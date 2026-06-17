JAM HOME MADEが、28周年を記念して、ブレスレットをリプロダクト。レザーのカシミヤ鹿革と、18金の釈迦玉とシルバー925を組み合わせたアクセサリー。2026年6月17日（水）より予約開始

DEER BRACE

株式会社 JAM HOME MADE

JAM HOME MADEの定番のレザーブレスレット。『ディアブレス』をアップデート。

革紐は、レザーのカシミヤと称されるディアスキン（嘉永7年、以来約150年の歴史を誇る奈良の老舗藤岡勇吉本店の鹿革）を使用し、しなやかな丸紐へと仕立てました。金属には、国内精錬された純度の高いSILVER 925を使用し、天然ダイヤモンドにかわり、新たに18金の釈迦玉を高い彫金技術で留めました。

無駄を削ぎ落とした構造は、Less is moreを代弁し、大人から子供までのサイズ調整も可能。これ以上も以下もない素材を生かしたブレスレットです。カラーは、ブラック、ダークブラウン、ホワイト、レッド、パープルの5色展開。普段のファッションに合わせるのはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。

JAM HOME MADEは、設立28周年を記念して、18金と10金というふたつの金が融合した新たなプロダクトを発表します。（18＋10＝28）また、設立の1998年から2026年までの金価格の推移を振り返りながら、過去に発表したプロダクトのアップデートも同時に提案します。

【商品概要】

K10＋K18

ブラック

ダークブラウン

パープル

レッド

ホワイト

鹿革

■DEER 2ROLL BRACELET K10＋K18

【素材】 鹿革、K18YG、K10YG

【カラー】 ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト

【サイズ】 ONE 【価格】 165,000円（税込）

SV925＋K18(釈迦玉)

BRASS

ブラック

ダークブラウン

パープル

レッド

ホワイト

パープル、ホワイト

ブラック、ブラウン

レッド、ホワイト

■DEER 2ROLL BRACELET SV925＋K18(釈迦玉)

【素材】 鹿革、K18YG、SV925

【カラー】 ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト

【サイズ】 ONE 【価格】 20,900円（税込）

■DEER 2ROLL BRACELET BRASS

【素材】 鹿革、BRASS（真鍮）

【カラー】 ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト

【サイズ】 ONE 【価格】 6,600円（税込）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606DB(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606DB)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

【JAM HOME MADEのその他のレザーブレスレットはこちら】

■LEATHER SINGLE BUCKLE BRACELET-LaVish-

【素材】 牛革,豚革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 16,500円（税込）

■LEATHER 2ROLL BRACELET-LaVish-

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 14,300円（税込）

■LEATHER 5ROLL BRACELET-LaVish-

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 15,400円（税込）

■LEATHER SINGLE STUDS BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 15,400円（税込）

■LEATHER DOUBLE STUDS BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 17,600円（税込）

■LEATHER ROTTEN BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 18,700円（税込）

■POST LEATHER BRACELET SINGLE

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック,ブラウン

【サイズ】 ONE 【価格】 22,000円（税込）

■POST DOUBLE LEATHER BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック,ブラウン

【サイズ】 ONE 【価格】 30,800円（税込）

■POST LEATHER 2ROLL BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック,ブラウン

【サイズ】 ONE 【価格】 18,700円（税込）

■SAFTYPIN BRAIDED LEATHER BRACELET SINGLE

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 12,100円（税込）

■SAFTYPIN BRAIDED LEATHER 3ROLL BRACELET

【素材】 牛革,メタル 【カラー】 ブラック

【サイズ】 ONE 【価格】 16,500円（税込）

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial