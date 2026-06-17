ITreview「Customer Voice Leaders 2026」を発表

アイティクラウド株式会社

B2B向けIT製品 / SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、ITreviewを通して顧客の声を積極的に取り入れ、製品・サービス改善や顧客との関係構築を通じ顧客と共に成長する企業に贈る「Customer Voice Leaders 2026」を、6月16日に開催したITreviewユーザー会「VOICE」で発表いたしました。

Customer Voice Leadersとは

ITreviewは、IT製品やSaaS、各種テクノロジーサービスを探すユーザーに向けてユーザーの声（レビュー）を提供し、最適なサービス選定を支援するプラットフォームです。レビューを活用したマーケティングやカスタマーサクセス支援のサービスをベンダー企業に提供しています。



また昨今は生成AIの普及により、実ユーザーの声（一次情報）重要性がさらに高まっており、企業におけるレビュー活用の重要性が急激に高まっています。

「Customer Voice Leaders」は、こうしたユーザーの声を積極的に取り入れ、自社の製品・サービスの改善や顧客との関係強化、生成AI対策（AEO：Answer Engine Optimization）に役立てている企業を称える取り組みで、2026年度は以下の7部門にて計10社が選出されました。

Customer Voice Leaders 2026 受賞企業10社

【レビュー収集部門】

Customer Voice Leaders 2026 受賞企業の代表者さま

・株式会社kubell(Chatwork)

― 多面的なレビュー施策を展開し、1か月で201件のレビューを獲得

・フロンティア株式会社(Ready Crew)

― 全社横断でレビュー収集と満足度向上を推進し、質の高いレビュー獲得を実現

・弥生株式会社(弥生会計)

― 積極的なレビュー施策で164件を獲得し、カテゴリーレビュー数1位を達成

【プロダクト改善活用部門】

・株式会社サブスパイア(U-KOMI)

― レビューを起点に30件超の機能改善を実施し、製品価値向上を推進

【コンテンツ活用部門】

・株式会社サンブリッジ(Smartvisca)

― 専用LP構築や効果測定環境を整備し、レビューのコンテンツ活用を推進

【インテントデータ活用部門】

・株式会社カオナビ(カオナビ)

― インテントデータの週次共有体制を構築し、案件化を推進

【カスタマーサクセス活用部門】

・エムオーテックス株式会社(LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版)

― レビュー分析やインテントデータ活用をCS業務へ定着化

・株式会社大塚商会(SMILE V 2nd Edition)

― 顧客コミュニティと連動したレビュー収集・活用施策を推進

【エグゼクティブ活用部門】

・Ｓｋｙ株式会社(SKYSEA Client view、SKYPCE)

― 経営主導でレビュー活用文化を全社展開し、営業活動にも活用

【AEO・AI活用部門】

・株式会社シムトップス(i-reporter)

― AEO施策やAIエージェント活用を推進し、営業活用にも展開

※左から企業名、製品名の順に表記。受賞企業は、各部門別にアルファベット・五十音順で表記しています。

【AEO・AI活用部門】新設の背景

昨今、生成AIの急速な普及に伴い、企業の情報発信や製品認知の在り方にも大きな変化が生じています。AIによる検索・回答生成において、信頼性の高い第三者レビューや実ユーザーの声の重要性が高まる中、ITreviewに蓄積されたレビュー情報の活用領域も拡大しています。

こうした背景を受け、Customer Voice Leadersでは、新たに「AEO・AI活用部門」を新設しました。本部門では、AI時代に対応したレビュー活用、AEO施策、AIエージェント活用など、先進的な取り組みを推進された企業を表彰しています。

また、ITreviewでは2026年、生成AI時代における情報発信・可視化ニーズへの対応を目的として、「AEOダッシュボード」を新機能として提供開始しました。AIの回答生成における各種サイトの引用状況や露出状況を可視化することで、企業がAI時代における認知拡大や情報最適化を取り組める環境整備を進めています。

受賞企業様の詳しい取り組みは、インタビュー記事として順次公開予定です。ぜひご期待ください。

「ITreview User Conference VOICE」について

「Customer Voice Leaders」の発表の場となった本カンファレンスは、ITreview掲載企業をご招待し、顧客の声を活用したマーケティング、営業、カスタマーサクセス、プロダクト改善などの取り組みや成果を共有するユーザーイベントです。

2026年は「Customer Voice Leaders」の表彰に加え、受賞企業による事例セッションや、生成AI時代におけるレビュー活用・AEOをテーマとしたセッションを実施しました。当日は、約300名のITreview掲載企業様にご参加いただき、情報交換やネットワーキングが活発に行われました。

また、ITreviewを運営するアイティクラウド自身も、ご利用企業の皆様の声に耳を傾けながら、レビュー活用やAI時代における新たな情報流通のあり方についてディスカッションを行い、今後のサービス改善や機能開発につながる機会となりました。

ITreview

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約15,000の製品・パートナーの情報、またそれらに関するレビューを約15.9万件掲載しています。

また、生成AI時代における新たな情報流通に対応するため、ITreviewではITベンダーなど掲載企業に向けて、生成AI上での引用状況を可視化する「AEOダッシュボード」や、インテントデータをSalesforce上で活用できる連携機能の提供を開始するなど、機能強化を進めています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

アイティクラウド株式会社

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。

また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/