【奈良県生駒市】若い世代の将来設計のヒントに！体験型プログラム「家族留学」参加者募集

奈良県生駒市令和7年度に初開催。昨年度の参加申込みは2人、受け入れ家庭の登録は6世帯でした。

奈良県生駒市は、若い世代が市内の子育て家庭を半日訪問し、こどもとの触れ合い体験や先輩ママ・パパとの対話ができる体験型プログラム「家族留学」を実施します。昨年度の参加者からは、「普段接することのない子育て当事者と深く話せたことで、これからの生き方を考える大きな学びになった」との声があり、将来のライフデザインを考える機会として実施するものです。

事業のねらい

生駒市は自然環境の良さや大阪都市圏への交通利便性から、住宅都市として発展してきました。通勤・通学を含め市外で過ごす時間が長いライフスタイルの中で、若い世代が地域の子育て家庭と自然に関わる機会はほとんどありません。

他方で、国勢調査の結果では、本市の18歳未満のこどもがいる共働き世帯の割合は、平成12年の35.0％から令和2年には66.4％へと大幅に増加し、この20年間で家庭の在り方は大きく変化しました。専業主婦世帯が主流であった時代に育った若者にとって、共働きが前提となる現状とのギャップは、自分の将来像を描くうえで不安や迷いにつながっている可能性があります。

そこで本市では、家庭や子育てについて「自分が育った家庭」以外を知る機会が乏しい若者世代に対し、多様な家庭の形や子育ての在り方に触れる機会を提供し、自らのライフデザインを描けるよう支援することを目的に、本事業を実施します。

受け入れ家庭にとっても、普段考えたことのない質問を若者から受けることで、夫婦間での対話が増えたり、家族のあり方を改めて考える機会にもなります。また、こどもにとっては普段接する機会の少ない若者と交流することは多様な人との関わりを経験できる機会となります。

留学先家庭のこどもと体を動かして遊びました年齢に応じたこどもとの関わりを体験しました

留学したい参加者を募集

・対象 市内在住・在勤・在学の18歳～39歳

※未婚・既婚不問。単身での参加やカップル・夫婦・友達同士での参加も可能。

・定員 １０人（申込順）

・費用 無料

・申込 令和9年2月28日（日）までに、特設サイト(https://manma.co/service/ikoma)の申込フォームから