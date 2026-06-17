Voicy、企業向けPodcast制作サービス「Voicy Podcast Studio」を提供開始

株式会社Voicy

株式会社Voicy（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：緒方憲太郎）は、企業向けPodcast制作サービス「Voicy Podcast Studio」の提供を開始します。企画・収録・編集・配信・レポートまでをワンストップで支援し、企業のブランディング課題を声の力で解決するサービスです。

■背景：コンテンツ飽和時代に変わる、企業コミュニケーションの価値基準

AIが普及する現代、AIが生成するコンテンツが、人間が生成したコンテンツを上回るほど、その量は爆発的に増加しており、「この情報は本物か」「誰が、どんな意図で発信しているのか」を見極める難易度はますます高くなっています。

こうした状況を踏まえ、「AI時代に生き残る企業の情報発信に求められるのは、量産ではなく『一貫した世界観』と透明性だ」（※1）といった指摘も増えており、意思決定の過程や、中の人の声といった「偽りのないリアルさ」を持つコンテンツにこそ、信頼と共感が集まるようになっています。

そのなかで、改めて注目を集めているのが「音声」というメディアです。音声は、テキストや映像よりも、話し手の雰囲気・人柄・価値観をそのまま届けることを強みとしており、加工できない「本人性」を持つコミュニケーションとして価値を増しています。

日本国内のポッドキャスト利用率は年々拡大を続けており、特に10～20代の若年層を中心に急速な成長が見られます。（※2）科学的研究においても、音声は動画・テキストと比較して「自分ごと化しやすく、長期記憶に残りやすい」情報伝達手段であることが示されています。（※3）

こうした時代の変化を受け、Voicyへも、「採用候補者に会社の雰囲気をもっとリアルに伝えたい」「代表のビジョンや社内の声を、社員全員に届ける手段を探している」「音声でブランドの世界観を発信したい」など、顧客・求職者・取引先・社員といったあらゆるステークホルダーに対し、ありのままを示すコミュニケーション手段として音声を活用したいという声が増えてきています。

一方で、企業が音声配信に取り組もうとすると次のような課題が立ちはだかります。

- 何を配信すれば良いかわからない：自社のどんな情報を、どのように発信すれば良いかわからない。- リソースがない：制作～運用の専任体制を作る余裕がなく、継続のハードルが高い。- 配信しても聴かれるかが不安：Podcastに配信しただけでは、届かないのではないかという懸念がある。

こうした「やりたいけど、不安」という企業の音声配信の壁を取り除き、企画から配信、分析まで一貫して支援するために、「Voicy Podcast Studio」を提供開始することにいたしました。

※1 出展：PRXマガジン 量産より「一貫した世界観」。AI時代に生き残る企業の情報発信とは？（2026年4月）

※2 出典：PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査（2025年2月 オトナル・朝日新聞社調べ）

※3 出典：2023年 川島隆太博士・radiko共同研究、2022年 言語脳科学者 酒井邦嘉先生コラム 他

■サービス概要：「Voicy Podcast Studio」とは

「Voicy Podcast Studio」は、企業のブランディング課題を声の力で支援するボイスブランディングソリューションです。

番組の企画・構成から始まり、収録・編集・配信・月次レポートまで、Podcast制作に必要なすべてのプロセスをVoicyと制作パートナーがワンストップで担当します。お客様は「伝えたい思想やビジョン」をお話しいただくだけ。初回ヒアリングから最短4週間での配信開始が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21111/table/432_1_3659d29a846b827bf37b572005b66aef.jpg?v=202606171152 ]

■「Voicy Podcast Studio」が選ばれる４つの理由

１. Voicy配信でブランドの信頼性を証明

Voicyは審査を通過した方のみ配信できる音声プラットフォームです。企業番組がVoicyに掲載されること自体が、ブランドへの信頼証明となります。



２. 主要Podcastプラットフォームへのマルチチャネル展開

Voicyだけでなく、Spotify・Amazon Music・Apple Podcasts など主要プラットフォームへ同時配信。幅広いリスナーへのリーチを実現します。

３. 実績豊富なプロデューサー陣

受賞番組の制作実績を持つプロデューサーが、貴社のミッション・ビジョンを深掘りした番組コンセプトを設計します。

４. データドリブンな番組改善

リスナー数・完聴率・サービスサイトへの遷移数など詳細なデータを月次でレポート。数値に基づいてPDCAを回しながら番組を育てます。

■ 音声で解決に導くブランディング課題

Voicy Podcast Studioは、企業のさまざまなブランディング領域に貢献します。

- 採用ブランディング（採用広報）：社員の生の声で社風・カルチャーを届け、採用候補者への企業理解を深めます。入社後のギャップや早期離職を防ぎます。- インナーブランディング：代表や経営層のメッセージをはじめ、普段は聴けない他部門の社員の仕事内容やプライベートな一面を知ることで、社内コミュニケーションの活性化を促進します。- 企業・サービスブランディング：サービスや商品の開発の裏側やそこに込められた想いなどを人の声で発信し続けることで熱量が伝播し、顧客・見込み顧客との信頼を醸成します。

■制作・支援実績

▼サービスの詳細はサービスサイトよりご覧いただけます。

https://biz.voicy.jp/voicypodcaststudio

■ 音声プラットフォーム「Voicy」について

会員登録者数280万人超の「Voicy」は、厳選されたコンテンツを“ながら聴き”できる音声の総合プラットフォームです。2,000を超えるチャンネルは、応募通過率5％前後の審査を経たパーソナリティの声を中心に、ニュースが声で聴ける「メディア放送」、企業の人柄までも伝わる「オウンドメディア」などが集まり、多忙でも生活のなかで人や情報に触れられ、日々を豊かにする声と出会える環境になっています。平均聴取維持率は約80%、平均約15分の放送を多くの方に最後まで楽しまれる文化が生まれています。収録方法はどんな発信よりもシンプルで、編集しない声だからこそ本人性や想いが届くコンテンツを生み出しています。また、クリエイターエコノミーへの注目が高まるなか、6割のチャンネルが収益化を実現しています。

●Web：https://voicy.jp/

●アプリ：https://voicyapp.page.link/BKWZ