【日本蓄電池株式会社】鳥取県倉吉市にて系統用蓄電施設「NC倉吉市石塚蓄電所」蓄電池設置開始

日本蓄電池株式会社

日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原秀一）は、開発を進めているNC倉吉市石塚蓄電所（所在地：鳥取県倉吉市）において系統用蓄電池を設置したことをお知らせいたします。

カーボンニュートラルの推進や再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、電力の安定供給に欠かせない「調整力」の確保は、重要な社会的課題となっています。

当社では、系統用蓄電池事業において、事業に適した用地の選定から、電力会社との各種調整及び必要手続き、最適な蓄電池ソリューションの選定・導入、蓄電所の構築までを一貫して推進しています。

▲NC倉吉市石塚蓄電所

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/77_1_8abb565ace138bfb55ca4a6f553d0dc0.jpg?v=202606171152 ]

【会社概要】

■ 日本蓄電池株式会社

会社名：日本蓄電池株式会社（Nippon Chikudenchi Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 漆原秀一

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階

事業内容：系統用蓄電池施設の開発・運営

URL：https://nipponchikudenchi.co.jp

■ 株式会社中電工

会社名：株式会社中電工（CHUDENKO CORPORATION）

代表者：代表取締役社長 重籐隆文

所在地：広島県広島市中区小網町6番12号

事業内容：電気設備工事事業、空調・衛生設備工事事業、情報通信設備工事事業、配電線工事事業、送変電地中線工事事業、リニューアル事業、再生可能エネルギー関連事業、省エネルギー関連事業、水道施設工事事業、防災・消防設備工事事業、鉄塔工事事業、土木建築工事事業、電気機器の設計・製作・販売・修理・据付・保守事業、ソフトウエア開発事業、コンサルティング・メンテナンス業務事業 等

URL：https://www.chudenko.co.jp