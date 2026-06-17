オーチス、高齢化社会に向けすべての人にやさしいモビリティの実現を推進

日本オーチス・エレベータ株式会社

日本オーチス・エレベータ株式会社(https://www.otis.com/ja/jp/) （代表取締役社長 パトリック・ヨング、本社 東京都中央区、以下 日本オーチス）は、世代に関係なく誰もが自由に移動できる社会の実現を目指し、Otis Viva(TM) ソリューションの提供を開始します。日本オーチスはエレベーターおよびエスカレーターの新設・据付・保守・改修を一貫して扱う世界的リーディングカンパニー、オーチス・ワールドワイド・コーポレーション(https://www.otis.com/en/us/)（NYSE:OTIS）の日本法人です。

Otis Viva(TM) ソリューションは、高齢化社会に対応し、安全で信頼性が高く、直感的な操作を実現するために設計されたエレベーター機能を統合したもので、すべての乗客にメリットをもたらします。人にやさしく直感的な操作を促すデザインにより、安全で快適な乗り心地を実現します。乗り降りのしやすさ、明るく見やすい照明、分かりやすい音声・表示案内、転倒防止の手すりの設置といった利点を備えています。これらの機能により、特に支援を必要とする方々の日常の移動が、より快適になります。

Otis Viva(TM) ソリューションは、アップグレードを通じて、規制やテナントの要件に対応しつつ、資産の寿命を延ばす有意義な改善に寄与します。お客様のご希望に基づき、工事の範囲や予算、スケジュールを計画することができます。

Otis Viva(TM) ソリューションは、新設のGen3(TM)エレベーターにも装備されます（複数の機能は有償付加仕様）。Gen3(TM)エレベーターのコンパクトな設計により、これまで設置が難しかった建物にもエレベーターを導入しやすくなり、住み慣れた環境で自立した生活を続けたい方々を支え、より自由で快適な移動を実現します。

日本オーチス社長のパトリック・ヨングは「将来、建物やインフラが人々の需要をどの程度満たせるかは、如何に私たちが迅速かつ周到に、それらを改善・適応できるかにかかっています。世界中で高齢化が進む中、日常生活における移動の利便性と自立性は、かつてないほど重要になっています。オーチスは、障壁を取り除き、自立を支援するソリューションを迅速に提供することで、人生のあらゆる段階において、人々が互いにつながり、豊かになる社会の実現に向け取り組んでいます」と述べます。

Otis Viva(TM)ソリューションは、既存設備のアップグレードおよび新規設置によりご利用いただけます。Otis Viva(TM) ソリューションの詳細、および高齢者を含む全ての人がより自由に、自信を持って自立した移動を実現できるようモビリティの進化に取り組む弊社のビジョンについては、otis.com(https://www.otis.com/ja/jp/products-services/otis-viva-solutions) をご覧ください。

よくあるご質問

- オーチスが都市環境における、高齢者を含むすべての人にやさしいモビリティ・ソリューションに力を入れるようになったきっかけは何ですか？

私たちは、世界中で急速に進む人口動態の変化を認識しています。2050年までに世界の60歳以上の人口は倍増する見通し*で、移動の自由、自立した暮らし、生活の質の維持と向上を図る手段は、根本的な転換を迫られています。このような状況の中で、人々が年齢を重ねても活動的であり続け、地域社会とのつながりを維持できるよう、より包括的で利便性の高い建物とインフラの整備が急務となっています。

- オーチスは、都市生活とアクセシビリティについて、どのような長期ビジョンを描いていますか？

オーチスは、人生のあらゆる段階において、長く健康的で自立した生活を送れるよう、都市の発展に向け尽力しています。イノベーションの最前線に立ち続けることは、単に新しいソリューションを開発するだけでなく、実際の利用事例やお客様、パートナーの声に耳を傾け、継続的に学び、時間をかけて機能を洗練させ、新たな利点を追加していくことを意味します。継続的な市場との関わりを通じて得られた知見を活用することで、オーチスは、都市が現在および将来の世代にわたって、地域社会のニーズの変化に応えられるよう、包括的で利便性の高いモビリティの推進を目指しています。

- Gen3(TM)エレベーター・プラットフォームは、包括的で利便性の高い都市環境の実現にどのように貢献しますか？

Gen3(TM)エレベーター・プラットフォームには、新築・既存の建物、双方に適したコンパクトで省スペースなソリューションを搭載した機能が含まれています。利便性と包括性を向上させる技術の導入、追加、またはアップグレードを行うことで、建物をより未来に適応した状態にし、都市がすべての住民にとって住みやすく、居心地の良い場所であり続けることを可能にします。

Otis Viva(TM)ソリューションは、新設のGen3(TM)エレベーターにも装備され（複数の機能は有償付加仕様）、導入初日から、利便性の高い移動手段として、時間の経過とともに変化するニーズに対応します。さらに、エレベーターが設置されていない建物においても、利便性の向上に向けた課題に対応するため、Gen3(TM)エレベーターには、設計オプションが複数用意されています。

- 利便性の向上においてアップグレードが重要なのは何故ですか？

アップグレードは、大規模な工事と比べ、限られた予算内でも、迅速に効果的に利便性の改善を実現できます。Otis Viva(TM)ソリューションでは、工事の最適な範囲や予算、スケジュールを柔軟に設計できるため、お客様は迅速に意思決定を行うことが可能になります。

- Otis Viva(TM)ソリューションは建物の所有者にどのようなメリットをもたらしますか？

Otis Viva(TM)ソリューションは、テナントや居住者のニーズの変化に応え、利便性の向上を実現します。既存のエレベーターをアップグレードすることで、建物の耐用年数の延長に寄与し、長期的なパフォーマンスと価値の向上を実現します。

- 既存の建物のエレベーターシステムに、Otis Viva(TM)ソリューションを搭載することは可能ですか？

エレベーターの機種や仕様によっては対応できない場合もありますが、対応範囲内の設備については、アップグレードによりOtis Viva(TM)ソリューションを導入いただけます。大規模な工事を伴うことなく、利便性の向上を図ることが可能です。

オーチスについて

オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約250万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日25億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」が関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、4.5万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com(https://www.otis.com/)をご参照ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/otis_elevators)、YouTube(https://www.youtube.com/@OtisElevatorCo)、Instagram(http://www.instagram.com/otiselevatorco)、Facebook(http://www.facebook.com/otiselevatorco)でオーチスをフォローしてください。

*出典：世界保健機構（WHO）高齢化と健康（2025年10月1日発行）：

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health