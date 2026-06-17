6月21日は父の日。「たまひよ 好きなパパランキング2026」発表DAIGOさん3年連続総合1位で殿堂入り！今年は草磲剛さん、安住紳一郎さんなど50代パパも健闘

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬 大輔、以下：ベネッセ）の妊娠・出産・育児事業を展開する「たまひよ」は、6月21日（日）の父の日にちなみ、たまひよのアプリ「まいにちのたまひよ」利用者の男女933名を対象にパパに関する調査を行いました。「たまひよ 好きなパパランキング2026」を発表します。今年は「家事が得意だと思うパパ」「ノリノリで子育てを楽しんでいそうなパパ」など、イメージ別に4つの部門をつくり実施しました。

※2025年下半期～2026年上半期にパパになった方・パパとして話題になった有名人の方を編集部がピックアップし、「好きなパパ」について投票をしてもらいました。あくまで回答者の想像による印象であることをご了承ください。

総合1位となったのは3つの部門でトップを獲得したDAIGOさん

「有名人パパの中でも、自然に無理なく育児をやっているイメージ」「ユーモアもありつつ、育児に積極的な印象を受ける。ママに対しても愛情がたっぷり」「ママがメインに子育てをするのではなく二人で協力している様子がうかがえる」「奥さんを大事にしつつも子どものお世話も積極的にしてくれてそう」などの声が集まり、愛妻家としての面も注目されていました。

5位には『SPY×FAMILY』のロイド・フォージャーさんがランクイン。

昨年の「好きなパパランキング<アニメ・マンガ部門>」でも１位となっていて、「仕事一筋のように見えるけれど、娘のために、妻のために、必要とあらばすぐに行動できる人」「職業柄、察する能力が高く、黙っていても家のことを積極的にやってくれそう」と、そのキャラクターに評価が集まりました。

10位の藤井隆さんは「気遣いのできるイメージがあるから家族のために色々動いてくれそう」「気が利く性格で、家庭でも細やかに目を配ってくれそう」などの声が集まり、3つの部門でランクインしています。

なお、DAIGOさんは2024年から3年連続で「たまひよ 好きなパパランキング1位」となったため、殿堂入りとなります。2023年に杉浦太陽さん、つるの剛士さん、野原ひろしさん（クレヨンしんちゃん）が殿堂入りとなり、DAIGOさんは4人目となります。

参照：「たまひよ 好きなパパランキング2023」(https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=162328)

たまひよ 好きなパパランキング2026 特設サイト

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=219297

（１）好きなパパランキング〈家事が得意だと思うパパ ベスト10〉知的で何でもこなせるイメージのある鈴木亮平さんが2位！草磲剛さん、安住紳一郎さんなど50代パパもランクイン

1位に輝いたDAIGOさんは、家庭的なイメージだけでなく「普段から家事をやっていないと話せないようなエピソードが多い」「実際に、奥様がテレビ番組でほめているのを見た」との声が寄せられました。

2位の鈴木亮平さんは「器用で、なんでもスマートにこなし家庭を大切にしているイメージ」「家事もそつなくこなせそう」など、知的で頼りがいのあるパパ像が支持を集めました。さらに「料理人の役柄の印象が強い」との声もあり「おいしいごはんを作ってくれそう」との期待も寄せられていました。

また50代パパたちもランクインしています。9位は5月に第1子の誕生を発表した草磲剛さん。バラエティ番組などで見せていた料理の腕前から「料理上手なイメージがある」との声が圧倒的に多く、さらに「ファッションにもこだわりがあるから、洗濯が得意なのでは」といった声もありました。

10位はアナウンサーの安住紳一郎さん。「何があっても臨機応変に対応する様子から、家事も無難にできそう」「頭の回転が早いので、家の中もきちんと整理整頓されているイメージ」などの声が集まりました。

（２）好きなパパランキング〈ノリノリで子育てを楽しんでいそうなパパ ベスト10〉小島よしおさんほか、りんたろー。さん、きょんさんなどお笑い芸人パパたちの名前が続々

DAIGOさんに続き、2位となったのは中尾明慶さん。テレビCMでの妻・仲里依紗さんとの共演やYouTube動画での発言などが、ママ・パパたちにチェックされているようで、「YouTubeでの息子さんとのかかわり方に好感がもてる」「明るいイメージ。童心に返って子どもと一緒に楽しく遊んでいそう」「奥さんのおもしろいキャラクターも相まって、夫婦で楽しみながら育児をしているのが伝わってくる」との声が集まりました。

また、この部門では、お笑い芸人パパたちの名前が多く挙がっています。3位の小島よしおさんは「あの高いテンションで、家庭を笑いに包んでくれそう」「優しい顔で子どもたちと一緒に写っている写真や動画を見たことがある。子ども好きなイメージ」「お子さんといろんなところにお出かけしていて、良い印象」との声が寄せられました。

5位のりんたろー。さんには「SNSなどで、楽しんで子育てしている様子が微笑ましい」「場を盛り上げる芸風のまま、ノリノリで子どもに接していそう」との声が集まりました。

6位のきょんさんには「子どもが好きそう」という声が多数寄せられています。「子どもをあやすのが上手なイメージ」「やさしくておもしろいパパ。育児にも積極的」の他、「女装して女子目線でのあるあるネタを配信している。ママの気持ちもわかってくれるのではないか」など、話題の動画から楽しそうなイメージが支持されました。

（３）好きなパパランキング〈パートナーを大切にしていそうなパパ ベスト10〉DAIGOさん、大谷翔平選手に次いでベテランパパの反町隆史さんが3位！岡田将生さん、有吉弘行さんもベスト10入り

「奥様からの信頼も厚そう」な1位のDAIGOさんに次いで、2位は大谷翔平選手。「妻に対するリスペクトが感じられる」「世界的な選手でありながら、出産に伴い休暇を取得したのが印象的」といった声が寄せられました。

3位は今年結婚25周年となる反町隆史さん。「子どもが大きくなっても変わらず、お互いを大切にしている印象がある」「奥さんがキレイでいられるのは、夫から愛されている証拠」との声が集まりました。

7位には1月に第1子が誕生した岡田将生さんがランクイン。「優しそう」という声が多く寄せられ、「気配りが上手で、小さな変化にも気づいてくれそう」「奥様から多幸感が放たれている」との声もありました。

9位は2児のパパである有吉弘行さん。Xで育児についての発信もあることから、親として共感するとの声が多数。「行動から妻思いであることが感じられる」「人生が充実していて、家族との時間も大切にしていそう」などの声が寄せられました。

（４）好きなパパランキング〈パパから憧れられそうなパパ ベスト10〉1位は大谷翔平選手。世界的な活躍と育児を両立する姿に称賛の声 仕事ぶりに評価が集まる川島明さんが10位にランクイン

堂々の1位は大谷翔平選手です。「仕事をしっかりこなして、家族も大事にしているイメージから、男性からの憧れを集めそう」「野球で圧倒的な成果を出しているのにもかかわらず、妻を大切にし、育児も頑張っている」「誰がどの角度から見ても憧れる要素しかない」と野球だけでなく家庭も大切にする二刀流ぶりに、称賛の声が寄せられました。

他、「本人も活躍しながら、美しすぎる奥様のハートを射止めた」3位の反町隆史さん、「家族仲良し。アクティブに過ごしていそう」な5位の賀来賢人さん、「良い家庭を築いた上で、ジェントルな雰囲気のある」江口洋介さんら俳優陣が名を連ねました。

そうした中で10位にランクインしたのは川島明さん。「シゴデキな芸人さん。欠点がないように見えるため」「仕事が忙しそうなのに自分の時間も大切にしつつ、ご家族との時間もちゃんと取っている。バランス感覚に優れている」との声が集まりました。

（５）我が家のパパ満足度、パパとして大切なポイント

パパ満足度は81％！「とても満足」が昨年より3ポイント上昇 大切なポイント1位は「家族の時間を大切にする」こと！

アンケートでは「我が家のパパの満足度」についても聞きました。81％が「とても満足」「まあ満足」と回答し、このうち「とても満足」の割合は昨年の35.6％から、3ポイント以上増加。パパに対する満足度が高い家庭が多いことがうかがえます。さらに「パパとしての大切なポイント」を尋ねたところ、1位は「家族の時間を大切にする」、2位は「育児を積極的にする」、3位は「ママを大切にする」でした。



