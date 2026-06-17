愛と嘘が交差する。愛と欺瞞のサスペンスミステリー『すべては、嘘から始まった』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『すべては、嘘から始まった』（著者：みくまゆたん）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『すべては、嘘から始まった』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605461

著者：みくまゆたん

表紙イラスト：爽 あゆみ

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六判／モノクロ／本文220ページ

ISBN：978-4-295-60546-1

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

愛と嘘が交差する。愛と欺瞞のサスペンスミステリー。

高校時代の同窓会をきっかけに、止まっていたはずの時間が再び動き出す。

主人公・立花隼人は、婚約を控えたある日、罪悪感とともに記憶に残り続けていた同級生・佐藤亜由美へ連絡を取る。8年ぶりに再会した彼女は、誰もが知る人気女優へと変貌していた。しかしその再会は、過去に封じ込められていた“ある事件”の記憶を呼び覚ます。

高校時代、同級生の死を巡って囁かれた数々の疑惑。毒物、消えた真相、そして交錯する嘘と想い。あの頃、何が起きていたのか。

現在と過去が交錯するなかで、隼人と亜由美、そして彼らを取り巻く人々の関係は少しずつ歪みを露わにしていく。守りたかったもの、手放してしまったもの、そして今も胸に残り続ける後悔。真実に近づくほどに、見えてくるのは残酷な現実か、それとも救いなのか。

恋愛、友情、嫉妬、裏切り。誰もが抱える心の傷と向き合いながら、過去の事件の真相に迫る青春サスペンス。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

１ 同窓会

２ 出会いと別れ 【高校１年生 17歳】

３ 母と娘 【山賀貴理子 45歳】

４ 団地 【山賀菜月 18歳】

５ 嘘 【佐藤亜由美 26歳】

６ 同窓会 【佐藤亜由美 26歳】

あとがき

＜＜著者紹介＞＞

みくまゆたん

作家・ライター

1979年、大阪府生まれ。

Webプラットフォームnote・talesにて小説やエッセイを精力的に発表し、熱心なファンを獲得。「創作大賞2025」にてミステリー小説部門・エンタメ原作部門の2作品が中間選考を突破したほか、多数のコンテストで受賞。2026年、本作で商業小説家デビューを果たす。創作コミュニティ「東海note支部」会長としても活動中。

著書に『書く人生のはじめかた 文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』（インプレス NextPublishing）がある。

＜＜表紙イラストレーター紹介＞＞

爽 あゆみ

画家・イラストレーター

1993年生まれ。女性をメインモチーフとした、90年代を思わせる少女・青年漫画風タッチが特徴。繊細な表情描写やアイキャッチ性が好評を得ている。小山内 美智子「続・みっちのトッコラ旅」、蛇池雅人CDアルバム「CLASH」など、装画やCDジャケットの制作のほか、美容・ファッション・健康ジャンルなどの女性向け媒体への制作実績も豊富。ジャンル問わず幅広く活動中。

画家として、SNSや展示を中心に作品発表も行う。「愛を認識する」をテーマに、女性をメインモチーフとして、「気づく・認識する」瞬間やその揺らぐ過程を描く。幼少期より心の構造に関心を持ち、精神分析や死別経験を通して、まず「認識する」という行為に注目するようになる。シュルレアリスム的な視点の延長にありながら、より人間的な世界を表現する。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7445-4b5c8ef1f71fe752c3cd3732f9ae8e1a.pdf