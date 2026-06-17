ゲーミングモニター「GCFX」シリーズ 公式ロゴ・キービジュアル公開
ゲーミングモニターブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」の「GCFX（ジーシーエフエックス）」シリーズについて、ロゴ・キービジュアルを策定いたしましたのでお知らせいたします。
本シリーズは、GigaCrystaシリーズの思想を受け継ぎながら、機能をあえて絞り込んだ”特化型”のゲーミングモニターです。余計な装備は省き、応答性やリフレッシュレートなどゲーム体験の要となる性能に特化。いわば”速さにフォーカス”した別解です。
シンプルな構成だからこそ実現できる高いコストパフォーマンスも魅力。手に取りやすい価格帯で、その時代に求められる性能を実現し続けることで、ゲーミングモニターの市場に新たな風を巻き起こす新シリーズです。
■ロゴ・キービジュアル
GCFX（ジーシーエフエックス）ロゴ・キービジュアル
■今後について
今後もGigaCrystaシリーズは、プレイスタイルに合わせた多彩なラインアップを展開し、プレイヤーを次なる勝利へ導くゲーム体験を追求してまいります。
GigaCrysta特設サイト：https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/index.htm
■GigaCrystaブランドイメージムービー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CdZVvJTl8HY ]
YouTube動画
■GigaCrystaシリーズ比較
シリーズ比較表
■GCFXシリーズラインナップ
お求めは各量販店・ECサイトにてご確認ください。
・275Hz＆WQHD対応 27型ゲーミングモニター
EX-GDQ271UA(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/ex-gdq271ua/)
KH-GDQ271UA(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/kh-gdq271ua/)
HT-GDQ271UA(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/ht-gdq271ua/)
・240Hz＆フルHD対応 24.5型ゲーミングモニター
EX-GD251UH(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/ex-gd251uh/)
KH-GD251UH(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/kh-gd251uh/)
HT-GD251UH(https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/ht-gd251uh/)
◎関連情報
26/1/8公開：アイ・オー、ゲーミングモニター新シリーズ展開。「GigaCrysta」が新たなステージへ
https://www.iodata.jp/news/2026/press/pr002.htm
(https://www.iodata.jp/news/2026/press/pr002.htm)
26/2/18公開：【訂正とお詫び】ゲーミングモニターブランド「GCF」名称変更のお知らせ
https://www.iodata.jp/news/2026/press/pr002-1.htm
※本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
※本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。
株式会社アイ・オー・データ機器
今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。
社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立 ：昭和51年（1976年）1月10日
代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄
資本金 ：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/
●広報お問い合わせ先
アイ・オー・データ機器広報事務局
MAIL：kouhou-pub@iodata.jp
担当：佐藤