マウザー、Analog Devices MAX20816高電流PWMVID/AVSBusコントローラの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Analog Devices(https://www.mouser.jp/manufacturer/analog-devices/)（本社：米国マサチューセッツ州ノーウッド）のMAX20816(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-max20816-controllers/) 高電流PWMVID/AVSBus(TM)コントローラの取り扱いを開始しました。本製品は、高度に統合されたデュアル出力マルチフェーズ電源管理ソリューションであり、NVIDIA GPU、AIコア、XPU、ネットワークASICにおいて求められる高速な動的電圧変動に対応しています。

マウザーで取り扱うMAX20816(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-max20816-controllers/) PWMVID/AVSBusコントローラは、柔軟なデュアルループアーキテクチャを採用しており、2つの独立した電源レールに対して合計最大16フェーズ（16+0～8+8）の構成をサポートします。これにより、単一のコントローラから複数の大電流コアへ効率的に電力を供給することが可能です。本コントローラはPWMVIDおよびAVSBusインタフェースによる高速デジタル電圧制御に対応しています。また、結合インダクタとスマートパワーステージICを活用することで、高効率な同期整流降圧コンバータを実現し、優れた高速応答性能を提供します。さらに、PWM並列化によりフェーズ数を32フェーズまたは48フェーズまで拡張できるため、最大2500Aの電流を必要とするアプリケーションにも対応可能です。

高度なテレメトリ機能および電源管理機能はPMBus経由で利用でき、電圧、電流、入力電力、パワーステージ温度をリアルタイムで監視できるほか、障害ログの記録や保護機能の設定も可能です。内蔵された不揮発性メモリ(https://resources.mouser.com/memory)により、あらかじめ設定された構成やユーザー定義の構成を保存でき、さらに障害情報保持機能によって、パワーステージの故障後に発生し得る重大な障害を防止します。高い電力密度、最高クラスの効率、そして包括的なデジタル制御・監視機能を備えたMAX20816は、次世代の大電流マルチフェーズ電圧レギュレーション向けに、拡張性と堅牢性に優れたソリューションを提供します。

マウザーのMAX20816高電流PWMVID/AVSBusコントローラの詳細は以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-max20816-controllers/





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