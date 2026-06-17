「梅雨～夏は髪のうねり・くせがより気になる」　一方で20-40代女性の約75％がドライヤーが億劫だと回答

株式会社マンダム

梅雨に入り、蒸し暑い夏が近づく中、髪の毛のうねりや広がりが気になる方も増えているのではないでしょうか？ヘアケアブランド「T/ME U(タイムユー)」は、20～49歳の女性328名を対象に、ヘアケア習慣と梅雨から夏により気になる髪のお悩みについて調査しました。

【調査概要】調査手法:インターネットリサーチ 調査時期:2026年5月実施 調査対象:20～49歳/女性/n=328(マンダム調べ)

*スコアの構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

調査結果サマリー

- 20-40代女性の「梅雨から夏に、より気になる髪のお悩み」第1位は「うねり・くせ(43.2%)」。- 約75％が「正直お風呂あがりのドライヤーが億劫だ」と回答。一方、自然乾燥に対しては「髪に悪い/罪悪感がある」というジレンマを抱えていることも明らかに。- 2人に1人※が「濡れた髪を10分以上放置している」と回答。

※ 自然乾燥やドライヤーの使用経験がない方も含む

「梅雨時期や夏に、より気になる髪のお悩み」1位は「うねり・くせ」

20-40代女性の梅雨から夏に、より気になるお悩み1位は「うねり・くせ(43.2%)」。

2位は髪の「広がり」と、髪のまとまりにくさに関する項目が上位を占めました。

「梅雨時期や夏に、より気になる髪のお悩み」に対策できていない方が多数

梅雨時期や夏に、より気になる髪のお悩みに対して、特別なケアや対策は「できていない/分からない」という割合が高く、気になるお悩み1位だった「うねり・くせ」に対応できている方は2割程度にとどまる結果となりました。

20-40代女性が「お風呂前後のケア」で最も面倒と感じることは「ドライヤー」

うねりやくせを抑えるためには、お風呂あがりの早い段階でしっかり伸ばしながらブローして髪を乾かすことが有効です。しかし実態は、20-40代女性の約45％がお風呂前後のケアで「髪を乾かす」ことが最も面倒と感じていることが明らかになりました。

20-40代女性の2人に1人※が「濡れた髪を10分以上放置」している

20-40代女性の2人に1人※が濡れた髪を10分以上放置していると回答しました。自然乾燥やドライヤー使用経験がないなど、髪を全く乾かさない層も約1割存在しました。

※自然乾燥やドライヤーの使用経験がない方も含む

「ドライヤーは億劫」だが「自然乾燥は髪に悪い」というジレンマを抱えている

20-40代女性の約75%が「正直お風呂あがりのドライヤーが億劫だ」と回答しました。一方で、自然乾燥は「髪に悪い(68.8%)」という知識があり、「罪悪感がある(60.7%)」ことも明らかになりました。

そんな

「ついドライヤーが後回しに…」

「でも翌朝のうねり・広がりは抑えたい…」という方へ

“ドライヤー後回しでも 美髪ケアが叶う” 新しいヘアケア習慣をご提案

タオルドライした髪にシュッと3秒※1吹きかけるだけ！

ドライヤー後回しでも、翌朝までするんとまとまる髪へ！

■商品名/容量/価格

タイムユー キープモイスト シェイキングミスト

100ml/1,600円(税込1,760円)

美容液成分※2 90％以上配合！

お風呂の中でも外でも使える、２層式の濃密ミスト美容液

■商品特長

・お風呂あがりにシュッとひと吹きするだけで、髪のうるおいを守り、ドライヤーまでの濡れ髪放置時間をヘアケア時間に変換します。翌朝までパサつきやうねりを抑え、するんとまとまる髪へと導きます。

・保水効果の高い美容オイル※3層とうるおいを抱え込むウォーターセラム※4層の2層でダブルの効果を発揮します。

・濃密なミスト美容液なので、よく振ってお使いください。(セミロングで 4～6プッシュ)

ヘアケアブランド T/ME U (タイムユー)

スキンケアや家事、子供のお世話など、お風呂あがりはやることがたくさん… スマホを見ていて気づけば時間が経っているなんてことも…

自然乾燥は髪に良くないと分かっていても、ついドライヤーは後回しに。

「T/ME U」はそんな女性の気持ちに寄り添い、ドライヤーまでの放置時間を美しい髪へと導くゴールデンタイム※5へ変える新習慣を提案するヘアケアブランドです。お風呂あがりの「濡れた髪の状態」に着目した処方設計で、髪内部のうるおいをキープし、翌朝までサラサラでまとまりのある美しい髪へ導きます。

https://www.instagram.com/timeu_official_jp/

■価格は希望小売価格です。

■発売場所：全国のバラエティショップ、マンダムオンラインショップ、Amazon

*一部､取り扱いのない店舗がございます｡在庫状況は店舗によって異なります。

※1 セミロングでの噴霧時間の目安

※2 保湿成分・エモリエント成分・水(基剤)を含む

※3 クダモノトケイソウ種子油(保湿)、アボカド油(保湿)、ホホバ油(保湿)、オリーブ殻油(保湿)、植物由来スクワラン(保湿)

※4 ユズ果実エキス(保湿)、グリセリン(保湿)

※5 髪が乾燥により広がる前のヘアケア推奨タイミング