【2026年6月30日（火）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー

リーガルテック株式会社【開催概要】

日時：2026年6月30日（火）16:00～17:00

形式：オンライン（Microsoft Teams）

参加費：無料（事前申込制）

登壇者：古川 達也（リーガルテック株式会社 セールスマネージャー）

※本説明会は、MyTokkyo.Aiの導入をご検討中の企業様向けの内容です。

※プログラム内容や登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/f1fc2c6f-baa4-494a-98af-cf8b8a53dead@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration

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【セミナー詳細】

「MyTokkyo.Aiに興味はあるが、自社で本当に活用できるのか分からない」

「導入企業は実際にどのような業務で使っているのか知りたい」

「問い合わせやトライアルの前に詳しく知りたい」

そのような方向けに、導入企業の活用事例や導入の進め方をご紹介する説明会を開催します。

本説明会では、実際の導入企業がどのような課題を抱え、どの業務から活用を始めたのかをご紹介するとともに、研究開発部門・知財部門における具体的な活用イメージを解説します。

また、

・研究開発部門での活用事例

・知財部門での活用事例

・発明整理や先行技術調査での活用方法

・導入時によくあるご質問

・料金体系やトライアルの流れ

についてもご紹介いたします。

後半では実際の画面を用いながらデモを実施し、どのように業務へ活用できるのかをご覧いただきます。

「自社で活用できるか知りたい」

「まずは導入企業の活用方法を知りたい」

という方におすすめの内容です。

【こんな方におすすめ】

・MyTokkyo.Aiの導入を検討している

・トライアル利用を検討している

・研究開発部門での活用事例を知りたい

・知財部門での活用事例を知りたい

・他社がどのように導入しているのか知りたい

・社内提案に向けて情報収集をしている

【説明会で得られること】

・導入企業の具体的な活用事例

・研究開発部門での活用方法

・知財部門での活用方法

・導入初期に取り組みやすい活用テーマ

・トライアルから導入までの流れ

・導入前によくある質問への回答

【登壇者プロフィール】

古川 達也 リーガルテック株式会社 セールスマネージャー

明治大学卒業後、AIプラットフォームベンダーを経てリーガルテック社に入社し、MyTokkyo.Aiのセールスに従事。AIを活用した特許プラットフォームの導入支援を担当し、年間600件以上の商談を通じて、研究開発部門・知財部門の課題解決に向き合う。単なるツール提案に留まらず、発明整理・先行技術調査・出願判断に至るまでの実務プロセス全体を踏まえた活用設計を支援。大企業での全社展開から、中小企業・スタートアップの初期導入まで、幅広い導入支援実績を持つ。

主催：リーガルテック株式会社（https://legaltech.co.jp）

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/f1fc2c6f-baa4-494a-98af-cf8b8a53dead@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration

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【会社概要】

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供