【査定を待たずに選べる方法で代金を受取】ブックオフの「キャッシュレス買取」が「おまかせ買取」にリニューアル

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、2026年6月17日（水）より店頭買取サービス「キャッシュレス買取」にて銀行口座振込による買取代金の現金受取が可能となります。これにより名称を「おまかせ買取」へとリニューアルいたしました。

■リニューアル概要

１.銀行口座振込による買取代金受取の追加

キャッシュレス買取サービスによる代金の受取を現金で行いたい、というお客様のニーズに応え

新たに銀行口座振込による買取代金受取を追加しました。

▽具体的な受取方法

今回追加される受取方法は「みんなの銀行口座」と「その他の銀行口座」の２つ。

お客様に選択肢を持っていただくことで、満足いただける狙いとなります。

２.サービス名称を「おまかせ買取」に変更

キャッシュレスに限定しない、幅広い代金受取方法の実現により名称変更を検討。

社内公募により、新名称が「おまかせ買取」に決定しました。

■サービス実現の背景

2025年11月に株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）とのBaaS事業にかかる基本合意書を締結。ブックオフが提供するサービスにおけるみんなの銀行の金融機能・サービスの活用について協議を進めてきました。

本リニューアルの銀行口座振込による買取代金受取の追加についても、みんなの銀行が提供する

「振込API」導入により実現したものとなります。

みんなの銀行BaaS事業に関する詳細は、みんなのBaaS特設サイトをご覧ください。

＜みんなのBaaS特設サイト＞

https://baas.minna-no-ginko.com/

▽みんなの銀行について

みんなの銀行は、地域金融の雄であるふくおかフィナンシャルグループ（FFG）が設立した、日本で初めて誕生したデジタルバンクです。2021年5月のサービス開始以来、「全てのサービスをスマートフォンで完結」させるという新しい銀行の形を追求しています。「みんなに価値あるつながりを。」をミッションに、これまでの銀行の垣根を超え、FinTech企業や事業会社との連携（パートナー支店など）を積極的に進め、新しい金融体験を創造し続けています。

＜みんなの銀行サービスサイト＞

https://www.minna-no-ginko.com/

■査定を待たずに代金受取！「おまかせ買取」（旧キャッシュレス買取）について

ブックオフの買取サービス「おまかせ買取」（旧キャッシュレス買取）は、「査定の待ち時間が惜しい」「手続きをはやく済ませたい」などのお客様のニーズから生まれたサービスです。お客様は店頭で買取受付を行い、査定を待たずに帰宅。会員アプリやメールで査定結果を受領し、買取代金を受け取ることができます。

これまではブックオフポイントをはじめとした各種電子ポイントでの受取のみでしたが、2026年6月17日（水）より銀行口座振込による買取代金の現金受取が可能に。これにより名称を「おまかせ買取」へとリニューアルいたしました。

おまかせ買取の詳細は、ブックオフホームページをご覧ください。

＜おまかせ買取 特設サイト＞

https://www.bookoff.co.jp/sell/spuketori.html

■BOOKOFFについて

「本」のリユースを祖業とするBOOKOFFは、2025年11月末時点で国内709店舗を展開し、そのうち8割を超える店舗で本やソフトメディア以外にも、トレーディングカード・ホビー、アパレル、貴金属・腕時計・ブランドバッグ、スポーツ用品・アウトドア用品などの幅広いカテゴリーを地域のお客様に合わせて展開しています。さらに、宅配買取などのオンラインサービスなどを通じ、ライフスタイルに合わせた多様なリユース機会を提供しています。

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 840 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト：https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/