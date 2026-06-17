高橋ジョージ、UFO目撃後にワープ！？名曲『ロード』とUFOの不思議な縁も告白「それがなかったらレコーディングしてない」／菅井友香、母親に“ヒーラー説”浮上！？｜『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月16日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

6月16日（火）の放送では、「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで公開されたUFO関連機密資料や、世界中で報告されるUFO目撃談をもとに、宇宙人・UFOの真相を徹底考察。元欅坂46で俳優の菅井友香、高橋ジョージ、岡田結実、濱口優らゲスト陣からも、不思議な体験が語られました。

■高橋ジョージ「振り向いたら俺だった」UFO目撃後にワープ！？名曲『ロード』誕生とUFOの不思議な縁も告白

ミュージシャン・高橋ジョージは、高校時代、学校中が目撃した謎の発光体を見た日の夜の不思議体験を披露。

真夏にもかかわらず突然冬用のジャンパーを取り出して外へ出ると、体が浮くような感覚に襲われ、空を見上げると無数の光を目撃したという高橋。さらに、人影に声をかけたという高橋は、「振り向いたら俺だった」と語り、一同を驚かせます。

その後、再び体が浮くような感覚とともに自宅へ戻り、後日、富士山の写真集の中にあの夜見た景色と一致する場所を発見したという高橋に、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「完全にアブダクションですよ」とコメント。スタジオには「えぇぇ！？」と驚きの声が広がり、騒然となりました。

さらに高橋は、220万枚を超える大ヒット曲『ロード』誕生の裏にもUFOにまつわる不思議な体験があったと告白。借金を抱えバンドが解散寸前だった頃、レコーディング終わりに空にUFOのような光を見つけ、その瞬間、頭の中にかつてバンド内でボツにしていた『ロード』のイントロが流れ始めたといいます。

高橋は「それがなかったらレコーディングしていなかった」「CDに入れると決めた瞬間にパッと消えた」と振り返り、名曲誕生の裏にあったまさかの秘話に、スタジオは大きな盛り上がりを見せました。

■UFOが星に擬態していた？岡田結実が“怪しい一番星”を語る「真下に光が消えた」

また岡田結実は、高校時代に体験した不思議な出来事を告白。母親とドライブへ出かける前、夕空にひときわ明るい“一番星”のような光を見つけたという岡田。しかしその光は、突然真下へ向かうように消えていったといいます。

「私はあんな光も消え方も見たことがないので、UFOだったのかなと思って…」と振り返る岡田。するとオカルト編集者・角由紀子氏は、「UFOが星や飛行機に擬態して現れる“フェイクスター”“フェイクプレーン”という説がある」と解説。サーヤも「擬態するパターンがあるんですね！」と驚きの声を上げました。

■濱口優、UFOの母船から放たれる謎の光を目撃！？サーヤ「UFOの駐車場みたい」

さらにお笑いコンビ・よゐこの濱口優も、自身が高層マンションに住んでいた頃の目撃談を披露。神奈川県・川崎方面の空に、UFOの母船のような巨大な光が浮かんでいたという濱口。工場の光とは思えないその謎の発光体から、「3分の1くらいの丸い機体のようなものが放物線を描きながら放たれていた」と語り、一同を驚かせます。

さらに濱口は、この現象を一度ではなく2～3回目撃しており、しかも場所もほぼ同じだったと告白。一同が騒然とする中、サーヤからは「UFOの駐車場みたいなエリアがあるのかもしれないですね」とコメントも飛び出し、スタジオは大盛り上がりとなりました。

■菅井友香、母親は“ヒーラー”！？不思議な体質に月刊ムー編集長「お母さんは電磁波を出している」

番組終盤では、元欅坂46で俳優の菅井友香が母親の不思議な体質を明かす場面も。「母が昔から宇宙人だと言われている」と切り出し、一同を驚かせた菅井。その後、父親が購入した周波数測定器を母親に向けたところ、針が振り切れたことがあったと語ります。さらに菅井は「母は美容整体の仕事をしているんですが、これまで治らなかった人が、触っただけで良くなったということもある」と告白。

これに対し月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「お母さんは多分、電磁波を出している」「特殊な体質を持つ人は実際にいる」とコメント。サーヤからも「整体師の人って本当に多いですよね。ヒーラーだ！」と声が上がり、“ヒーラー説”をめぐってスタジオは大きな盛り上がりを見せました。

ほかにも番組では、日本最大のUFO事件とされる「甲府事件」や、アメリカ政府が公開したUFO関連資料などをもとに、宇宙人・UFOの真相を徹底考察。未だ解明されていない宇宙人・UFOの謎に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7は、ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#7見逃しURL：https://abema.go.link/kdnOS）

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』 放送概要

放送日時：2026年6月16日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

番組ページ：https://abema.go.link/3TaQt

#7視聴ページ：https://abema.go.link/kdnOS

出演者：

Naokiman

サーヤ(ラランド)

笹崎里菜

高橋ジョージ

菅井友香

岡田結実

濱口優

角由紀子

三上丈晴

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/