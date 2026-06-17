『タワー オブ アイオン』日本独自の最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」を本日6月17日に実施！レアアイテムゲットのチャンス！「ドキドキ宝くじ」もスタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス中のエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:姜 定洙(カン ジョンス)、以下エヌシージャパン)は、2026年6月17日(水)に日本独自の最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」の実施、およびゲーム内イベントの開始をお知らせします。

■日本独自最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」

【アップデート日時】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

タワーオブアイオンで人気のPVPコンテンツ「アフェタ・ベルスラン要塞」の調整を主とした日本独自の最新アップデートを、本日6月17日(水)に実施しました。

アフェタ・ベルスラン要塞では、より戦略的にコンテンツが楽しめるように「守護神長」の耐久力の強化、報酬の上方調整、さらに奥深い駆け引きが行えるように要塞戦に不可欠なギミックであるアーティファクト「フレア スマッシュ」「アタック シャウト」の効果を強化し逆転も可能になるよう、さまざまな調整を行いました。

また、開催日時を毎週土曜日、22時開始に変更を行いさらに多くの方が参加しやすいように調整を行いました。

『タワー オブ アイオン』のPVPの醍醐味「要塞戦」を、ぜひお楽しみください。

さらに、ソロでも行えるコンテンツの強化として、新たなミッション型コンテンツ「ディーヴァの旅路」が登場しました。

コンテンツの任務達成で報酬を獲得できるだけでなく、達成ポイント累計で追加報酬も獲得できる新コンテンツです。

また、人気のソロ用ダンジョン「不滅の試練」に新たにランキングが追加されました。

キャラクターを強化して、ぜひランキング上位を目指してください！

≪「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」特設サイトはこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20260610-UpdateTeaser

■レアアイテムゲットのチャンス！ドキドキ宝くじ

【開催期間】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年7月15日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、毎日のログインミッションや「宝くじ箱」の購入で獲得できる「宝くじ」で、1等「バイオレント アルマゲドン武器の箱」、2等「バイオレント アルマゲドン防具の箱」をはじめとしたレアアイテムが当たる抽選に参加できます。

さらに、イベント参加賞として、全員に1番から15番まで好きな数字を選べる「栄光のビリヤード帽子選択箱」や強化材料も当たります。

≪栄光のビリヤード帽子≫

抽選結果はイベントページで確認できるので、「ドキドキ宝くじ」に奮ってご参加ください。

≪「レアアイテムゲットのチャンス！ドキドキ宝くじ」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b26/06_aion_lottery/

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/nc.official.channel.japan

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※当プレスリリースの内容は2026年6月17日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます