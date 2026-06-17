人気の「サメにゃん」も！　可愛いにゃんこがいっぱいの“おふろに貼れるおけいこポスター”『mofusand　おふろでたのしく　おけいこポスター　もじ＆さんすう』が6月24日(水)発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『mofusand おふろでたのしく おけいこポスター もじ＆さんすう』を2026年6月24日(水)に発売します。

『mofusand おふろでたのしく おけいこポスター もじ＆さんすう』

人気の「mofusand」と、おふろでたのしく文字や算数を覚えよう！

本書は、SNS等で人気の「mofusand」の、おふろに貼れる学習ポスターです。

「サメにゃん」などの可愛いにゃんこたちといっしょに、文字や計算を楽しく覚えられる内容となっています。

ポスターは全部で8枚入り。

ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、足し算、引き算、そして時計の読み方を学ぶことができ、はじめてのおけいこから入学準備まで、長くご使用いただけます。

▼ポスター内容一覧

・ひらがなひょう

・カタカナひょう

・ひらがな・カタカナひょう（※濁音、半濁音、拗音）

・アルファベットひょう

・100までのすうじ

・たしざんひょう

・ひきざんひょう

・とけいのよみかた

それぞれの文字にあわせたにゃんこのイラストが載っています。小学校低学年で教わる算数や、時計の読み方もばっちり。

ポスターはすべてコンパクトなA4サイズ。

浴室の壁にポスターを貼るとき、しわが寄ってストレス…ということも少なく、気軽に貼ったりはがしたりしやすいサイズです。

使わないときは水気をふいてしまっておくことで、清潔さを保ってご使用いただけます。

おふろタイムの親子のコミュニケーションにもおすすめです。

版権表記

各メディアにてお取り上げいただく際は、下記版権表記を記載いただけますようお願いいたします。

(C)mofusand

書誌情報

【書名】mofusand おふろでたのしく おけいこポスター もじ＆さんすう

【イラスト】ぢゅの

【価格】1,210円（本体1,100円＋税）

【発売日】2026年6月24日

【サイズ】Ａ４判

【ISBN】9784049165463

▼詳細・購入はこちら

https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322503000585.html

子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。

絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

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