１番人気はどのチーム？サッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」優勝チーム予想の投票状況をご紹介！まもなく販売締切　６月１８日（木）２３時まで

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、カナダ、メキシコ、アメリカの３カ国共同で開催されているサッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」を販売中です。

全１０４試合を対象に販売する「１試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、お好きな１試合ごとにお求めいただけます。

また、「１試合予想くじ」に加えて、優勝チームを予想する「競技会予想くじ」も現在販売中です。

スポーツくじは、ワールドカップが開催される今だからこその楽しみ方を提供してまいります。

本日は、販売中の優勝チーム予想（開幕期）の投票状況を紹介いたします。

■「サッカーＷ杯 ２０２６ 優勝予想（開幕期） の販売スケジュール （※表記は日本時間）

■「サッカーＷ杯 ２０２６ 優勝予想（開幕期）」の投票状況 ※１

優勝予想の1番人気はフランスで、払戻倍率（オッズ）は３．０倍！

２番人気はスペインで、払戻倍率（オッズ）は３．７倍、３番人気はポルトガルで、払戻倍率（オッズ）は４．５倍となっています。

日本は８番人気で、払戻倍率（オッズ）は９．７倍です！

※１ ６月１７日（水）１０時時点の投票状況です。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

払戻倍率（オッズ）は、スポーツくじオフィシャルサイト（https://www.toto-dream.com/）で随時更新しています。

■サッカーワールドカップを対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」の販売予定 （※表記は日本時間）

〔１試合予想〕

〔競技会予想〕 （※販売中又は今後販売予定のもの）

■サッカーワールドカップを対象とした「ｔｏｔｏ」や「ＢＩＧ」も販売中です！

前回大会に続き、ワールドカップのグループステージを対象としたｔｏｔｏ・ＢＩＧも販売中です。

１３試合の結果を予想する「ｔｏｔｏ」のほか、気軽にお楽しみいただけるよう、５試合の予想で簡単に購入できる「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ」や、３試合（６チーム）のゴール数を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」を販売しています。また、予想いらずで高額当せんが狙える「ＢＩＧ」も販売中です。

指定試合等の詳細は、スポーツくじオフィシャルサイト （https://www.toto-dream.com/）をご覧ください。

■スポーツくじ（ｔｏｔｏ・ＢＩＧ）の販売一時休止について

スポーツくじ「ｔｏｔｏ」及び「ＢＩＧ」の各商品については、以下の期間、販売を一時休止いたします。

※当せん確認及び当せん金受取への影響はございません。

〔対象くじ種〕

〔販売休止期間〕

〔休止理由等〕

くじの販売準備期間の確保等のため。

ＢＩＧの販売再開は７月２日（木）８：００、ｔｏｔｏの販売再開は８月１日（土）８：００を予定しております。

■「ＷＩＮＮＥＲ」販売概要※４

「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、スポーツ振興のための助成金として活用されることに加えて、JリーグやB.LEAGUEのクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年から実施しており、これまでに約３，１０４億円の助成を行っています（２０２６年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）