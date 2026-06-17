SaaS比較サイト「BOXIL」2026年5月度資料請求数ランキング　タレントマネジメントシステムなど注目サービスTOP5を発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年5月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2026年6月11日に発表しました。

ランキング一覧ページURL：https://boxil.jp/monthly-ranking/

本ランキングは、2026年5月1日～5月31日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。一部カテゴリをピックアップし、期間中に資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。

BOXIL 2026年5月度 資料請求数ランキング

タレントマネジメントシステム

1位：カオナビ（株式会社カオナビ）

2位：タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

3位：HRMOSタレントマネジメント（株式会社ビズリーチ）

4位：HRBrain（株式会社HRBrain）

5位：One人事（One人事株式会社）

タレントマネジメントシステム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-human_resource/monthly-ranking/

労務管理システム

1位：SmartHR労務管理（株式会社SmartHR）

2位：マネーフォワード クラウド人事管理（株式会社マネーフォワード）

3位：クラウドハウス労務（株式会社Ｔｅｃｈｏｕｓｅ）

4位：奉行Edge 労務管理電子化クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）

5位：カオナビ（株式会社カオナビ）



労務管理システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-labor_management/monthly-ranking/

従業員満足度調査

1位：ラフールサーベイ（株式会社ラフール）

2位：HRMOSタレントマネジメント（株式会社ビズリーチ）

3位：タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

4位：カオナビ（株式会社カオナビ）

5位：Wevox（株式会社アトラエ）

従業員満足度調査 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-employee_satisfaction_survey/monthly-ranking/

360度評価・多面評価システム

1位：CBASE 360°（株式会社シーベース）

2位：タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

3位：カオナビ（株式会社カオナビ）

4位：HRMOSタレントマネジメント（株式会社ビズリーチ）

5位：HRBrain（株式会社HRBrain）

360度評価・多面評価システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-multifaceted_evaluation/monthly-ranking/

健康管理システム

1位：Carely（ケアリィ）（株式会社iCARE）

2位：けんさぽ（株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｔｅｃｈ）

3位：ハピネスパートナーズ（エムスリーヘルスデザイン株式会社）

4位：SHI（シー）日中のパフォーマンスを見える化（株式会社スリープインサイト）

5位：健康管理システムHealthCore（株式会社ヒューマネージ）

健康管理システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-health_management/monthly-ranking/

【BOXIL資料請求数ランキングとは】

「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。請求書発行システム、人事評価システム、ERP、BIツール、離職防止ツールなど、450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。

※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています

【引用に関するお願い】

本ランキングを引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合は該当ページへのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。

記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（2026年5月度）」, 2026年6月11日確認, https://boxil.jp/monthly-ranking/



【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.jp/campaign/partners/(https://boxil.jp/campaign/partners/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)



【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。