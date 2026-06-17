株式会社みらいワークスと業務提携

物語運輸株式会社

物語運輸株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：五十嵐 勇、以下「物語運輸」）は、株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡本 祥治、以下「みらいワークス」）と、伝統的工芸品の海外展開を担うプロフェッショナル人材の育成、および海外販路開拓を目指す地域企業への営業支援に関する業務提携を締結いたしました 。

■ 背景と目的

日本の伝統的工芸品の生産額は、1983年の5,410億円から2020年には約6分の1の870億円まで減少しています。従事者数も1979年の28.8万人をピークに、2020年には5.4万人まで減少しており、事業継承者や職人の担い手不足といった課題にも直面しています。その一方で、米国の越境EC市場（*1）は1.5兆円規模に達しており、訪日米国人の20%以上が伝統的工芸品を購入するなど、海外需要は底堅いものがあります。しかし、多くの地域企業は、海外への販路開拓や、魅力を伝えるノウハウを欠いているのが現状です。

「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げるみらいワークスは、プロフェッショナル人材が挑戦するきっかけを提供することで、都市部だけでなく、日本全体の企業の成長・発展に貢献することを目指しています。また、物語運輸は「物語の力で日本の伝統文化を世界へ轟かせる」をミッションに、独自のストーリーテリングのメソッドを持ち、英語対応の物語と動画の作成を一気通貫で行ってまいります。

■ 業務提携の内容

- 「認定 海外展開プロデューサー」育成プログラムの提供 物語運輸が保有する海外展開ノウハウを体系化したプログラムを、みらいワークスに登録する97,000人超のプロフェッショナル人材に有償で提供します。- 地域企業の海外販路開拓支援 みらいワークスを通じて、海外展開を目指す地域企業へ、物語運輸の海外向け商品開発・販売支援サービスを繋ぎ、伝統工芸産業の持続的な発展を推進します 。- 新たなキャリア機会の創出 プロフェッショナル人材に「伝統産業×地方創生×海外展開」という新たな挑戦の場を提示し、スキル拡張と地域貢献の両立を支援します。

■「プロデューサー育成プログラム」第１期概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115747/table/37_1_d527ab354c0c1e5090b9bc236413ec7a.jpg?v=202606171152 ]

■カリキュラム

Phase 1 「インサイトと物語の核を作る」

１. 文化経済と海外市場の解読

-日本の伝統工芸の現状、海外ラグジュアリー市場のトレンド、高付加価値化の理論を体系的に理解する

２. 深層心理に触れるインタビュー術

-職人の真意を引き出すコーチング、現場視察での観察眼、文脈を捉える「訊く技術」を体得する

３. ストーリーデザイン（物語の設計図）

-神話の法則（ヒーローズ・ジャーニー）を用いた構成法、ブランドアイデンティティーの言語化力を養う

Phase 2「表現と市場実装」

４. エモーショナル・クリエーティブ

-スマホ1台でのシネマティック撮影や感情を動かす編集技術、グローバル市場に刺さるコピーライティング術を掌握する

５. グローバル・ローンチ戦略

-海外クラウドファンディング（Kickstarter等）活用法、SNSコミュニティー形成、越境ECのロジ・関税の基礎を網羅する

６. 総合実践・プロデュースプレゼン

-企業への提案シミュレーション、事業収益予測と持続可能なスキーム構築力を実装する

*1 越境EC市場とは、海外の顧客向けにオンラインショップを展開するEC事業のこと。

参考：日本工芸産地協会

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/syoukibokihon/2018/download/181012syoukiboKihon04.pdf

令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf

経済産業省説明資料 令和4年7月製造産業局伝統工芸品産業室

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/r03/09/pdf/93743201_06.pdf

■物語運輸・五十嵐 勇のコメント

本提携は、日本の伝統産業が抱える「担い手不足」と「販路不足」という2つの構造的課題に対し、根本的な解決策を提示する取り組みであると考えています。

これまで私たちは、伝統工芸品の価値を海外市場に向けて再編集し、ストーリー・映像・販売までを一気通貫で行うことで、実際に売れる仕組みづくりに取り組んでまいりました。しかし、この取り組みをより大きなインパクトに繋げていくためには、私たち一社だけではなく、同じ志を持つ「担い手」を増やしていくことが不可欠です。

今回、みらいワークス様との提携を通じて、全国のプロフェッショナル人材の皆様に対し、「伝統産業×海外展開」という新たなキャリア機会を提供できることを大変嬉しく思っております。

本プログラムを通じて、単なる知識の提供にとどまらず、「実際に売れる」まで伴走できるプロデューサーを輩出し、地域企業の海外展開を現実のものにしていきます。

今後は、本取り組みを起点に、日本各地の伝統文化が持つ本質的な価値を世界に届けるエコシステムを構築し、持続可能な産業として再成長させていくことを目指してまいります。

【株式会社みらいワークスについて】

所在地 東京本社：東京都港区

その他事業所 関西支社／九州支社／東北支社

代表者 代表取締役社長 岡本祥治

設立 2012年3月

証券コード 6563（東証グロース）

資本金 94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容

- プロフェッショナル人材事業- フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員登録プロフェッショナル97,500名、クライアント9,400社（2026年5月31日時点）- コンサルティング事業- 実践型リスキリング事業- オープンイノベーション事業- 地方創生事業- サステナビリティ経営支援事業https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/

【物語運輸株式会社について】

物語運輸は、「物語の力で、日本の伝統文化を世界へ轟かせる」をミッションに、作家/作品と生活者をつなぐEC「ナラティブ・プラットフォーム（ナラプラ）」の構築・運営をする会社です。長い時間を経て育み、継承されてきた日本の伝統工芸文化は今、少子高齢化や東京一極集中などの理由により消滅の危機に晒されています。

当社は、日本のものづくりに宿る美意識を現代のライフスタイルへ再編集し、訪日外国人と世界市場へ発信することで、この文化を維持・継承。日本の誇りを守ると同時に、新たなエコシステムを形成し、国内外で更なる発展を遂げるための事業に挑戦しています。

【会社概要】

社 名 ：物語運輸株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町２丁目５番５号 全国旅館会館1階

代 表 ：代表取締役：五十嵐 勇

設 立 ：2022年8月

Ｈ Ｐ ：https://monoun.jp/

事業内容：

- Made in Japanの魅力を世界に届けるECサイト「ナラティブ・プラットフォーム」- インバウンド旅行者向け伝統文化体験サイト「ジャパンカルチャースタジオ」- プロが手掛けた盆栽を楽しむことができる盆栽レンタルサービス「BONSAI LUXE（盆栽ルクス）」

ナラティブ・プラットフォーム

https://narrative-platform.com/

ジャパンカルチャースタジオ

https://japanculturestudio.com/

BONSAI LUXE（盆栽ルクス）

https://bonsailuxe.com/