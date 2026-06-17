ChillStack、事業拡大に伴い本社オフィスを移転

株式会社ChillStack

AIとセキュリティで官公庁と大手企業の挑戦を支える株式会社ChillStack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊東 道明、以下「ChillStack」）は、事業拡大と組織成長に伴い2026年6月1日（月）に本社オフィスを移転いたしました。

移転の背景：急速な事業拡大と組織成長に対応

ChillStackは、独自のAI技術を軸に多角的な事業展開を進めており、現在は3つの主要事業すべてにおいて急速な拡大期を迎えています。

独自AIによる経費の不正検知クラウドサービスを主軸とする「Stena事業」は、2024年比で400％の売上成長を遂げ、エンタープライズ企業への導入が増加。2024年後半に立ち上げた「ナショナルセキュリティ事業」では、防衛省や経済産業省が管轄する安全保障関連の研究開発案件を相次いで受託・履行し、実績を重ねてきました。さらに2026年からは、ChillStackの強みであるAIセキュリティ技術を活用しAIのリスクに教育・診断・防御で対応する「AI Safety（Security for AIサービス）」を本格展開しています。

事業および組織の拡大に対応するとともに、社員一人ひとりが自分らしく力を発揮できる環境を整えるため、このたび本社オフィスを移転しました。

新オフィスについて

新しいオフィスは、イベントスペースやリフレッシュスペースといったエリアを設置するなど、ただ仕事をする場所ではなく、メンバーの「働きやすさ」と「日々のワクワク」を同時に叶え、健康や心の充実を育む場所として設計しています。

また、私たちが目指す世界は、当社だけの力で実現できるものではありません。日頃よりお力添えをいただいているお客さまやパートナー企業さまとの繋がりをさらに深め、共に新しい価値を創出していけるよう、会議スペースも大幅に拡充いたしました。

ChillStackはこれからも「より面白く、より豊かで、より安心できる世界を実現する。」というミッションのもと、新オフィスを起点にチームの力をさらに結集し、事業成長を加速してまいります。

新本社概要

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目18-20 代々木フォレストビル 2F

移転日：2026年6月1日

※移転に伴う電話番号の変更はありません

株式会社ChillStackについて

会社概要

会社名 ：株式会社ChillStack

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目18-20 代々木フォレストビル 2F

創業 ：2018年11月

代表取締役：伊東 道明

コーポレートサイト：https://chillstack.com/

事業内容：

「社会のイノベーションを、AIとセキュリティの最先端技術で支える。」

ChillStackは、AIやDXの発展にともなうリスクを包括的に解決する、世界トップレベルのAIセキュリティ技術によるソリューションを提供しています。企業向けには、不正・異常分析や安全なAI活用を支えるサービスを展開。官公庁とも連携し、より複雑で高度な社会課題の解決に向けた研究開発や社会実装も進めています。

受賞歴：EY Innovative Startup 2026

＜サービス＞※一部抜粋

・経費の不正・不備を自動で検査するAIシステム「Stena Expense」の開発・提供

https://expense.stena.chillstack.com

・不正利用の自動検知で生成AI活用を促進するサービス「Safia」

https://safia.chillstack.com

・サービスのセキュリティリスクを洗い出す「セキュリティ診断」の開発・提供

https://pentest.chillstack.com

・AIのセキュリティ対策に関する研究開発、教育事業「AIディフェンス研究所」

https://jpsec.ai

代表取締役CEOプロフィール伊東 道明（Ito Michiaki）

AI×セキュリティの研究に従事し、国際学会IEEE CSPA2018にて最優秀論文賞、IPAセキュリティキャンプ・アワード2018 最優秀賞を受賞している。

自身が国際セキュリティコンテストでの優勝経験をもち、セキュリティ・キャンプ2019 - 2025にてAIセキュリティ講義の講師を担当するなど次世代のAIセキュリティ人材の育成にも従事している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2025」選出。

採用情報

現在ChillStackでは、ミッション&ビジョンに共感し、共にチャレンジしてくれる仲間を募集中です。ChillStackを知っていただくための情報交換やカジュアル面談も随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。ご応募お待ちしております。

https://chillstack.com/career

note

ChillStackのnoteでは、社員インタビューや「Stena Expense」の誕生秘話などを掲載しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/chillstack