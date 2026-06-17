社会人技術者向け「熱力学」講座をオンライン開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、社会人技術者や設備管理者を対象に、大学レベルの熱力学を実務に活かす視点で学び直す公開セミナーを開催します。

熱力学は、機械工学の中でも計算対象となる系を視覚的に捉えにくく、習得や実務への応用に難しさを感じやすい分野の一つです。一方で、熱力学の知識は、真空プロセス、熱交換器、空調装置、冷凍機、各種機械装置の設計・運用、蓄熱や熱移動の検討など、幅広い現場で求められています。

特に、学校卒業から時間が経過した社会人技術者や、設備管理・技術職への新配属者にとって、基礎から実務につながる形で学び直す機会は重要です。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：社会人のための熱力学（社会人のための機械工学３.）- 形式：Zoomによるオンライン受講- 開催日時：2026/8/27（木）10:00～17:00- 受講料：39,600円/1名（税込）- 講師：近藤 孝邦 講師（近藤エンジニアリングハウス 代表）

「社会人のための熱力学」は、社会人向け機械工学セミナーシリーズの第3回にあたる講座です。

ボイル・シャルルの法則や熱力学第一法則の基本計算から、熱力学第二法則、カルノー・サイクル、熱伝導と熱伝達、熱交換器、冷凍機サイクル、冷媒対策までを扱います。

セミナープログラム

- 今日の研修目標- 単位- ガス性状- 数学の復習 常用対数、自然対数- ボイル・シャルルの法則と熱力学第一法則 5-1 可逆等容変化 5-2 可逆等圧変化 5-3 可逆等温変化 5-4 可逆断熱変化 5-5 演習問題1 5-6 演習問題2 5-7 演習問題3 5-8 演習問題4- 熱力学第二法則- カルノー・サイクル 7-1 演習問題5- 熱伝導と熱伝達- 熱交換器 9-1 演習問題6 9-2 演習問題7- 冷凍機サイクル 10-1 冷凍機の性能- 冷媒対策 11-1 次世代冷媒候補- さらに学びたい方に想定対象- 工業高校、大学理工学部で学んだ機械工学と、企業で応用する機械工学との違いに戸惑っている企業技術者・設備管理者- 学校卒業から時間が経ち、職場からの要請により機械工学を復習したい企業社員- 学校で機械工学を履修していないものの、職務上、機械工学の概要を理解する必要がある企業社員- 新入社員または新配属の設備管理者として、機械工学研修を必要としている企業社員- 大学とは異なる、企業の目から見た機械工学に関心のある方- 空調装置、熱交換器、冷凍機、真空プロセスなどに関わる基礎知識を整理したい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/thermodynamics/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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