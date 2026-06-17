【7,000人を変えた話し方のプロ 千葉佳織氏が登壇！】人事の想いがZ世代に伝わらない理由を「新卒採用ミライ会議2026夏」で解説

MIL株式会社

インタラクティブ採用※で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2026年7月14日（火）・15日（水）・16日（木）に開催するオンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2026 夏」の基調講演において、株式会社カエカ代表取締役の千葉佳織氏と、住友林業ホームエンジニアリング株式会社の埴岡知子氏をゲストに迎え、弊社・取締役CFO 兼 CSOの榎本陽介との特別対談を実施いたします。

本セッションでは、採用説明会のオンライン化・自動化が進む一方で顕在化している「説明しているのに志望度が上がらない」という課題の本質を問い直し、Z世代の心を動かすためのコミュニケーション設計のポイントをお届けします。

お申込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617prtimes

※インタラクティブ採用とは

候補者が自分の意思で企業とつながることで、候補者の体験価値を向上させる新しい採用手法です。 24時間365日、学生自身がいつでも・どこでも・自分の関心に合わせて企業理解を深められる接点をつくることで、学生にとって納得感のある採用体験を実現します。

■ 千葉佳織氏セッションの背景：なぜ、いま「説明会の伝え方」を変える必要があるのか？

説明会のオンライン化やオンデマンド化により、企業と学生の接点は飛躍的に増えました。

しかしその一方で、人事担当者からは「動画を見てもらえても志望度が上がらない」「途中で離脱されてしまう」という悩みの声が多く聞かれます。

その背景にあるのは、情報の不足ではなく“伝え方”と“体験設計”にあります。

特にオンラインや動画の環境下では、学生は「聞くだけ」の受け身（視聴者）になりやすく、自分ごと化しづらいという構造的な限界があります。

人は「聞いた説明」ではなく、「参加した体験」を記憶するもの。

本セッションでは、これまで7,000名以上の話し方を改善し、意思決定を動かすコミュニケーションを追求してきた千葉氏を迎え、学生を単なる“視聴者”にさせないための巻き込み型「体験設計」の鍵を、住友林業ホームエンジニアリングの採用説明会動画レビュー企画も交えて解き明かします。

■ 基調講演セッション概要

タイトル：

「人事の想い、なぜZ世代に伝わらない？」

7,000人を変えてきた”話し方のプロ”が教える、

採用説明会のコミュニケーション術



開催日時：

7月14日(火)～16日(木) 14:45 - 15:30

講演アジェンダ：

・オンライン化・自動化で、説明会はどう変わった？

・なぜZ世代に伝わらないのか

・この説明会、どこを変えれば伝わる？（公開レビュー）



こんな方にオススメ：

・説明会をオンライン・オンデマンド化したが、手応えがない

・動画は見られているのに、エントリーや志望度が上がらない

・学生が「受け身」になっており、途中離脱が多いと感じる

・Z世代の心に刺さる「伝え方」や「巻き込み方」を知りたい

・他社の説明会動画へのリアルな改善レビューを見てみたい

登壇者：

株式会社カエカ 代表取締役

千葉 佳織 氏

15歳から弁論を始め、全国弁論大会4度優勝。そのうち、内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞を受賞。慶應義塾大学卒業後DeNAに入社。人事部所属時に同社初のスピーチライター業務を立ち上げ、登壇社員の育成、社長のスピーチ執筆など部署横断的に課題解決に取り組む。

2019年、株式会社カエカを設立。話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行い、経営者や政治家、社会人の話す力を数値化し、これまで7,000人以上に提供している。

住友林業ホームエンジニアリング株式会社 人事部 マネージャー

埴岡 知子 氏

2010年入社。新卒・キャリア採用担当として従事する。同時に入社後の定着支援にも携わり、人財開発部門にて研修や人事制度、キャリア面談、 メンタルヘルス窓口として人事部門全体を担当。社内キャリアカウンセラーとして採用する側と応募者双方にとってwinwinの関係を目指し 納得して入社し、活躍してもらうことがやりがい。



MIL株式会社 取締役CFO 兼 CSO

榎本 陽介

有限責任あずさ監査法人にて国内外の金融機関・事業会社に対する会計監査、PEファンド買収案件の財務DD業務、中小企業再生支援協議会の事業再生業務に従事。その後、株式会社LITALICOで取締役直下の事業企画部マネジャーとして予算策定、予実管理、管理会計体制構築、中期経営計画・事業戦略策定支援などに従事。2020年11月にMIL株式会社入社。コーポレート部長等を経て、2024年5月より取締役就任。公認会計士・税理士。



■申込方法

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

また、お申込みいただいた方全員に、1週間限定の見逃し配信をプレゼント。ご都合が合わない方も、後日ご都合のよいタイミングでご視聴いただけます。

お申込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617prtimes

■ カンファレンス開催概要

イベント名称：

新卒採用ミライ会議 2026 夏

24時間365日、採用は止まらない。説明会自動化 1日集中講座



開催日時：

・2026年7月14日（火）13:00～17:00

・2026年7月15日（水）13:00～17:00

・2026年7月16日（木）13:00～17:00

※全日程同じ内容ですので、ご都合の良いお日にちでご参加ください。

開催形式：

オンライン（参加無料）

主催：

MIL株式会社（インタラクティブ採用「リクルートミル」）

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。





【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)