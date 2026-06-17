テラチャージ、メガネ1番 新都心店、名護店の2店舗に6kW出力のEV用普通充電器のサービスを開始

Terra Charge 株式会社

EV（電気自動車）向け充電サービス「テラチャージ」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、株式会社 メガネ一番（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：宮里 学）のメガネ1番 新都心店と名護店へ6kW出力のEV用普通充電器のサービスを開始いたしました。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EVの普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、当社はその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

（※1） 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf

■設置充電器詳細

メガネ1番 新都心店

所在地：沖縄県那覇市銘苅2-4-18

充電器仕様：6kW普通充電器（2口タイプ）1基

運用開始日：2025年12月2日

メガネ1番 新都心店の施設外観

メガネ1番 新都心店の充電器設置画像

メガネ1番 名護店

所在地：沖縄県名護市宮里6-4-21

充電器仕様：6kW普通充電器（1口タイプ）2基（合計2口）

運用開始日：2025年12月4日

メガネ1番 名護店の施設外観

メガネ1番 名護店の充電器設置画像

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のような専門店など、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/