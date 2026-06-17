[空き家起業塾 開催！] 【参加費無料】いつかお店をやってみたい人へ。雲南市・木次本通り地区で空き家を活かした起業を学びませんか？
イベント時の商店街の様子
雲南市及び木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会（幹事団体：たすき株式会社）は、空き家起業塾を2026年7月12日, 7月26日, 8月9日の全３回の日程で開催します。このイベントは、[空き家を活かした起業]をテーマに、空き家や空き店舗を活用した起業・新規事業等を検討している方を対象にしたものです。私たちは、空き家起業塾を通じて、新たなコミュニティの形成と交流の促進、街並みの再生を目指しています。
開催の背景
エリアプラットフォーム準備会の様子
2005年～地域自主組織の皆さまの日々の活動、2019年～三新塔空き家再生プロジェクト会議など、木次エリアにおいて、まちづくりや空き家などのテーマで多くの検討が進められ、アイデアが生み出されてきました。
地域で暮らし働く方々と、エリアプラットフォームをつくり、そこではアイデアを出すだけに留まらず、実現する方法・資金調達・制度対応などを進め、まちづくりを推進していきます。
イベントの詳細
＜第1回 空き家・店舗ツアー＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_1_4341478a838bd67e9e89d43ea1598782.jpg?v=202606171152 ]
＜第2回 先輩事業者に学ぶ＆事業計画づくり＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_2_8edabb28cb342a471bca8ca89e75a7de.jpg?v=202606171152 ]
＜第3回 事業プラン発表会＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_3_4b42871d2b24894dc26be250874c58d9.jpg?v=202606171152 ]
※和田邸へのアクセス
・JRでお越しの方：木次駅から徒歩約5分です。
・お車でお越しの方：近隣に無料の市営駐車場がございますのでご利用ください。
参加方法
以下フォームよりお願いいたします。
https://forms.gle/SXw7BsAR5QjS8Yhc6
※事前準備のためフォーム入力いただけると幸いですが、飛び入り参加も歓迎です。
詳細はこちら
https://www.unnan-cf.org/akiyakigyoujyuku
コメント
木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会
街で見かける「空き家」。 「ここでお店を開いたら面白そうだな」「中はどうなっているんだろう？」と、気になったことはありませんか？
「まだ具体的なアイデアはないけれど、興味がある」という方の参加も大歓迎です。
新しい挑戦の第一歩を、一緒に踏み出してみませんか？皆さまのご参加お待ちしています！
イベント主催：雲南市、木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会（事務局：たすき株式会社、合同会社遠足計画、小堀祥仁建築設計室、公益財団法人うんなんコミュニティ財団）