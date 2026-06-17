【参加無料】三井住友銀行/Armoris 登壇！2026年7月29日開催「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」 ❘ セミナーインフォ

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株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区　代表：小西 亘）は、2026年7月29日（水）にFINANCE CONFERENCE「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」を開催いたします。


無料でイベントに申し込む！ :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc


本イベントのゲスト講演はこちら！

【基調講演】14:00-14:30金融ISACにおけるPQC移行ガイドとSMBCの取組み(仮)



株式会社三井住友銀行


部長代理


一般社団法人金融ISAC


FintechセキュリティWG　座長


福田　健太　氏







【特別講演】17:15-17:45金融業界を取り巻くサイバーセキュリティの現在地





株式会社Armoris


取締役専務／CTO


鎌田　敬介　氏





その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-14:35-15:05-

AI時代、金融機関を狙うサイバー脅威：「検知して対応」では間に合わない理由


タニウム合同会社


シニアディレクター、カスタマーサクセスエンジニアリング


カスタマーサクセス本部


情報処理安全確保支援士、CISSP


石鍋　洋一　氏


-15:20-15:50-

金融機関におけるMicrosoft 365 セキュリティのポイントとは？（仮）


AvePoint Japan株式会社


VP, Head of Sales depertment


坂手　義信　氏


-15:55-16:25-

AIが加速するサイバー攻撃と、金融機関でのAI利用におけるセキュリティ対策


A10ネットワークス株式会社


プロダクトマーケティングマネージャー


水野　正和　氏


-16:40-17:10-

-内容調整中-


Trust株式会社




また、17:45からは交流会を予定しております。


各講演者へのご質問やお名刺交換、また参加者様同士での情報交換が可能です。


みなさまのご参加を心よりお待ちしております。



詳細を見る！（参加無料） :
https://si-forum.jp/20260729?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc

【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　プロモーショングループ


E-mail：sales_contact@seminar-info.jp