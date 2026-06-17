[空き家起業塾 開催！] 【参加費無料】いつかお店をやってみたい人へ。雲南市・木次本通り地区で空き家を活かした起業を学びませんか？

公益財団法人うんなんコミュニティ財団イベント時の商店街の様子

雲南市及び木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会（幹事団体：たすき株式会社）は、空き家起業塾を2026年7月12日, 7月26日, 8月9日の全３回の日程で開催します。このイベントは、[空き家を活かした起業]をテーマに、空き家や空き店舗を活用した起業・新規事業等を検討している方を対象にしたものです。私たちは、空き家起業塾を通じて、新たなコミュニティの形成と交流の促進、街並みの再生を目指しています。

開催の背景

エリアプラットフォーム準備会の様子

2005年～地域自主組織の皆さまの日々の活動、2019年～三新塔空き家再生プロジェクト会議など、木次エリアにおいて、まちづくりや空き家などのテーマで多くの検討が進められ、アイデアが生み出されてきました。

地域で暮らし働く方々と、エリアプラットフォームをつくり、そこではアイデアを出すだけに留まらず、実現する方法・資金調達・制度対応などを進め、まちづくりを推進していきます。

イベントの詳細

＜第1回 空き家・店舗ツアー＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_1_4341478a838bd67e9e89d43ea1598782.jpg?v=202606171152 ]

＜第2回 先輩事業者に学ぶ＆事業計画づくり＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_2_8edabb28cb342a471bca8ca89e75a7de.jpg?v=202606171152 ]

＜第3回 事業プラン発表会＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/28_3_4b42871d2b24894dc26be250874c58d9.jpg?v=202606171152 ]

※和田邸へのアクセス

・JRでお越しの方：木次駅から徒歩約5分です。

・お車でお越しの方：近隣に無料の市営駐車場がございますのでご利用ください。

参加方法

以下フォームよりお願いいたします。

https://forms.gle/SXw7BsAR5QjS8Yhc6

※事前準備のためフォーム入力いただけると幸いですが、飛び入り参加も歓迎です。

詳細はこちら

https://www.unnan-cf.org/akiyakigyoujyuku

コメント

木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会

街で見かける「空き家」。 「ここでお店を開いたら面白そうだな」「中はどうなっているんだろう？」と、気になったことはありませんか？

「まだ具体的なアイデアはないけれど、興味がある」という方の参加も大歓迎です。

新しい挑戦の第一歩を、一緒に踏み出してみませんか？皆さまのご参加お待ちしています！

イベント主催：雲南市、木次本通りエリアプラットフォーム「ふらっと木次」準備会（事務局：たすき株式会社、合同会社遠足計画、小堀祥仁建築設計室、公益財団法人うんなんコミュニティ財団）