【ウェビナー】7/7（火）基幹システムのモダナイゼーションとは ～パナソニックグループを支える当社の取り組み～
パナソニック デジタル株式会社
申し込む :
https://service.digital.panasonic.co.jp/event/3829982
対 象：・基幹システムのRFPを検討するのに「まずは何から考えたら良いか」お悩みの方
基幹システムの見直しをするために、まずは何から考えたら良いのか「一般論は分かるけれど自社にどう当てはめて良いのか悩む」という声を多くのお客様からお聞きします。
パナソニック デジタル株式会社は、2026年7月7日（火）『基幹システムのモダナイゼーションとは ～パナソニックグループを支える当社の取り組み～』セミナーを開催します。
申し込む :
https://service.digital.panasonic.co.jp/event/3829982
日 時：2026年7月7日（火） 15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・基幹システムのRFPを検討するのに「まずは何から考えたら良いか」お悩みの方
・自社に合わせて柔軟に作れるERPに興味をお持ちの方
・レガシーシステムからの脱却、DXを推進したいとお考えの方
主 催：パナソニック デジタル株式会社
参加方法：https://service.digital.panasonic.co.jp/event/3829982
＜内容＞
基幹システムの見直しをするために、まずは何から考えたら良いのか「一般論は分かるけれど自社にどう当てはめて良いのか悩む」という声を多くのお客様からお聞きします。
本セミナーでは、パナソニックグループの全てのシステムを担う当社がグループ会社ごとにある基幹システムについて「各社戦略に合わせた最適なモダナイゼーションにどう取り組んでいるか」など具体例をご紹介します。
＞＞詳細・お申込み
https://service.digital.panasonic.co.jp/event/3829982