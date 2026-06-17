クリエイターの感性が凝縮された独創的な世界観。pTa.shopにて「文字」と「グラフィック」に特化した新シリーズを同時リリース！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、出版社が公式に出店する「オンデマンドプリントTシャツモール」「pTa.shop」（https://p-t-a.shop/）にて、オリジナルTシャツの新シリーズ2本を2026年6月12日（金）に同時発売いたしました。

今回、MdNから発売するのは、文字や作字をテーマにした『偏愛文字設計室 ～終わりなき文字への探求と線やカタチの偏愛的考察～』と、感情や思いをビジュアルで表現する『多文化共生設計区〈Emotic〉～感情と視覚が交差し、共鳴し合うデザイン創造区～』の2シリーズ。それぞれのテーマのもとに集まったクリエイターたちによる、書籍の枠を超えたオリジナル作品が揃っています。

シリーズ１：偏愛文字設計室 ～終わりなき文字への探求と線やカタチの偏愛的考察～

無限に広がる文字造形の世界へようこそ！

クリエイターたちの「文字愛」をカタチにしました。

『偏愛文字設計室』は、MdNの既刊書に掲載した作字やロゴをはじめ、著者のプライベートワークから生まれた「pTaのためのTシャツプロジェクト」です。文字を単なる記号としてではなく、叙情的・図画的・造形的な素材として扱い、線の揺らぎや余白の呼吸、わずかなエレメントの変化までこだわってデザインへと昇華させました。言葉だけではなく、漢字や英単語など題材もさまざまで、見れば見るほど細やかな仕掛けを感じられる、文字愛に満ちたデザインが揃っています。

クリエイターの個性が宿ったデザインは文字好き垂涎のアイデア。

文字愛強めな造形の世界を心ゆくまでお楽しみください。

〈シリーズ１.商品概要〉

【シリーズ名】偏愛文字設計室 ～終わりなき文字への探求と線やカタチの偏愛的考察～

【発売日】2026年6月12日（金）

【販売URL】https://p-t-a.shop/collections/henaimojisekkeishitsu

【価格】\4,950（税込） / \5,500（税込）

【サイズ展開】S / M / L / XL / XXL

【カラー展開】商品によって異なる（各商品ページをご参照ください）

【販売形式】オンライン限定販売（pTa.shop）

シリーズ２：多文化共生設計区〈Emotic〉～感情と視覚が交差し、共鳴し合うデザイン創造区～

異才たちの感性がノイズのように呼応する場所へようこそ。

クリエイターたちの「自由な感性」が集結しました！

『多文化共生設計区〈Emotic〉』は、クリエイターたちの「才」がクロスオーバーする場所をイメージしたTシャツプロジェクトです。シリーズ名「Emotic」の通り、感情（Emotive）と視覚表現（Graphic）を掛け合わせ、創り手の美意識が息づく独創的なアイデアを視覚化しました。表現のジャンルもさまざまで、書籍のテーマに縛られない自由な感性を感じられる作品が揃っています。

クリエイターの個性とアイデアを身近に感じながら、

あなたの感性に響く一枚を、ぜひ見つけてください。

〈シリーズ２.商品概要〉

【シリーズ名】多文化共生設計区〈Emotic〉～感情と視覚が交差し、共鳴し合うデザイン創造区～

【発売日】2026年6月12日（金）

【販売URL】https://p-t-a.shop/collections/tabunka

【価格】\3,300（税込） / \4,950（税込） / \5,500（税込）

【サイズ展開】S / M / L / XL / XXL

【カラー展開】商品によって異なる（各商品ページをご参照ください）

【販売形式】オンライン限定販売（pTa.shop）

2つのシリーズで、総勢30名のクリエイターが参加！

本シリーズには、独自の感性を持つ多くの素晴らしいクリエイターの方々にご参加いただきました。

Satoshi Ishikawaさん、オオジカオリさん、Okada Hiroshiさん、ONGさん、カジデザインさん、かねこあみさん、河合真維さん、笹原大さん、ザキノンさん、作字鉄道さん、清水艦期さん、芝山綾乃さん、せんざきさん、竹内駿さん、武田倫さん、玉野ハヅキさん、塚村亮介さん、ツダルマさん、toshiさん、名司生さん、萩谷綾香さん、mashuさん、吉田大成さん、AYA graphicsさん、mojiasobiさん、mojiyaさん、JEFF99さん、KMIさん、Panzooさん、Reeyaさん（※掲載順不同）

クリエイターの個性を届ける、編集部の挑戦。

本企画は、「書籍に掲載された素晴らしい作品をより多くの人の目に触れさせたい」「デザインを手がけたクリエイターの作品を広く発信したい」「文字づくりの奥深い魅力を広めたい」という、編集部の想いから始動しました。2つのシリーズでは、書籍という枠を超えてクリエイターの個性をより多くの人へ届けることを目指しています。

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/