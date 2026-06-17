東京・世田谷の豆専門店「豆善」が考えた器具ブランド「Espresso Tokyo」　“家カフェ”を楽しむ総合ECサイトへリニューアル

株式会社エクセルリビングエスプレッソトーキョー×豆善のトップページ、本格的なアイスコーヒーを淹れる映像が流れる

株式会社エクセルリビング（本社：東京都世田谷区、代表：矢島友和）は、2026年6月15日をもって、東京・世田谷のコーヒー豆専門店「豆善」と、豆善の知見をもとに生まれた器具ブランド「Espresso Tokyo」のECサイトを統合し、このたび総合ECサイトとして本格リニューアルしました。

新サイトでは、豆善が取り扱うスペシャルティコーヒー豆に加え、抽出器具、保存用品、ギフト商品などを一つのサイトで提案。豆を選ぶだけでなく、その豆をどう淹れるか、どう保存するかまでを一体で案内することで、自宅でもカフェのような一杯を楽しめるサイトを目指します。

物価高が続くなか、外で飲むだけでなく、自宅で過ごす時間を少し豊かにしたいというニーズにも応え、豆と器具の両面から“家カフェ”体験を提案していきます。

統合サイト名：Espresso Tokyo × 豆善

統合後URL：https://espressotokyo.jp/(https://espressotokyo.jp/)

統合前URL：

Espresso Tokyo：https://espressotokyo.jp/(https://espressotokyo.jp/)

コーヒー豆専門店「豆善」：https://mamezen-coffee.co.jp/(https://mamezen-coffee.co.jp/)

サイトリニューアルの背景

「豆善」池尻本店「豆善」上野毛店

豆善は、東京・世田谷でスペシャルティコーヒー豆を扱ってきたコーヒー豆専門店です。これまで豆善と、コーヒー器具ブランド「Espresso Tokyo」は、それぞれ別のサイトで情報発信と販売を行ってきました。しかし、コーヒーのおいしさは豆だけで決まるものではありません。豆の鮮度、挽き方、抽出器具、保存方法によって、同じ豆でも味わいは大きく変わります。

豆を売って終わりではなく、その豆をどのように淹れ、どのように保存し、どのように楽しむかまで届けること。それが、今回の統合の大きな目的です。

初心者にも選びやすい、豆と器具のセット提案

豆を挽く、入れる、保存する器具全てが揃う豆善のスペシャリティコーヒーが味わえる

新サイトでは、これから自宅で豆からコーヒーを淹れてみたい方にも使いやすいよう、器具と豆を組み合わせたセット商品を展開しています。たとえば、マシンと豆のセット、ギフト用セット、カスタムブレンド付きの器具セットなど、目的に合わせて選びやすい商品構成を用意しています。

「どの豆を選べばよいかわからない」「どの器具を使えばよいかわからない」という方でも、届いたその日から“家カフェ”を始めやすいことが特徴です。「豆善が培ってきた豆の知見と、Espresso Tokyoの器具開発の視点を組み合わせることで、コーヒー初心者から日常的に豆から淹れる方まで、それぞれに合った一杯を提案していきたいと思います」（エクセルリビング代表・矢島）。

暑い季節に向け、豆・抽出・冷却・保存を一つの導線で提案

夏にかけて圧倒的な人気商品「アイスクイック」シリーズスペシャリティコーヒーの保存器「キャニスターPro」は通年通して人気がある

これから暑くなる季節には、アイスコーヒーや水出しコーヒーを自宅で楽しみたいというニーズが高まります。一方で、本当においしいアイスコーヒーを淹れるには、豆を選ぶだけでは十分ではありません。

アイスコーヒーは、豆の種類や焙煎度に加え、抽出方法、冷やし方、氷による薄まり、保存状態によって味わいが大きく変わります。すっきりとした水出しを楽しむのか、香りを活かして急冷するのか。飲み方に合わせて、豆と器具を組み合わせて選ぶことが大切です。今回のリニューアルにより、豆善のスペシャルティコーヒー豆と、Espresso Tokyoの抽出器具・冷却器具（ICE Quickシリーズ(https://espressotokyo.jp/collections/coffee-machine/products/icequick-glass)）・保存用品（キャニスターPro(https://espressotokyo.jp/collections/coffee-machine/products/canisterpro)）を一つのサイトで選べるようになりました。

「外で飲むアイスコーヒーだけでなく、自宅で淹れる一杯を少し特別な時間に変えたい。今回のリニューアルでは、豆と器具を別々に売るのではなく、おいしい一杯に必要な要素を一つの導線で提案できるようにしました。Espresso Tokyo × 豆善は、豆と器具の両面から“家カフェ”体験を届けていきます」（エクセルリビング代表・矢島）。

今後の展開

至高のコーヒー体験セット

今後は、初心者向けのスターターセット（至高のコーヒー体験セット(https://espressotokyo.jp/products/complete-set)）、季節の豆と器具を組み合わせたセット、ギフト向け商品の充実を進めていきます。特に、暑い季節が続くなかで、外に出かけてカフェを利用するだけでなく、自宅で涼しく過ごしながら本格的なコーヒーを楽しみたいというニーズは高まると考えています。Espresso Tokyo × 豆善では、アイスコーヒーや水出しコーヒーに適した豆、抽出器具、冷却器具、保存用品を組み合わせ、自宅でもカフェのような一杯を楽しめる提案を強化していきます。

豆善が大切にしてきた「豆の個性」と、Espresso Tokyoが追求する「使いやすい器具」を掛け合わせることで、自宅で過ごす時間を少し豊かにする“家カフェ”体験を届けてまいります。

株式会社エクセルリビング、会社概要

会社名 ：株式会社エクセルリビング

代表者 ：代表取締役 矢島友和

所在地 ：東京都世田谷区尾山台3-22-4マンヤスビル022号室

設 立 ：2017年12月

事業内容：機能する素材の開発、機能する素材を生かしたプロダクトの企画・開発・製造・販売

URL：https://www.excelliving.net/(https://www.excelliving.net/%E2%80%8B)