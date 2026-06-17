ブックオフコーポレーション株式会社への振込API提供開始および「おまかせ買取」での銀行振込対応開始について

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、ブックオフコーポレーション株式会社（以下「ブックオフ」）のリニューアルした店頭買取サービス「おまかせ買取」（旧キャッシュレス買取）に振込APIの提供を開始しました。

これにより、「おまかせ買取」における買取代金の受取方法として、銀行口座への振込が選択できるようになりました。また、受取口座をみんなの銀行に指定いただくことで、受取手数料が無料（その他の金融機関の場合は200円）となり、お得にご利用いただけます。

みんなの銀行とブックオフは、2025年11月にBaaS事業にかかる基本合意書を締結し、ブックオフが提供するサービスの付加価値向上を目指して、みんなの銀行の金融機能・サービスの活用に関する協議を進めてきました。今般の「おまかせ買取」 への振込API導入はこの協議の結果によるものです。

参考：ニュースリリース

2025.11.7｜ブックオフコーポレーション株式会社との金融を活用した価値共創にかかる基本合意書の締結について

https://corporate.minna-no-ginko.com/information/corporate/2025/11/07/740/

「おまかせ買取」（旧キャッシュレス買取）サービスの特徴

・ 店頭で買取受付を行い、査定を待たずに帰宅。査定結果を会員アプリやメールで受領し、買取代金をブックオフポイント、銀行口座などで受取ることが可能です。

・ みんなの銀行口座で買取代金を受け取る場合、受取手数料が無料（その他の金融機関の場合は200円）となります。

※「おまかせ買取」 （旧キャッシュレス買取）サービスの詳細はブックオフの説明ページ（ https://www.bookoff.co.jp/sell/spuketori.html ）ご覧ください。

みんなの銀行口座での「おまかせ買取」 （旧キャッシュレス買取）代金受取の流れみんなの銀行が提供する振込APIの特徴

■自由度の高いサービス設計

送金サイクルの短縮化による振込送金を伴う業務の効率化、自由度の高いサービス設計が可能となります。

■オペレーション削減

インターネットバンキング等を介した振込事務手続きを省略でき、振込結果をAPIで取得することで突合等の業務効率化ができます。

■コスト削減

従来サービスからのリプレイスで、振込にかかるコスト（手数料）の軽減が期待できます。

みんなの銀行BaaS事業に関する詳細は、みんなのBaaSホームページ（https://baas.minna-no-ginko.com/）をご覧ください。

・ブックオフコーポレーション株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/284_1_1e8645f3c6894d760faaf9fad53dc07c.jpg?v=202606171152 ]

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com