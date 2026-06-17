ブランドクラウド×ダノンジャパン　オープン勉強会「B Corp × 社内浸透の実践」 7月1日開催

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）は、ダノンジャパン株式会社、World Road株式会社の協力で、オープン勉強会「B Corp × 社内浸透の実践 ― ダノンジャパンの事例から学ぶ、サステナビリティの『伝え方』と『根づかせ方』 ―」を、2026年7月1日（水）19時より、ブランドクラウド本社にて開催しますので、ここにお知らせ申し上げます。

本勉強会は国際認証「B Corp」を日本の食品業界で初めて取得したダノンジャパンの事例を軸に、サステナビリティの社内浸透実践について、参加者のみなさまと共に考えていく場とします。

お申し込みは下記申し込み専用ページからオンラインにて。申し込み締め切り日は2026年6月30日となっております。定員は25名程度です。なお、締め切り前であっても定員に達し次第、募集を締め切らせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

[申込URL：https://forms.gle/3wTrtdZpxc6Pcy6m8]

勉強会開催の背景

企業のサステナビリティ対応は経営課題として急速に重みを増す一方、現場では二つの壁が同時に立ちはだかっています。

- 「社内浸透」の壁：取り組みは進んでいるのに、社員に伝わらない。- 「グリーンハッシング（Greenhushing）」の壁：批判やグリーンウォッシュ指摘を恐れ、発信そのものを控えてしまう。

「やっているのに伝わらない」「言いたいけれど言いづらい」――。本勉強会は、世界60か国以上でサステナビリティを推進してきたダノンにおいて現場が蓄積してきた経験から得た知識を紹介し、本勉強会参加企業様が自社に知見を持ち帰っていただける場として企画いたしました。

勉強会開催概要

タイトル ：オープン勉強会「B Corp × 社内浸透の実践 ―ダノンジャパンの事例から学ぶ、サステナビリティの『伝え方』と『根づかせ方』―」

開催日時 ：2026年7月1日（水）19:00～20:30（開場 18:30）

会場 ：株式会社ブランドクラウド本社 5F

（〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山）

形式 ：オフライン開催

定員 ：25名程度

参加費 ：無料

対象 ：サステナビリティの社内浸透に課題を持つ企業の経営層・広報・PR・サステナビリティ担当者

登壇者 ：ダノンジャパン株式会社 コーポレートアフェアーズ本部

シニア パブリックアフェアーズ＆サステナビリティ

マネージャー 佐々木 恭子氏

主催 ：株式会社ブランドクラウド

協力 ：ダノンジャパン株式会社、World Road株式会社

申込URL ：[https://forms.gle/3wTrtdZpxc6Pcy6m8]

申し込み締切日：2026年6月30日

※当日はダノンジャパンより「オイコス プロテインドリンク」をご提供予定

予定プログラム（約90分）

19:00～19:15 導入：B Corp／サステナビリティと「社内浸透」の現状

19:15～19:35 事例講演：ダノンジャパンの社内浸透実践（佐々木 恭子 氏）

19:35～19:55 対談：ダノンジャパン・佐々木恭子氏×ブランドクラウド・中岡廉

19:55～20:15 Q&A：事前アンケートをもとに参加者と深掘り

20:15～20:30 ネットワーキング：名刺交換・自由交流

ダノンジャパン株式会社について

1919 年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。同社は「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の 3 つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界 120 以上の地域で製品を販売しています。日本市場には 1980 年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは 2020 年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて（※）、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。

※ダノン・ジャパン発表

会社名：ダノンジャパン株式会社（DANONE JAPAN CO.,LTD.）

代表者：代表取締役社長 ロドリゴ・リマ（Rodrigo Lima）

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー 13F

公式HP：https://www.danone.co.jp/

事業内容：乳製品の製造と販売、植物性食品の輸入・販売

資本金：3 億円

社員数：452名（2025年4月時点）

設立：1992年

World Road株式会社について

196+国以上のネットワークを生かし、グローバルやサステナビリティ、キャリアを題材とした教育/育成プログラム、及びPR・組織コンサルなど官民学に展開。 エンターテイメント性と教育(エデュケーション)を掛け合わせたエデュテイメントの精神で、出版・映像・WEB開発を通した教育・育成コンテンツづくりも行っています。

会社名：World Road株式会社

代表者：代表取締役 CEO 市川太一

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目20番7号 BIRTH-AZABU-JUBAN

公式HP：https://www.worldroad.org/

事業内容：サステナビリティBPO (Business Process Outsourcing)、ブランディング・カルチャー広報支援、教育・研修プログラム開発、グローバルコンテンツ制作

設立：2019年

株式会社ブランドクラウドについて

2013年の設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo.1（※）のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：76名（2026年5月時点）

設立：2013年10月

※「Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)