インベスコ、2026年後期のグローバル市場見通し「混乱の世界か？それでも揺るがないレジリエンス」を発表

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

2026年6月17日

日本、東京 -インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は2026年後期のグローバル市場見通し「混乱の世界か？それでも揺るがないレジリエンス」を発表し、世界経済が年後半に再加速するとの見通しを示しました。

2026年後期のグローバル市場見通し「混乱の世界か？それでも揺るがないレジリエンス」

2026年前半は、地政学的分断やエネルギー・コモディティ供給の混乱など、一連の破壊的要因に見舞われました。こうした課題にもかかわらず、経済は底堅さを維持し、企業収益は力強く推移しました。特にテクノロジー分野と人工知能（AI）投資ブームがこれを牽引しました。

インベスコのストラテジー＆インサイツ・チームは、ホルムズ海峡を通じたエネルギーフロー再開のタイミングに左右されるものの、2026年後半には世界経済が再加速すると見ています。

本レポートで注目される世界経済見通しとアジアの主要マクロテーマ

本見通しでは、エネルギーショックの再燃や地政学リスクの高止まりにもかかわらず、世界経済は想定以上に底堅く推移していると指摘しています。エネルギー価格上昇により総合的なインフレは上昇していますが、世界経済のエネルギー集約度が過去より低下しているため、その影響は比較的抑制されています。また、アジア主要国については、次のような見通しを発表しています。

注目すべき投資テーマとリスク

- 日本：より安定した政治環境を背景に、防衛支出、テクノロジー分野への支援、消費減税など、一定規模の財政支援の実行が見込まれます。インフレ上昇が見込まれる中でも、金融政策は引き続き緩和的に維持されると見ています。- 中国：電力利用の進展やエネルギー構成の多様化により、原油価格上昇の影響を比較的受けにくい状況にあります。同国はエネルギー転換の恩恵を受ける可能性が高く、「新経済」セクターの強さにもその傾向が表れています。代替エネルギー技術や電気自動車を中心とした輸出は、引き続き堅調に成長すると見込まれます。

ストラテジー＆インサイツ・チームは、年後半の投資判断において特に重要となるテーマとして、市場のレジリエンス、米ドル、新興国、人口知能（AI）、そしてインカムと分散を目的としたオルタナティブ資産を挙げています。一方リスク要因としては、AIの停滞、先進国の財政問題、想定外のインフレ加速を挙げています。

- 市場のレジリエンス2026年前半はボラティリティの局面を伴いながらも、主要資産クラスの多くがプラスのリターンを記録しました。不確実性の中でも投資を継続する重要性を示しています。ホルムズ海峡の通航再開は、新興国や欧州を中心とした景気循環的な反発につながる可能性があります。米国市場も堅調が見込まれますが、素材や資本財などの景気敏感セクターでは相対的に出遅れる可能性があります。- 米ドルの弱含み2026年見通しの基本シナリオとして米ドルの軟化を想定しており、この見方は維持されています。多くの評価指標において米ドルは依然として割高と見られており、この環境下では特に新興国を中心とした非米国株式に魅力があるとしています。- 新興国新興国資産は堅調に推移すると見ています。特に韓国や台湾など、AIテーマの恩恵を受けている市場が注目されます。- 人工知能（AI）AIは引き続き市場および多くの経済における主要テーマです。ただし、その影響や投資手段は変化しつつあります。本見通しでは、半導体やハードウェア企業への投資を選好し、ソフトウェア企業についてはより慎重な見方を採っています。- インカムと分散のための代替投資多くの先進国でインフレがパンデミック以前を上回る水準で推移する中、不動産やプライベートクレジットに投資機会があると指摘しています。ダイレクトレンディング、バンクローン、AAA格のローン担保証券（CLO）などは、現在の環境において分散効果を提供する可能性があります。- リスク要因一方で、AI関連設備投資の停滞、先進国の財政問題、想定外のインフレ加速といったリスクにも注意が必要です。

本レポートでは、過去の不確実性の局面から得られる教訓は、分散された資産への投資を継続する重要性を改めて示しています。レポートでより詳細な解説をしています。是非、ご一読頂ければ幸いです。

詳細は下記から御確認いただけます。

https://www.invesco.com/jp/ja/insights/investment-outlook.html

2026年後期のグローバル市場見通し「混乱の世界か？それでも揺るがないレジリエンス」へのリンク：

https://www.invesco.com/content/dam/invesco/jp/ja/pdf/insights/investment-outlook/2026-mid-year/2026-Midyear-Investment-Outlook_JP.pdf

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