象に、【限定3施設】で1ヶ月無料トライアルを実施いたします。

■ 主な特徴

■ キャンペーン概要

- 「あとで書く」を削減- 看護記録時間を大幅削減した実績- 電子カルテ改修不要- 院内環境でスモールスタート可能

・初期費用／月額費用：1ヶ月無料

・対象：医療機関・クリニック

・導入支援いたします



「記録を増やす」のではなく、「記録のやり方を変える」

まずは一部診療科からの導入も可能です。お気軽にお問い合わせください。

▼お問合せはこちら：

E-mail：support@medtechgroup.co.jp TEL：03-6555-7123

※電子カルテベンダー様との連携に関するご相談も受け付けております。

■ メッセージ

看護現場の課題は、「人が足りない」ことだけではありません。

“業務の構造”が最適化されていないことが本質です。

AI Hippoは、

❌ 人を増やすのではなく

業務を減らす

ことで、現場の負担を軽減します。

■まとめ

記録に追われる看護師を減らす時代へ。

“書く時間”を減らし、看護の質を高める。

■ MedTech Group株式会社について

名称：MedTech Group株式会社 設立：2019年2月 資本金：4000万円

代表取締役社長：前田清貴

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門40MTビル7階

URL: https://www.medtechgroup.co.jp/

TEL：03-6555-7123

MedTech Group株式会社は、「医療データを価値に変え、現場と経営を支える医療AI企業」を理念に、病院・クリニック・在宅医療・介護を展開する医療統合グループ「おひさまグループ」から2019年に設立されました。 同社は、AIデータ株式会社の高度なAI技術基盤と、おひさまグループが持つ医療現場の知見を融合し、地方・中小規模病院における医師不足や情報分断といった構造課題の解決に取り組んでいます。その中核プロダクトとして、医療専用のプライベートAI「AI Hippo」を開発・提供しています。 AI Hippoは、医療現場での実運用を前提に設計された、医療者の思考を支える意思決定支援AIです。電子カルテの改修不要・30日以内の導入を実現し、院内でデータを完結させるプライベート環境により外部へのデータ流出を構造的に遮断。Human in the Loopの思想のもと、最終判断は必ず医療者が行う設計を徹底しています。実証導入施設では、看護記録作成時間を約2時間から30分へと大幅に短縮するなど、臨床現場における定量的な成果も確認されています。