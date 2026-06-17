暑い夏の食卓に、“ひんやりおいしい”一杯。「夏飯」フェアを６月23日(火)より開催。

株式会社AKOMEYA TOKYO

記録的な暑さが続く近年、“⽕を使わない” “さっぱり食べられる”といった、夏ならではの食が求められるようになっています。麺類が定番になりがちな季節ですが、日本人の食卓に欠かせない「お米」を、夏でもおいしく楽しめる「夏飯」として、夏ならではの楽しみ方ご紹介します。

素材の鮮度が活きる出汁茶漬け

アコメヤで定番人気の「鯛めしの素」を手がける愛媛海産が、素材の鮮度を活かしてつくった出汁茶漬けが今年も登場しました。愛媛海産は、瀬戸内海・来島海峡に面する愛媛県今治市にて創業以来、魚介類を主にする製品を製造しています。この出汁茶漬けは、素材本来の味を引き立たせるため、出汁は全てかつお節、さば節、そうだがつお節と北海道産昆布だしの上品な合わせ出汁を使用しています。

素材にこだわった冷や汁

天然真鯛の出汁茶漬け 660円瀬戸内産の天然真鯛を使用。皮目を焼いて鯛の香ばしさと旨みを引き出し、そのまま旨みを活かすために塩だけで味付けして仕上げています。ふぐの出汁茶漬け 660円北海道産のまふぐを使用。「ふぐの女王」と称されるまふぐの柔らかな甘みを伯方の塩が引き立て、上品な味わいを堪能いただけます。金目鯛の出汁茶漬け 750円国内産金目鯛を使用。柔らかい白身は、くせがなく脂の甘みを堪能できます。皮目は丁寧に焼き上げ色鮮やかに仕上げています。はまぐりの出汁茶漬け 750円千葉県産の天然地ハマグリを使用。貝の中からあふれ出る出汁は貝本来の旨みと風味をまるごと味わえます。しらす梅の出汁茶漬け 750円瀬戸内産しらすと和歌山県産の南高梅を使用。瀬戸内海の恵みを凝縮したしらすの旨みをはちみつ漬の紀州南高梅の柔らかな酸味と甘さが引き立てます。銀鮭の出汁茶漬け 660円宮城県三陸のプランクトンが豊富な海で育まれた銀鮭を丁寧に焼き上げました。銀鮭の特長である柔らかな脂の旨みを伯方の塩がひきたて、濃厚な味わいを愉しめます。

日本の各地域の郷土料理「冷や汁」を、夏でもお米がさらさら食べられるようにアレンジしました。

魚介と出汁の素材にこだわった本格冷や汁の素に薬味を添えて、おうちで手軽に冷や汁をお楽しみいただけます。

日本の各地域の郷土料理「冷や汁」を、夏でもお米がさらさら食べられるようにアレンジしました。

魚介と出汁の素材にこだわった本格冷や汁の素に薬味を添えて、おうちで手軽に冷や汁をお楽しみいただけます。

＜NEW＞宮城風 鮭の冷や汁 660円三陸産の銀鮭に仙台産赤味噌を合わせ、宮崎の郷土料理「冷や汁」を宮城風にアレンジ。江戸時代から続く伝統的な米味噌である仙台赤味噌の濃厚な旨みとコクが広がります。宮崎風 鯵の冷や汁 660円宮崎の郷土料理をもとにした冷や汁。鮮度のよい国産の真鯵を水揚げ後すぐに下処理、一度干した後に焼いてからすり身にしているので、真鯵の旨みが丁寧に引き出されています。伊予さつま風 鯛の冷や汁 660円愛媛の郷土料理「伊予さつま」をもとにした冷や汁。瀬戸内産の天然真鯛に、愛媛県が生産量日本一の麦味噌と、かつおと昆布出汁を合わせ、柑橘の風味を添えました。”冷や汁のこだわり”はこちらから :https://www.akomeya.jp/shop/pg/1column-hiyajiru/?utm_source=SHOP&utm_medium=page&utm_campaign=page_sakesakana開発した担当バイヤーに、美味しさのポイントを聞きました。

【NEW】暑い夏にぴったりなスパイシーさを愉しめるぶっかけシリーズ

麺やごはんにかけるだけで、暑い夏にぴったりなスパイシーさを愉しめるぶっかけシリーズ。粗挽きの国産豚肉をたっぷり使用した、胡麻とナッツが薫る「担々肉味噌」と、国産牛もも肉と3種のきのこの旨みたっぷりの「ユッケジャン」の2種の味わいです。

ぶっかけ 旨辛ユッケジャン 650円

じっくり炒めた香味野菜（玉ねぎ、にんにく、生姜）、国産の牛モモ肉、国産の3種のきのこ（エリンギ、ひらたけ、ブナシメジ）の旨みとピリ辛の味付けが食欲をそそる味付け。ごはん、茹でた麺にかけてお召し上がりください。

ぶっかけ 旨辛坦々肉味噌 650円

粗挽きの国産豚肉をたっぷり使用。

椎茸の旨味、筍の食感、胡麻とカシューナッツの香りとコク、ほのかに薫る花椒が食欲をそそる味付け。

夏飯に合うお米

出汁茶漬けや冷や汁などの夏飯には、「あっさり」したお米がよく合います。「あっさり」タイプのお米は、2合パックラベルの”青枠”が目印です。

特別栽培米 宮城県登米産 芳村忠市さんのササニシキ 880円

「良い米は良い土作りから」先代から受け継がれてきた肥沃な農地を次世代にも繋げていきたい。そんな想いの中で土づくりにこだわり育んだお米です。完熟堆肥、ぼかし肥料を施用した化学肥料、農薬を極力使わない稲作を実践し、宮城県認証エコファーマーを県知事より認定。和食に合うあっさりとした味で毎日飽きずに食べることができます。

愛媛県西予産 ひめの凛 980円

16年の歳月をかけて約31,000個の中から選抜し育成した愛媛県のオリジナル品種です。県が定める独自の栽培基準を遵守する「認定栽培者」のみが栽培・生産しています。大粒で透き通るような美しさ、華やかな香り、しっかりとした噛みごたえ、口の中に広がる上品な甘さを兼ね備え、冷めてもおいしいのが特長です。

特別栽培米 福岡県小郡産 田篭富重さんの夢つくし 980円

「夢」は将来の夢・希望を託し、「つくし」は北部九州の古い地名である「筑紫の国」からとったものであると同時に、誠意、親切を「尽くす」の意味が込められています。 粘りが控え目であっさりした味わいながら、炊き上がりはふっくら、やわらか。 ひと粒ひと粒がつややかで存在感があり、粘りと甘みがある為、冷めても味が落ちないお米です。

出汁茶漬けにぴったりな出汁

＜季節限定＞アコメヤの出汁 帆立（5パック入り） 600円

北海道オホーツク産の帆立貝柱を使用し、鰹節、昆布、玉ねぎで味を調えた、帆立の濃厚な旨みが感じられる夏限定の出汁パック。水出しにも使えて夏らしさが感じられる味わいです。麺つゆや冷やし出汁茶漬けなど和食にはもちろん、スープやパスタなどの洋食、ラーメンなどの中華にもおすすめです。

アコメヤの万能出汁（5パック入り） 540円

昔ながらの製法にこだわった国産のかつお節をベースに、真昆布、宗田節、さば節、いわし煮干しを使用し、旨みのバランスにこだわりました。料理を選ばない使い勝手の良さと、香り、コク、旨みが調和する、日々の食生活の中の基本となる万能出汁です。

夏の食卓を彩る雑貨