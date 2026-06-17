ザムスト、プロゴルファー勝俣陵選手とスポンサーシップ契約を締結

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、プロゴルファーの勝俣陵（かつまた りょう）選手とのスポンサーシップ契約を締結しました。

▲ザムストは勝俣陵選手とスポンサーシップ契約を締結

■勝俣陵選手スポンサーシップ契約の背景

勝俣選手は中学2年までは野球に打ち込んでいましたが、両ヒザの故障などをきっかけに競技を断念。その後、父親の勧めで始めたゴルフでプロを目指す決意を固め、強豪ゴルフ部を擁する埼玉栄高等学校へ進学しました。

3年生になった2013年には「関東高校選手権」において団体・個人の2冠を達成し、同年には団体で全国制覇も成し遂げています。さらに、日本大学３年の2016年には、プロも出場する「埼玉オープン」で優勝を果たしました。

2017年のプロ転向後は着実に実績を積み重ね、2023年に初シードを獲得。2025年には「パナソニックオープン」において20代最後の年にツアー初優勝を飾りました。プロ転向9年目でのツアー初優勝は、継続した「努力」「挑戦」の賜物です。

ザムストは、勝俣選手のプレースタイルや競技に向き合う姿勢に深く共鳴し、このたびの契約締結に至りました。

今後は競技力向上のサポートにとどまらず、すべてのゴルファーに向けたパフォーマンス向上の価値提供を共に目指してまいります。

■勝俣陵選手コメント

この度、ザムスト様と契約することになり大変嬉しく思います。

ツアーを転戦する上で、常に最高のパフォーマンスを発揮するためには、日頃からのコンディショニングや身体のケアが非常に重要だと感じています。

オフから使用を開始したインソールだけでなく、コンプレッションやソックスも非常に気に入っています。

ザムスト様のサポートを力に変え、さらにレベルアップした姿をお見せできるよう頑張ってまいります。

応援宜しくお願いします。

■勝俣陵選手 プロフィール

所属：ロピア

生年月日：1995年12月27日

出身地：埼玉県

身長/体重：174cm/73kg



【主な経歴・実績】

2013年：関東高等学校ゴルフ選手権 個人優勝、団体優勝

2016年：埼玉オープンゴルフ選手権大会 優勝

2017年：プロ転向

2021年：TIチャレンジ in 東条の森 2位タイ

2022年：三井住友VISA太平洋マスターズ 3位

2025年：パナソニックゴルフチャンピオンシップ 優勝



【ソーシャルメディア】

Instagram： https://www.instagram.com/katsuryo12/?hl=ja

【勝俣陵選手が使用しているザムスト製品】▲ザムスト Footcraft CUSTOM BALANCE▲ザムスト アームスリーブ▲ザムスト HA-1 ショート

・ザムスト Footcraft CUSTOM BALANCE： https://www.zamst-online.jp/footcraft/custom/balance/

・ザムスト アームスリーブ： https://www.zamst-online.jp/SHOP/3858.html

・ザムスト HA-1 ショート： https://www.zamst-online.jp/SHOP/3750.html

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントンなど、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、、佐々木千紘、宮部藍梨、

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮、鈴木淳之介

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、都玲華、尾関彩美悠 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫

フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金：9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）