「パパとして好きなところ」について聞くと、「妊娠中は私の体をとても気遣ってくれて、産後は戸惑いながらも育児をこなしてくれている」「いつもわが子を第一に考えて行動している」「いつも味方でいてくれる。理解力があり、いろいろなことを話し合える」「ありがとう、大好きだよ、大切だよという気持ちを、ママと子どもに伝えてくれる」「一大事という場面でも、慌てず冷静に行動してくれるところ。一方で弱い部分もあり、ギャップ萌えする」などの声が集まりました。

【調査概要】

■調査期間：2026年5月20日～5月25日

■調査対象者：たまひよのアプリ「まいにちのたまひよ」利用者 計933名

［性別］男性123名、女性800名、答えたくない・当てはまるものはない10名

［年齢］29才以下209名、30～39才625名、40才以上95名、答えたくない・当てはまるものはない4名

※名称について：2018～2021年は「理想のパパランキング」、2022年以降は「好きなパパランキング」として発表させていただいております

■たまひよのSNSでも、「父の日」のありがとう！を一緒に届けます！

公式Instagramでは、「ノリノリで子育てを楽しんでいそうなパパ」部門でランクインしたきょんさんのインタビューや、パパへの感謝を集めたエピソードムービーを配信予定。ぜひフォローしてチェックしてみてください♪

・たまひよ 公式Instagram: https://www.instagram.com/tamahiyoinsta/

【特別企画】「ノリノリで子育てを楽しんでいそうなパパ」きょんさんにインタビュー

我が家はママ・パパそろってハイテンション！

実際の子育てもノリノリで笑いにあふれています



―「ノリノリで子育てを楽しんでいそうなパパ」６位に選ばれた感想をお聞かせください。

正直びっくりしました。昨年11月に息子が誕生したことを発表させてもらったけれど、特に育児について発信するようなこともなかったので、ここに来てのランクインは、新人のダークホースみたいで嬉しいです。う～ん、DAIGOさんも夢じゃないかも（笑）!?

息子は7カ月になり、よく笑うようになってきました。ママも僕と同じくらいテンションが高いので、実際の子育ても、他の人が見たら引いちゃうくらいノリノリだと思います。

―パパになったことで心境の変化はありましたか？

以前は子育てファミリーを見ると、「いいなぁ、自分もあんなふうになりたいな」と漠然と思っていたのですが、実際に子どもが生まれてからはママ・パパの姿が濃く目に映るようになりました。ちょうど一昨日、朝コンビニに行ったときに、お子さんを自転車に乗せて保育園に向かうパパたちと、たくさんすれ違ったんです。すごいな、世の中のパパたちはめちゃくちゃ頑張っているんだなって、心から実感したのもきっと自分が親になったからなのかもしれません。

※きょんさんのインタビュー動画はたまひよのSNSで配信中です。

きょんさんプロフィール

1987年生まれ 埼玉県出身。2012年に西村真二さんとお笑いコンビ「ラフレクラン」を結成し、コンビ結成10年目に「コットン」に改名。2025年7月にタレントのまつきりなさんと結婚、同年11月に男の子のパパに。YouTubeチャンネルやSNSで発信している「コットンきょんの人間観察」も人気を博し、幅広いキャラクターになりきる芸風が話題になっている。

＜ご参考＞ミニたまひよ ファミリーパークをイオンモールナゴヤドーム前で開催！

毎年10月に開催している「たまひよ ファミリーパーク」のミニ版を、6月26日～28日にイオンモールナゴヤドーム前で開催します！第二弾となる今年は、好評につき開催日を1日増やし、パワーアップしたイベントとして実施します。2日目にはスペシャルゲストとしてしまじろうが登場。赤ちゃんから未就学児ファミリーまで幅広く楽しんでいただけるコンテンツを予定しています。

■イベント名：たまひよ ファミリーパークmini in イオンモールナゴヤドーム前

■開催日程：6月26日（金）・27日（土）・28日（日）10時～17時

■開催場所：イオンモールナゴヤドーム前

■参加費用：入場無料

■イベント内容：愛知のご当地バージョンにおめかしした、たまちゃんひよちゃん撮影会、「たまごクラブ」「ひよこクラブ」のなりきり表紙体験撮影、体験ワークショップなどの無料コンテンツのほか、協賛企業ブースやスタンプラリーなど、子育て中に役立つ商品・サービスの情報や嬉しいプレゼントをご用意。

詳しくはhttps://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=218732