【先週いちばん推されたアーティストTOP30】

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、AWA独自のランキングTOP30を発表します。

今回は、AWAをご利用いただいたデータを集計し、2026年6月8日(月)～2026年6月14日(日)の一週間で、「先週いちばん推されたアーティストランキングTOP30」を発表します。

■推されたアーティストランキング

嵐が1位を獲得。続いて、2位にLady GaGa、3位にサカナクションがランクインしました。

5月末で活動を終了した嵐がトップに輝いたことは、長年支えてきたファンの熱量と、活動終了後もなお変わらない圧倒的な存在感を示す結果となりました。

2026年6月8日(月)～2026年6月14日(日)の期間において、AWAご利用ユーザーがお気に入りした楽曲のアーティストTOP30

※本ランキングは、該当期間中にAWAサービス内で発生したユーザーアクションをもとに、AWA独自の集計方法で算出しています。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称： 「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境： ＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格： STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始： 2015年5月27日

■URL

AWA： https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ： https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWA LOUNGEブラウザ版： https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報： https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X： https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE： https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名： AWA株式会社（読み：アワ）

所在地： 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者： 代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容： 音楽ストリーミングサービス 等

設立日： 2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm