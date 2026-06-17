JAM HOME MADEが、28周年を記念して、ブレスレットをリプロダクト。レザーのカシミヤ鹿革と、18金の釈迦玉とシルバー925を組み合わせたアクセサリー。2026年6月17日（水）より予約開始

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株式会社 JAM HOME MADE


DEER BRACE

JAM HOME MADEの定番のレザーブレスレット。『ディアブレス』をアップデート。


革紐は、レザーのカシミヤと称されるディアスキン（嘉永7年、以来約150年の歴史を誇る奈良の老舗藤岡勇吉本店の鹿革）を使用し、しなやかな丸紐へと仕立てました。金属には、国内精錬された純度の高いSILVER　925を使用し、天然ダイヤモンドにかわり、新たに18金の釈迦玉を高い彫金技術で留めました。


無駄を削ぎ落とした構造は、Less is moreを代弁し、大人から子供までのサイズ調整も可能。これ以上も以下もない素材を生かしたブレスレットです。カラーは、ブラック、ダークブラウン、ホワイト、レッド、パープルの5色展開。普段のファッションに合わせるのはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれます。


JAM HOME MADEは、設立28周年を記念して、18金と10金というふたつの金が融合した新たなプロダクトを発表します。（18＋10＝28）また、設立の1998年から2026年までの金価格の推移を振り返りながら、過去に発表したプロダクトのアップデートも同時に提案します。



【商品概要】



K10＋K18




ブラック




ダークブラウン




パープル





レッド




ホワイト




鹿革








■DEER 2ROLL BRACELET　K10＋K18


【素材】　鹿革、K18YG、K10YG


【カラー】　ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト


【サイズ】　ONE 【価格】　165,000円（税込）



SV925＋K18(釈迦玉)




BRASS





ブラック




ダークブラウン




パープル




レッド





ホワイト




パープル、ホワイト




ブラック、ブラウン




レッド、ホワイト




■DEER 2ROLL BRACELET　SV925＋K18(釈迦玉)


【素材】　鹿革、K18YG、SV925


【カラー】　ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト


【サイズ】　ONE 【価格】　20,900円（税込）


■DEER 2ROLL BRACELET　BRASS


【素材】　鹿革、BRASS（真鍮）


【カラー】　ブラック、ダークブラウン、レッド、パープル、ホワイト


【サイズ】　ONE 【価格】　6,600円（税込）



【販売先】


ジャムホームメイドオンラインショップ：


https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606DB(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606DB)


ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2


ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ



【JAM HOME MADEのその他のレザーブレスレットはこちら】




■LEATHER SINGLE BUCKLE BRACELET-LaVish-


【素材】　牛革,豚革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】　ONE 【価格】　16,500円（税込）




■LEATHER 2ROLL BRACELET-LaVish-


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　14,300円（税込）




■LEATHER 5ROLL BRACELET-LaVish-


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　15,400円（税込）




■LEATHER SINGLE STUDS BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　15,400円（税込）




■LEATHER DOUBLE STUDS BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　17,600円（税込）




■LEATHER ROTTEN BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　18,700円（税込）




■POST LEATHER BRACELET SINGLE


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック,ブラウン


【サイズ】 ONE　【価格】　22,000円（税込）




■POST DOUBLE LEATHER BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック,ブラウン


【サイズ】 ONE　【価格】　30,800円（税込）




■POST LEATHER 2ROLL BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック,ブラウン


【サイズ】 ONE　【価格】　18,700円（税込）




■SAFTYPIN BRAIDED LEATHER BRACELET SINGLE


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　12,100円（税込）




■SAFTYPIN BRAIDED LEATHER 3ROLL BRACELET


【素材】　牛革,メタル 【カラー】　ブラック


【サイズ】 ONE　【価格】　16,500円（税込）



■会社概要


JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。


JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。


ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。



社　名：株式会社 JAM HOME MADE


所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2


設　立：2003年7月


代表者：代表取締役社長　高橋征明


事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売


JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/


Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com


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