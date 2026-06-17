◆非認知能力・社会情動的スキルを高める新しい実践教育プログラム「認定パーソナリティ・コーチ養成講座」開催　8月１-2日（土日）

一般社団法人コーチング心理学協会パーソナリティコーチ・ 非認知力・社会的情動スキル



非認知能力・社会情動的スキルを高める新しい実践プログラム「認定パーソナリティ・コーチ養成講座」開催～最新のパーソナリティ心理学×コーチング心理学で、自己理解と他者支援を実現～

「《【講座の申込はこちらへ】》」 :https://www.coaching-psych.com/event/personality/

一般社団法人コーチング心理学協会（Coaching Psychology Center）は、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間にわたり、オンラインにて「認定パーソナリティ・コーチ養成講座（新パーソナリティ心理学コーチング基本講座）」を開催いたします。

詳細を見る :https://www.coaching-psych.com/event/personality/

近年、AI時代・VUCA時代において、学力や知識だけではなく、「非認知能力（Non-Cognitive Skills）」や「社会情動的スキル（Social and Emotional Skills）」の重要性が世界的に注目されています。コミュニケーション能力、自己理解、レジリエンス、協調性、自己調整力などの能力は、就職・キャリア形成・リーダーシップ・発達支援において重要な役割を果たします。

本講座では、最新のパーソナリティ心理学、ポジティブ心理学、コーチング心理学を統合し、「性格を理解し、強みとして活かす」ための実践的なスキルを習得します。

関連書籍

■ 本講座の特徴1．非認知能力を高める実践型プログラム



パーソナリティ特性を理解し、自己理解・感情調整・対人関係能力・レジリエンスなど、人生や仕事に不可欠な非認知能力を育成します。



2．最新の心理学エビデンスを活用

ハーバード大学、ペンシルバニア大学、フロリダ大学などの研究知見を参考に、以下の理論を統合しています。



パーソナリティ心理学（Big Five・HEXACO）ポジティブ心理学コーチング心理学交流分析（TA）認知行動アプローチナラティヴ・アプローチ発達支援に関する知見3．自己理解から他者支援まで幅広く活用可能



受講者自身の成長だけでなく、教育、医療、福祉、企業、キャリア支援など、多様な対人支援場面で活用できる実践力を養います。



4．オンラインでも高い実践性

少人数制・双方向型ワークショップ形式を採用。セカンドカメラ等も活用し、対面研修と変わらない学習体験を提供します。



■ 受講によって得られるメリット【自己理解の深化】

自分自身の性格特性や行動パターンを客観的に理解し、自分らしい強みや才能を発見できます。

【コミュニケーション能力の向上】

他者のパーソナリティを理解し、多様な価値観に対応した対話・信頼関係構築スキルを習得できます。

【キャリア・就職支援への応用】

非認知能力の向上を通して、就職活動やキャリア形成、組織適応力の向上に役立ちます。

【リーダーシップ開発】

メンバーの個性を活かしながらチームを支援する、現代型リーダーシップを学ぶことができます。

【発達支援への実践活用】

発達特性とパーソナリティの関係を理解し、一人ひとりの特性を活かした支援方法を習得できます。

【エビデンスに基づくアセスメント活用】

心理統計・データ分析に基づく心理尺度やカードアプリ等を活用し、科学的根拠に基づいた支援を実践できます。

AIとアプリの活用

AIと連動できるアプリを活用して，多角的に自己分析，コーチングによる対話力の向上など多角的な視点で対応できるようにします。

心理テストアプリ AI連動も可能カードアプリ AI練度も可能



■ このような方におすすめ自分の性格や強みを理解し、活かしたい方コーチングや心理学を実践に活かしたい方教育・医療・福祉分野の支援者キャリアコンサルタント、人材育成担当者管理職・リーダー職の方発達障害支援に携わる専門職チームビルディングや組織開発に関心のある方非認知能力の育成に関心のある教育関係者

■ 講座概要認定パーソナリティ・コーチ養成講座

（新パーソナリティ心理学コーチング基本講座）



【日時】

2026年8月1日（土）・2日（日）9:00～17:30（両日）



【開催形式】

オンライン（Zoom）

「《【講座の申込はこちらへ】》」 :https://www.coaching-psych.com/event/personality/





【主な内容】

1日目パーソナリティ心理学の基礎交流分析（TA）とエゴグラムコーチング心理学に基づく質問技法ポジティブ・エゴグラムOKグラム（I am OK. You are OK. We are OK.）ポジティブな人生脚本の構築



2日目Big Five・HEXACOモデルの実践活用パーソナリティの見立てとアセスメント認知行動アプローチダークサイド・パーソナリティの理解発達障害とパーソナリティチームビルディングへの応用カードゲームを活用したコーチング実践■ 資格取得について

本講座修了者は、

「認定パーソナリティ・コーチ（Personality Coach）」

の認定資格取得が可能です。

また、「コーチング心理士」「コミュニケーション心理士」の認定ポイント対象講座となります。

詳細を見る :https://www.coaching-psych.com/event/personality/



■ 開催にあたって

昨今の物価上昇や教材費の高騰が続く中、多くの方に学びの機会を提供するため、受講費は据え置きとしております。

少人数制による実践的な学びを重視しているため、定員に達し次第受付を終了いたします。

人格を「変える」のではなく、自分らしい強みを理解し、「活かす」時代へ。

科学的根拠に基づく新しいパーソナリティ心理学コーチングを通じて、一人ひとりの可能性を最大限に引き出す支援者の育成を目指します。

【参加者の振り返りより】（参考）

新刊のご紹介

これからの生き方（Tomorrowmind日本語版）+解説・心理テスト付

コメントポジティブ心理学の創設者セリグマン教授・ケラーマン医学博士（脳科学）の書籍を監訳・監修を行いました。これからの生き方（Tomorrowmind日本語版） 解説+心理テスト付一般社団法人コーチング心理学協会



【主催】

一般社団法人 コーチング心理学協会

Coaching Psychology Center

公式サイト：

http://www.coaching-psych.com/(https://www.coaching-psych.com/)