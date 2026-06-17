人気の「サメにゃん」も！　可愛いにゃんこがいっぱいの“おふろに貼れるおけいこポスター”『mofusand　おふろでたのしく　おけいこポスター　もじ＆さんすう』が6月24日(水)発売

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『mofusand　おふろでたのしく　おけいこポスター　もじ＆さんすう』を2026年6月24日(水)に発売します。



『mofusand　おふろでたのしく　おけいこポスター　もじ＆さんすう』


人気の「mofusand」と、おふろでたのしく文字や算数を覚えよう！

本書は、SNS等で人気の「mofusand」の、おふろに貼れる学習ポスターです。


「サメにゃん」などの可愛いにゃんこたちといっしょに、文字や計算を楽しく覚えられる内容となっています。




ポスターは全部で8枚入り。


ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、足し算、引き算、そして時計の読み方を学ぶことができ、はじめてのおけいこから入学準備まで、長くご使用いただけます。



▼ポスター内容一覧


・ひらがなひょう


・カタカナひょう


・ひらがな・カタカナひょう（※濁音、半濁音、拗音）


・アルファベットひょう


・100までのすうじ


・たしざんひょう


・ひきざんひょう


・とけいのよみかた




それぞれの文字にあわせたにゃんこのイラストが載っています。


小学校低学年で教わる算数や、時計の読み方もばっちり。


ポスターはすべてコンパクトなA4サイズ。


浴室の壁にポスターを貼るとき、しわが寄ってストレス…ということも少なく、気軽に貼ったりはがしたりしやすいサイズです。


使わないときは水気をふいてしまっておくことで、清潔さを保ってご使用いただけます。


おふろタイムの親子のコミュニケーションにもおすすめです。



版権表記

各メディアにてお取り上げいただく際は、下記版権表記を記載いただけますようお願いいたします。


(C)mofusand



書誌情報


【書名】mofusand　おふろでたのしく　おけいこポスター　もじ＆さんすう


【イラスト】ぢゅの


【価格】1,210円（本体1,100円＋税）


【発売日】2026年6月24日


【サイズ】Ａ４判


【ISBN】9784049165463



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https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322503000585.html






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