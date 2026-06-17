【参加無料】三井住友銀行/Armoris 登壇！2026年7月29日開催「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
無料でイベントに申し込む！ :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc
【特別講演】17:15-17:45金融業界を取り巻くサイバーセキュリティの現在地
詳細を見る！（参加無料） :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年7月29日（水）にFINANCE CONFERENCE「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」を開催いたします。
無料でイベントに申し込む！ :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc
本イベントのゲスト講演はこちら！【基調講演】14:00-14:30金融ISACにおけるPQC移行ガイドとSMBCの取組み(仮)
株式会社三井住友銀行
部長代理
一般社団法人金融ISAC
FintechセキュリティWG 座長
福田 健太 氏
【特別講演】17:15-17:45金融業界を取り巻くサイバーセキュリティの現在地
株式会社Armoris
取締役専務／CTO
鎌田 敬介 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-14:35-15:05-AI時代、金融機関を狙うサイバー脅威：「検知して対応」では間に合わない理由
タニウム合同会社
シニアディレクター、カスタマーサクセスエンジニアリング
カスタマーサクセス本部
情報処理安全確保支援士、CISSP
石鍋 洋一 氏
-15:20-15:50-金融機関におけるMicrosoft 365 セキュリティのポイントとは？（仮）
AvePoint Japan株式会社
VP, Head of Sales depertment
坂手 義信 氏
-15:55-16:25-AIが加速するサイバー攻撃と、金融機関でのAI利用におけるセキュリティ対策
A10ネットワークス株式会社
プロダクトマーケティングマネージャー
水野 正和 氏
-16:40-17:10--内容調整中-
Trust株式会社
また、17:45からは交流会を予定しております。
各講演者へのご質問やお名刺交換、また参加者様同士での情報交換が可能です。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
詳細を見る！（参加無料） :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp